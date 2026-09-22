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Saúde e Bem-estar | Notícia

25 anos do 192: Samu Recife reúne profissionais para discutir o futuro do atendimento de emergência

Evento reunirá cerca de 1.400 participantes no Centro de Convenções de Pernambuco e contará com simulação de incidente com múltiplas vítimas

Por Cinthya Leite Publicado em 22/09/2026 às 14:10
O enfrentamento de incidentes com múltiplas vítimas representa um grande desafio para os serviços de atendimento pré-hospitalar e para a rede hospitalar
O enfrentamento de incidentes com múltiplas vítimas representa um grande desafio para os serviços de atendimento pré-hospitalar e para a rede hospitalar - SAMU RECIFE/DIVULGAÇÃO

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Há 25 anos na capital pernambucana, uma ligação para o 192 pode ser o primeiro passo entre uma situação de emergência e a chegada do socorro.

Para marcar essa trajetória e discutir como tornar o atendimento ainda mais rápido e preparado para situações de alta complexidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Recife (Samu 192) reúne, na próxima quarta e quinta-feira, dias 23 e 24, cerca de 1.400 profissionais, estudantes e gestores na 6ª Jornada Metropolitana do Samu Recife, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. 

Referência na resposta rápida e no salvamento de vidas na Região Metropolitana, o Samu Recife celebra seus 25 anos de atuação, em um encontro integrado à programação da 22ª Feira Norte-Nordeste de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência (Prevenor).

A expectativa da organização é reunir cerca de 1.400 participantes, entre médicos, enfermeiros, condutores, gestores, estudantes e representantes de instituições parceiras durante a jornada, considerada um dos principais espaços de educação permanente e atualização técnico-científica em urgência e emergência no Nordeste.

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"A jornada representa o resgate da nossa história e a valorização das pessoas que construíram o serviço, ao mesmo tempo em que olha para o futuro ao trazer o que há de mais moderno na assistência de urgência", diz o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes - DIVULGAÇÃO

A programação científica abordará os cenários mais complexos da atenção pré-hospitalar, incluindo protocolos para choque hemorrágico, transfusão maciça, manejo do trauma, emergências clínicas, serviço aeromédico e medicina de desastres.

"Completar um quarto de século é motivo de imenso orgulho, mas também de renovação do nosso compromisso com a população. A jornada representa o resgate da nossa história e a valorização das pessoas que construíram o serviço, ao mesmo tempo em que olha para o futuro ao trazer o que há de mais moderno na assistência de urgência", destaca o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes. 

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"Queremos sair daqui ainda mais integrados e preparados para qualquer cenário", acrescenta. 

Múltiplas Vítimas

Um dos pontos altos do evento será a realização de um Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), marcado para o dia 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções.

A atividade reproduz um cenário real de desastre em grande escala para avaliar rigorosamente os fluxos de acionamento, triagem de pacientes, comunicação e transporte.

"O enfrentamento de incidentes com múltiplas vítimas representa um grande desafio para os serviços de atendimento pré-hospitalar e para a rede hospitalar. No cotidiano do nosso Estado, são frequentes os acidentes com mais de cinco vítimas, os quais exigem pronta resposta e articulação entre os diversos órgãos envolvidos", afirma Leonardo Gomes.

"Essas situações, por vezes, superam a capacidade operacional dos serviços de emergência, o que evidencia a importância da capacitação e do entendimento claro das atribuições de cada instituição."

Durante o Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas, uma força-tarefa interinstitucional será formada pelo Samu 192, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PMPE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) e demais órgãos parceiros, com o apoio e a presença do Ministério da Saúde.

A simulação permitirá testar a articulação em tempo real entre as forças de segurança e saúde, identificando gargalos e aprimorando a capacidade de resposta diante de grandes crises.

Gestão e desafios operacionais

A edição de 2026 também amplia o alcance com a realização do 1º Encontro Regional dos Coordenadores de Samu. O fórum inédito reunirá gestores de diversas localidades para discutir estratégias de gestão, desafios operacionais e o compartilhamento de boas práticas na administração do atendimento móvel.

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Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

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