SUS vai ofertar canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade

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A oferta, de acordo com o Ministério da Saúde, será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico, sempre com acompanhamento

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Medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP 1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, serão distribuídos via Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com obesidade. A oferta, de acordo com o Ministério da Saúde, será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico.

Em nota, a pasta avaliou como positivos os primeiros resultados observados em pacientes com obesidade do Grupo Hospitalar Conceição, da rede pública de Porto Alegre, selecionados desde junho para fazer uso da semaglutida, um dos princípios ativos das canetas emagrecedoras.

“O objetivo é garantir maior segurança aos participantes [do estudo] e estabelecer diretrizes para o acompanhamento contínuo por médicos especialistas da unidade. Ao todo, serão acompanhados 250 pacientes do SUS atendidos pelo hospital com obesidade grave ou associada a outras morbidades”, informou o ministério.

Dentre as situações avaliadas pelo estudo estão pacientes na fila para cirurgia bariátrica. A proposta é entender se o uso da medicação é capaz de controlar o quadro de obesidade de forma que a cirurgia não se faça mais necessária. Outras questões analisadas são a redução de problemas cardíacos e de reincidência de câncer de mama.

O boom das canetas emagracedoras

A popularização desses tratamentos nas redes sociais, muitas vezes impulsionada pela divulgação de resultados sem respaldo científico, tem levantado preocupações sobre a banalização do uso dessas terapias e os riscos à saúde.

De acordo com o médico nutrólogo e professor da Afya Educação Médica Recife, Dr. Dyego Augusto, a promoção de métodos sem evidência pode levar as pessoas a caírem em falsas promessas e até a colocar a própria saúde em risco.

“Quando se une um marketing pesado com a vulnerabilidade do paciente em querer estar adequado dentro de um padrão estético, ele assume riscos. Então tem que ter muito cuidado, porque esses riscos podem ser fatais. E parece que essa banalização está fazendo com que as pessoas assumam esses riscos.”

O especialista também alerta para a compra de medicamentos de forma clandestina: os pacientes devem tomar cuidado com produtos de baixo custo, muitas vezes trazidos do exterior sem registros ou laudos médicos.

“Quando o paciente compra a medicação, existe um laudo de comprovação técnica. Sem esse laudo, ele não sabe se dentro da seringa tem mesmo a medicação. São coisas básicas, mas que as pessoas estão realmente deixando de lado porque acham que não podem perder a oportunidade”, ressalta.

Diagnóstico e tratamento

O uso de medicamentos injetáveis é indicado para pacientes diagnosticados com obesidade ou sobrepeso, especialmente aqueles que já possuem comorbidades como diabetes, colesterol alterado ou hipertensão.

O diagnóstico deve ser realizado por um clínico ou outros profissionais de saúde, como um nutricionista. No entanto, a prescrição e a condução do tratamento são atribuições médicas.

“O paciente chega no médico com o diagnóstico e com os exames laboratoriais, para que ele consiga traçar uma estratégia e saber conduzir esse paciente através de doses de progressão, de respostas, de ajustes, é a forma mais correta de ser feita a construção desse paciente.”

Segundo o Dr. Dyego Augusto, uma das vantagens das versões injetáveis é a possibilidade de melhorar a adesão de alguns pacientes, principalmente devido à frequência de aplicação, que pode ser semanal em determinados tratamentos.

“Essas moléculas injetáveis, elas ganharam força principalmente pela adesão ser muito facilitada, porque são medicações de uso semanal. Então, a necessidade de fazer o uso diário de medicações com efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal é reduzida, e isso é uma vantagem em relação às terapêuticas tradicionais”, explica.

Uso sem acompanhamento pode trazer riscos

A utilização do medicamento sem acompanhamento médico pode provocar efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, como náuseas, vômitos, constipação e refluxo.

"O paciente pode ter constipação se tomar uma dose errada, ou pode ter distensão abdominal, dor abdominal, náusea, refluxo. Todos podem estar relacionados à medicação, mas se não houver uma orientação clara e um ajuste de dose, ele pode ser prejudicado com a intensificação desses efeitos colaterais.”

Outro ponto destacado pelo nutrólogo é o risco de perda excessiva de massa muscular durante o processo de emagrecimento, o que pode comprometer a composição corporal e levar à perda patológica de músculos, além de favorecer a flacidez.

Por isso, o tratamento deve ser individualizado e acompanhado de estratégias que contribuam para a preservação da massa muscular e para a manutenção dos resultados obtidos.

O especialista também alerta que os medicamentos não devem ser utilizados exclusivamente com objetivos estéticos. O tratamento deve considerar o estado geral de saúde do paciente, seus hábitos e possíveis doenças associadas.

“Não houve estudo para uso estético, as medicações têm fins muito claros com relação ao tratamento de diabetes. Então, não deve ser estimulado o uso estético, a indicação para esses medicamentos é diabetes e emagrecimento em pacientes com o diagnóstico de obesidade”, explica.

Principais substâncias utilizadas

De acordo com o especialista, entre as substâncias que possuem evidências científicas relacionadas ao tratamento da obesidade estão a Liraglutida, presente em medicamentos como Victoza e Saxenda, além da Semaglutida e a Tirzepatida, que são popularmente conhecidas como Mounjaro.

A Retatrutida, por sua vez, apresenta resultados promissores em estudos, mas ainda está em desenvolvimento e não deve ser utilizada clinicamente antes das aprovações regulatórias necessárias.