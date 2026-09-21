HospitalMed 2026: inscrições estão abertas para feira de saúde em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições para a HospitalMed 2026 já estão abertas; evento dedicado à saúde ocorre em outubro e terá mais de 300 expositores e 400 marcas

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Estão abertas as inscrições para a HospitalMed 2026, que será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A 14ª edição do evento terá mais de 300 expositores e 400 marcas, com expectativa de receber mais de 29 mil visitantes ligados ao setor de saúde.

O credenciamento é gratuito para profissionais que possuem CNPJ e pode ser feito pelo site oficial da HospitalMed. Para pessoas físicas, a entrada custa R$ 50, mas o valor é isento para quem utilizar o cupom CONVIDADO_JC no credenciamento. A programação reúne exposição de produtos e serviços, congressos, workshops e fóruns sobre temas relacionados às transformações do mercado de saúde.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a HospitalMed reúne empresas, profissionais, gestores, investidores e instituições de diferentes segmentos da cadeia produtiva da saúde. Entre os assuntos previstos para a edição estão tecnologia, inovação, gestão, longevidade, performance e novas soluções para atendimento.

Congresso e espaços dedicados à inovação

Entre os destaques da programação está a Star Health Innovation, hub dedicado à inovação e ao empreendedorismo em saúde. O evento também contará com a 15ª edição do Congresso de Gestão e Saúde, além de workshops e fóruns temáticos voltados à atualização profissional e à discussão de tendências do setor.

Segundo Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, a programação foi estruturada para acompanhar mudanças que vêm ocorrendo no mercado.

“A HospitalMed acompanha a evolução do mercado e, a cada edição, amplia o espaço para inovação, conhecimento e geração de negócios. Este ano vamos conectar temas que estão transformando a saúde, como tecnologia, longevidade, performance, gestão e novas soluções para atendimento”, afirma.

A longevidade também terá espaço específico nesta edição. A Vida60+ Expo reunirá conteúdos, serviços e soluções voltados ao público com 60 anos ou mais. A proposta considera o aumento da demanda por qualidade de vida, prevenção, cuidados e modelos de envelhecimento ativo.

HospitalMed coloca Norte e Nordeste no centro da agenda de inovação e negócios em saúde - DIVULGAÇÃO/ HOSPITALMED

Aposta em conexão entre empresas e profissionais

Com 14 edições, a HospitalMed acompanha o crescimento do mercado de saúde nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com a organização, são regiões que têm ampliado a presença de investimentos, novos negócios e serviços em diferentes áreas da cadeia produtiva.

A feira traz empresas interessadas em estender sua atuação regional e profissionais e gestores que buscam conhecer tecnologias, produtos e serviços aplicados à saúde.

“A HospitalMed é uma plataforma que aproxima quem produz, quem presta serviços, quem investe e quem toma decisões no setor. O objetivo é gerar conexões que ultrapassem os três dias de feira e se transformem em negócios, parcerias e novas oportunidades para o mercado”, continua Rodrigo da Fonte.

A edição de 2026 tem patrocínio da Ultramega e iCare, além do apoio da Mr Tech, Diferencial Tributária, Casa Bauducco, Ondunorte e Becker. Também conta com apoio institucional da Abimo, SindHospe, Anbiotec Brasil, FBH e Anapre.

Serviço | HospitalMed 2026