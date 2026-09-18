Hospital da Mulher do Recife conquista Acreditação ONA Prata
Certificação reconhece padrões de qualidade, segurança e integração dos processos de gestão e assistência
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O Hospital da Mulher do Recife (HMR) conquistou, nesta sexta-feira (18), a Acreditação ONA Prata – Acreditado Pleno, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A certificação foi obtida após avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES).
O nível Acreditado Pleno reconhece instituições que, além de atenderem aos requisitos de segurança, demonstram integração dos processos de gestão e assistência, com práticas voltadas à qualidade e à continuidade do cuidado.
Avaliações e análises
Para obter a certificação, o HMR passou por uma avaliação realizada ao longo de vários meses. Foram analisados processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente, gestão de riscos e a integração entre diferentes setores da instituição.
A preparação foi coordenada pelo setor de Qualidade do hospital e envolveu gestores e profissionais de diversas áreas. Entre as ações realizadas estiveram oficinas de Mapeamento de Processos, elaboração da Matriz de Riscos e aplicação da metodologia PDSA, utilizada para identificar oportunidades de melhoria e acompanhar os resultados das mudanças implementadas.
Para a superintendente-geral da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), Isabela Coutinho, o resultado é fruto de um processo iniciado durante sua gestão à frente do hospital.
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“Tenho muita felicidade por esse trabalho de acreditação ter se iniciado ainda na minha gestão à frente do Hospital. Acompanhar essa conquista, agora, por parte de Ana Karla e de sua equipe, para mim, é motivo de muita satisfação e orgulho. A Acreditação ONA Nível 2 é fruto de um processo de amadurecimento institucional, do compromisso das equipes e da busca permanente por uma assistência mais segura e qualificada”, afirmou.
Segundo a diretora do HMR, Ana Karla Góes, a certificação representa o resultado de um trabalho coletivo e também reforça a importância da qualificação dos profissionais.
“Cada momento de aprendizado e construção coletiva fortalece o nosso propósito de oferecer uma assistência cada vez mais segura e humanizada. Investir na qualificação dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade do cuidado prestado às mulheres e aos seus bebês. É assim que seguimos avançando, juntos, na construção de um hospital cada vez mais preparado”, declarou.