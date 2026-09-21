Hospital Maria Lucinda lança campanha de prevenção ao suicídio voltada às famílias

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A Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA), por meio do Hospital Maria Lucinda (HML), lança, no dia 24 de setembro, uma campanha do Setembro Amarelo voltada à orientação de famílias sobre saúde mental de adolescentes e jovens.

Com o tema “A Família como Espaço de Acolhimento e Escuta”, a iniciativa busca estimular o diálogo e orientar sobre possíveis sinais de alerta relacionados ao sofrimento psíquico e ao comportamento suicida.

A ação será realizada a partir das 9h, no Hospital Maria Lucinda, no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Durante o lançamento, pacientes, acompanhantes e colaboradores do ambulatório receberão flores amarelas como parte da mobilização. A campanha também inclui uma cartilha educativa e uma página na internet, que ficará disponível no site oficial do hospital.

Suicídios no Brasil

Segundo dados citados pela campanha, o suicídio entre adolescentes e jovens é uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo. Estudo publicado na revista científica The Lancet aponta aumento de 38% na taxa de suicídio entre jovens nas Américas em pouco mais de duas décadas, tornando o suicídio a terceira principal causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. O crescimento mais acentuado foi registrado entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com taxas maiores entre meninas.

No Brasil, dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, apontam o suicídio como a segunda principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos e a quarta entre jovens de 20 a 29 anos.

Para a psicóloga Lyvia Andrade, do Hospital Maria Lucinda, diferentes fatores podem estar relacionados ao aumento dos casos, como os impactos do isolamento durante a pandemia, depressão e ansiedade, exposição excessiva a ambientes digitais, bullying nas redes sociais e pressão social relacionada a padrões de vida e beleza.

“Falar sobre saúde mental, com sensibilidade e responsabilidade, é um passo relevante, que ajuda a quebrar tabus e previne o dano à vida”, afirma.

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada morte por suicídio, podem ocorrer até 20 tentativas. A campanha destaca, por isso, a importância de reconhecer sinais de alerta, estabelecer espaços de diálogo e facilitar o acesso aos serviços de saúde.

“O suicídio afeta famílias, comunidades, a sociedade. Vários fatores podem estar associados a esse aumento, incluindo os reflexos do isolamento da pandemia; a depressão e a ansiedade que surgem cada vez mais cedo; a exposição excessiva a ambientes digitais, o bullying nas redes sociais, a pressão social por padrão de vida e de beleza, além do fácil acesso a meios letais. Mas é possível prevenir”, afirma Lyvia.

O gerente-geral do Núcleo Gestor da FMSA/Hospital Maria Lucinda, Josa Almeida, destaca que as unidades básicas de saúde podem funcionar como porta de entrada para acompanhamento, encaminhamentos e orientações, enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atendem situações de crise e necessidade de atendimento imediato.

A campanha será lançada a partir do Hospital Maria Lucinda e também será replicada nas demais unidades administradas pela Fundação Manoel da Silva Almeida. Os materiais educativos poderão ser acessados pela população na página da campanha.

Serviço

Setembro Amarelo – Hospital Maria Lucinda

Data: 24 de setembro, a partir das 9h

Local: Hospital Maria Lucinda

Endereço: Avenida Parnamirim, 95, Parnamirim, Recife



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