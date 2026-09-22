Outubro Rosa: HCP alerta que câncer de mama também pode atingir mulheres antes dos 40 anos

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Campanha reforça a importância de observar alterações nas mamas e buscar avaliação médica

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O câncer de mama não é uma doença restrita às mulheres mais velhas. Embora a idade seja um dos principais fatores de risco e a maioria dos casos ocorra após os 50 anos, mulheres jovens também podem receber o diagnóstico.

Com esse alerta, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) inicia, em 1º de outubro, a campanha Outubro Rosa deste ano, com o mote “O câncer de mama não espera os 40. Você também não deve esperar”.

Ao longo do mês, o hospital divulgará conteúdos informativos sobre prevenção, sinais e diagnóstico da doença no site da instituição e nas redes sociais.

Segundo dados do Registro Nacional de Câncer, o HCP recebeu 1.139 pacientes com câncer de mama em 2023. No Brasil, esse é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 78.610 novos casos da doença por ano no país no triênio 2026-2028, o que corresponde a uma taxa de 71,57 casos novos para cada 100 mil mulheres.

No mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 2,3 milhões de pessoas tenham recebido o diagnóstico de câncer de mama em 2022.

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Sinais de alerta

Entre os sinais que podem indicar alterações nas mamas estão o surgimento de nódulo ou caroço na mama ou na axila, mudanças no formato ou tamanho da mama, retração ou inversão do mamilo, saída espontânea de secreção pelo mamilo e alterações na pele, como vermelhidão, espessamento ou aspecto semelhante à “casca de laranja”.

Alterações persistentes devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

Diagnóstico aos 29 anos

A paciente do HCP Maria Carolina, de 30 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 29. Ela percebeu um caroço na mama esquerda enquanto fazia o autoexame e procurou atendimento médico.

“Eu fiquei muito assustada e rapidamente procurei um médico e exames para fazer. Pouco tempo depois, veio a certeza de que era o câncer de mama. Com a biópsia, fui encaminhada ao Hospital de Câncer, onde recebi todo o tratamento”, contou.

Carolina passou por quimioterapia e radioterapia. Durante o tratamento, enfrentou efeitos como queda dos cabelos e redução da disposição física até concluir as etapas previstas.

A história da paciente reforça o alerta da campanha deste ano sobre a possibilidade de ocorrência da doença antes dos 40 anos.

Conhecer o próprio corpo e procurar avaliação diante de alterações persistentes são medidas importantes. O autoexame, no entanto, não substitui os exames de rastreamento recomendados pelos profissionais de saúde.

Rastreamento

O rastreamento do câncer de mama é realizado principalmente por meio da mamografia. Segundo o HCP, mulheres a partir dos 40 anos podem realizar o exame na instituição sem precisar ser paciente do hospital.

O agendamento é feito pela internet, por meio do endereço hcp.org.br/outubrorosa.

Para mulheres mais jovens, a avaliação pode incluir ultrassonografia mamária, conforme indicação médica. Em casos de histórico familiar, também pode ser necessária uma avaliação individualizada para definir a necessidade de exames complementares.

Embora seja raro, o câncer de mama também pode atingir homens, que representam cerca de 1% dos casos. Os sinais podem ser semelhantes aos observados nas mulheres.

Campanha do HCP contra o câncer de mama - Foto: Divulgação

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