Hospital da Mulher do Recife conquista Acreditação ONA Prata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Certificação reconhece padrões de qualidade, segurança e integração dos processos de gestão e assistência

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O Hospital da Mulher do Recife (HMR) conquistou, nesta sexta-feira (18), a Acreditação ONA Prata – Acreditado Pleno, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A certificação foi obtida após avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES).

O nível Acreditado Pleno reconhece instituições que, além de atenderem aos requisitos de segurança, demonstram integração dos processos de gestão e assistência, com práticas voltadas à qualidade e à continuidade do cuidado.

Avaliações e análises

Para obter a certificação, o HMR passou por uma avaliação realizada ao longo de vários meses. Foram analisados processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente, gestão de riscos e a integração entre diferentes setores da instituição.

A preparação foi coordenada pelo setor de Qualidade do hospital e envolveu gestores e profissionais de diversas áreas. Entre as ações realizadas estiveram oficinas de Mapeamento de Processos, elaboração da Matriz de Riscos e aplicação da metodologia PDSA, utilizada para identificar oportunidades de melhoria e acompanhar os resultados das mudanças implementadas.

Para a superintendente-geral da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), Isabela Coutinho, o resultado é fruto de um processo iniciado durante sua gestão à frente do hospital.

“Tenho muita felicidade por esse trabalho de acreditação ter se iniciado ainda na minha gestão à frente do Hospital. Acompanhar essa conquista, agora, por parte de Ana Karla e de sua equipe, para mim, é motivo de muita satisfação e orgulho. A Acreditação ONA Nível 2 é fruto de um processo de amadurecimento institucional, do compromisso das equipes e da busca permanente por uma assistência mais segura e qualificada”, afirmou.

Segundo a diretora do HMR, Ana Karla Góes, a certificação representa o resultado de um trabalho coletivo e também reforça a importância da qualificação dos profissionais.

“Cada momento de aprendizado e construção coletiva fortalece o nosso propósito de oferecer uma assistência cada vez mais segura e humanizada. Investir na qualificação dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade do cuidado prestado às mulheres e aos seus bebês. É assim que seguimos avançando, juntos, na construção de um hospital cada vez mais preparado”, declarou.



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