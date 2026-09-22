25 anos do 192: Samu Recife reúne profissionais para discutir o futuro do atendimento de emergência
Evento reunirá cerca de 1.400 participantes no Centro de Convenções de Pernambuco e contará com simulação de incidente com múltiplas vítimas
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Há 25 anos na capital pernambucana, uma ligação para o 192 pode ser o primeiro passo entre uma situação de emergência e a chegada do socorro.
Para marcar essa trajetória e discutir como tornar o atendimento ainda mais rápido e preparado para situações de alta complexidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Recife (Samu 192) reúne, na próxima quarta e quinta-feira, dias 23 e 24, cerca de 1.400 profissionais, estudantes e gestores na 6ª Jornada Metropolitana do Samu Recife, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.
Referência na resposta rápida e no salvamento de vidas na Região Metropolitana, o Samu Recife celebra seus 25 anos de atuação, em um encontro integrado à programação da 22ª Feira Norte-Nordeste de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência (Prevenor).
A expectativa da organização é reunir cerca de 1.400 participantes, entre médicos, enfermeiros, condutores, gestores, estudantes e representantes de instituições parceiras durante a jornada, considerada um dos principais espaços de educação permanente e atualização técnico-científica em urgência e emergência no Nordeste.
A programação científica abordará os cenários mais complexos da atenção pré-hospitalar, incluindo protocolos para choque hemorrágico, transfusão maciça, manejo do trauma, emergências clínicas, serviço aeromédico e medicina de desastres.
"Completar um quarto de século é motivo de imenso orgulho, mas também de renovação do nosso compromisso com a população. A jornada representa o resgate da nossa história e a valorização das pessoas que construíram o serviço, ao mesmo tempo em que olha para o futuro ao trazer o que há de mais moderno na assistência de urgência", destaca o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes.
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"Queremos sair daqui ainda mais integrados e preparados para qualquer cenário", acrescenta.
Múltiplas Vítimas
Um dos pontos altos do evento será a realização de um Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), marcado para o dia 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções.
A atividade reproduz um cenário real de desastre em grande escala para avaliar rigorosamente os fluxos de acionamento, triagem de pacientes, comunicação e transporte.
"O enfrentamento de incidentes com múltiplas vítimas representa um grande desafio para os serviços de atendimento pré-hospitalar e para a rede hospitalar. No cotidiano do nosso Estado, são frequentes os acidentes com mais de cinco vítimas, os quais exigem pronta resposta e articulação entre os diversos órgãos envolvidos", afirma Leonardo Gomes.
"Essas situações, por vezes, superam a capacidade operacional dos serviços de emergência, o que evidencia a importância da capacitação e do entendimento claro das atribuições de cada instituição."
Durante o Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas, uma força-tarefa interinstitucional será formada pelo Samu 192, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PMPE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) e demais órgãos parceiros, com o apoio e a presença do Ministério da Saúde.
A simulação permitirá testar a articulação em tempo real entre as forças de segurança e saúde, identificando gargalos e aprimorando a capacidade de resposta diante de grandes crises.
Gestão e desafios operacionais
A edição de 2026 também amplia o alcance com a realização do 1º Encontro Regional dos Coordenadores de Samu. O fórum inédito reunirá gestores de diversas localidades para discutir estratégias de gestão, desafios operacionais e o compartilhamento de boas práticas na administração do atendimento móvel.