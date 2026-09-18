 Evento online discute felicidade e relações no ambiente de trabalho nesta terça-feira (22)
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Saúde e Bem-estar | Notícia

Evento online discute felicidade e relações no ambiente de trabalho nesta terça-feira (22)

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade

Por Aisha Vitória Publicado em 18/09/2026 às 18:40
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Evento online discute felicidade e relações no ambiente de trabalho nesta terça-feira (22)

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade

Por Aisha Vitória Publicado em 18/09/2026 às 18:40
É possível ser feliz no trabalho?
É possível ser feliz no trabalho? - Foto: Pexels

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É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”, realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.

A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.

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É possível ser feliz no trabalho? A relação entre felicidade, propósito e ambiente profissional será tema da live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”, realizada na próxima terça-feira (22), às 19h30. O encontro será transmitido gratuitamente pelo canal da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco (AME-EPE) no YouTube.

A conversa terá como convidado o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Bruno Severo Gomes, conhecido como Dr. Felicidade. Com uma abordagem leve e didática, ele discutirá aspectos relacionados à felicidade, às relações profissionais e à construção de ambientes de trabalho mais humanos, a partir de fundamentos científicos.

A transmissão é voltada ao público em geral e pretende estimular reflexões sobre felicidade e bem-estar no contexto profissional, além de incentivar práticas relacionadas ao equilíbrio emocional nas empresas. A atividade também integra os preparativos para o Mednesp 2027, Congresso de Saúde e Espiritualidade que será realizado no Recife, de 27 a 29 de maio de 2027.

Leia Também

Sobre o palestrante

Bruno Severo Gomes é microbiologista, psicanalista e docente do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Atua nas áreas de Microbiologia, Imunologia, Saúde Mental, Espiritualidade e Educação em Saúde, com atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à relação entre ciência, valores humanos e desenvolvimento pessoal.

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O professor também estuda a interface entre saúde, felicidade, espiritualidade e sentido da vida.

Serviço

O quê: Live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”
Quando: 22 de setembro
Horário: 19h30
Onde: Canal da AME-EPE no YouTube
Público: geral
Entrada: gratuita
Transmissão: YouTube da AME-EPE

Foto: Divulgação
Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso? - Foto: Divulgação

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Bruno Severo Gomes é microbiologista, psicanalista e docente do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Atua nas áreas de Microbiologia, Imunologia, Saúde Mental, Espiritualidade e Educação em Saúde, com atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à relação entre ciência, valores humanos e desenvolvimento pessoal.

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O quê: Live “Felicidade nas Empresas: vamos falar sobre isso?”
Quando: 22 de setembro
Horário: 19h30
Onde: Canal da AME-EPE no YouTube
Público: geral
Entrada: gratuita
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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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