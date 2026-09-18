Evento online discute felicidade e relações no ambiente de trabalho nesta terça-feira (22)
A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade
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É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”, realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.
A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.
A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.
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É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”, realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.
A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.
A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.
Sobre o palestrante
Bruno Severo Gomes é microbiologista, psicanalista e docente do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Atua nas áreas de Microbiologia, Imunologia, Saúde Mental, Espiritualidade e Educação em Saúde, com atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à relação entre ciência, valores humanos e desenvolvimento pessoal.
O professor também estuda a interface entre saúde, felicidade, espiritualidade e sentido da vida.
Serviço
O quê: Live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”
Quando: 22 de setembro
Horário: 19h30
Onde: Canal da AME-EPE no YouTube
Público: geral
Entrada: gratuita
Transmissão: YouTube da AME-EPE
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