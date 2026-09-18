Evento online discute felicidade e relações no ambiente de trabalho nesta terça-feira (22)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade

A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.

É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?” , realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.

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É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”, realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.

A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.

Sobre o palestrante

Bruno Severo Gomes é microbiologista, psicanalista e docente do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Atua nas áreas de Microbiologia, Imunologia, Saúde Mental, Espiritualidade e Educação em Saúde, com atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à relação entre ciência, valores humanos e desenvolvimento pessoal.

O professor também estuda a interface entre saúde, felicidade, espiritualidade e sentido da vida.

Serviço

O quê: Live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”

Quando: 22 de setembro

Horário: 19h30

Onde: Canal da AME-EPE no YouTube

Público: geral

Entrada: gratuita

Transmissão: YouTube da AME-EPE

Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso? - Foto: Divulgação

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