Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: reabilitação no IMIP promove autonomia e inclusão
Centro Especializado em Reabilitação do instituto atende pacientes com deficiência e atua para ampliar independência e inclusão social
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Na próxima segunda-feira (21), é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data que reforça a importância da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitos. Em Pernambuco, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) é referência na Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolve, por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), um trabalho voltado à recuperação da funcionalidade e à ampliação da autonomia dos pacientes.
O serviço conta com uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. O objetivo é promover a independência e a participação social dos pacientes, considerando as características, potencialidades e metas de cada pessoa.
Segundo a fisioterapeuta do CER IV, Raquel Buarque, o processo começa com uma avaliação detalhada das capacidades e limitações do paciente. Também são considerados o ambiente em que ele vive e a rede de convivência disponível.
A partir dessa avaliação, a equipe estabelece metas progressivas, que podem incluir treinamento de mobilidade, adaptação de ambientes, indicação de tecnologias assistivas e orientação aos familiares. “A reabilitação não significa necessariamente a busca por uma ‘cura’ no sentido tradicional, mas sim a construção de novas formas de realizar as atividades cotidianas, permitindo que o paciente retome o protagonismo sobre a própria vida”, explica Raquel.
Recuperação da autonomia
Um dos exemplos do impacto da reabilitação é a trajetória de Patrícia Alves Cardoso, de 48 anos. Ex-promotora de vendas, ela ficou tetraplégica após sofrer um acidente que provocou lesões nas vértebras C6 e C7. A perda da mobilidade trouxe um período de dor e adaptações, até que Patrícia iniciou o tratamento no CER IV.
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“Quando você começa a frequentar a reabilitação, vê que tem vida após aquela situação; percebe que as pessoas saem, dançam e se divertem. Para mim, o problema nunca foi a condição em si, mas a dependência de alguém. A minha obrigação passou a ser tentar melhorar para não depender dos outros”, relata.
No início do tratamento no IMIP, Patrícia tinha mobilidade reduzida, restrita à região do pescoço. Com o acompanhamento da equipe e a realização diária dos exercícios em casa, ela recuperou a independência para executar grande parte das atividades que realizava antes do acidente.
Atualmente, a paciente consegue cozinhar, lavar roupas, trocar de roupa e realizar a própria sondagem vesical, entre outras atividades. Para ela, a continuidade dos exercícios é fundamental para preservar os ganhos obtidos durante a reabilitação.
“O IMIP me deu a oportunidade. A reabilitação é uma manutenção constante; quanto mais você faz, em casa ou no centro, mais você ganha em liberdade, dignidade e autonomia”, acrescenta Patrícia.