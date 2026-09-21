HospitalMed 2026: inscrições estão abertas para feira de saúde em Pernambuco
Inscrições para a HospitalMed 2026 já estão abertas; evento dedicado à saúde ocorre em outubro e terá mais de 300 expositores e 400 marcas
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Estão abertas as inscrições para a HospitalMed 2026, que será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A 14ª edição do evento terá mais de 300 expositores e 400 marcas, com expectativa de receber mais de 29 mil visitantes ligados ao setor de saúde.
O credenciamento é gratuito para profissionais que possuem CNPJ e pode ser feito pelo site oficial da HospitalMed. Para pessoas físicas, a entrada custa R$ 50, mas o valor é isento para quem utilizar o cupom CONVIDADO_JC no credenciamento. A programação reúne exposição de produtos e serviços, congressos, workshops e fóruns sobre temas relacionados às transformações do mercado de saúde.
Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a HospitalMed reúne empresas, profissionais, gestores, investidores e instituições de diferentes segmentos da cadeia produtiva da saúde. Entre os assuntos previstos para a edição estão tecnologia, inovação, gestão, longevidade, performance e novas soluções para atendimento.
Congresso e espaços dedicados à inovação
Entre os destaques da programação está a Star Health Innovation, hub dedicado à inovação e ao empreendedorismo em saúde. O evento também contará com a 15ª edição do Congresso de Gestão e Saúde, além de workshops e fóruns temáticos voltados à atualização profissional e à discussão de tendências do setor.
Segundo Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, a programação foi estruturada para acompanhar mudanças que vêm ocorrendo no mercado.
“A HospitalMed acompanha a evolução do mercado e, a cada edição, amplia o espaço para inovação, conhecimento e geração de negócios. Este ano vamos conectar temas que estão transformando a saúde, como tecnologia, longevidade, performance, gestão e novas soluções para atendimento”, afirma.
A longevidade também terá espaço específico nesta edição. A Vida60+ Expo reunirá conteúdos, serviços e soluções voltados ao público com 60 anos ou mais. A proposta considera o aumento da demanda por qualidade de vida, prevenção, cuidados e modelos de envelhecimento ativo.
Aposta em conexão entre empresas e profissionais
Com 14 edições, a HospitalMed acompanha o crescimento do mercado de saúde nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com a organização, são regiões que têm ampliado a presença de investimentos, novos negócios e serviços em diferentes áreas da cadeia produtiva.
A feira traz empresas interessadas em estender sua atuação regional e profissionais e gestores que buscam conhecer tecnologias, produtos e serviços aplicados à saúde.
“A HospitalMed é uma plataforma que aproxima quem produz, quem presta serviços, quem investe e quem toma decisões no setor. O objetivo é gerar conexões que ultrapassem os três dias de feira e se transformem em negócios, parcerias e novas oportunidades para o mercado”, continua Rodrigo da Fonte.
A edição de 2026 tem patrocínio da Ultramega e iCare, além do apoio da Mr Tech, Diferencial Tributária, Casa Bauducco, Ondunorte e Becker. Também conta com apoio institucional da Abimo, SindHospe, Anbiotec Brasil, FBH e Anapre.
Serviço | HospitalMed 2026
- Inscrições: abertas
- Data: 21, 22 e 23 de outubro de 2026
- Horário: 14h às 20h
- Local: Pernambuco Centro de Convenções
- Credenciamento para profissionais com CNPJ: gratuito
- Entrada para pessoa física (CPF): R$ 50
- Informações e inscrições: site oficial do HospitalMed
- Instagram: @hospitalmedbr
- Cupom: CONVIDADO_JC