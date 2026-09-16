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Saúde e Bem-estar | Notícia

Recife inicia distribuição de insulina glargina para pacientes do SUS

Medicamento de ação prolongada será destinado inicialmente a crianças, adolescentes e idosos que atendam aos critérios do SUS

Por Aisha Vitória Publicado em 16/09/2026 às 17:22
A glargina é uma insulina de ação prolongada (de até 24 horas, o que facilita a manutenção dos níveis de glicose) e de aplicação única no dia
A glargina é uma insulina de ação prolongada (de até 24 horas, o que facilita a manutenção dos níveis de glicose) e de aplicação única no dia - RAFAEL NASCIMENTO/MS

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O Recife iniciou a distribuição da insulina glargina na rede pública de saúde. O medicamento tem ação prolongada e, na maioria dos casos, pode ser aplicado uma vez ao dia. A oferta faz parte da transição gradual da insulina NPH para a glargina no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta primeira etapa, o medicamento será destinado a crianças e adolescentes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Para receber a insulina, é necessário ter indicação médica e atender aos critérios estabelecidos pelo protocolo do SUS.

A principal diferença entre a glargina e a NPH está no tempo de ação. Por ser uma insulina de ação prolongada, a glargina mantém o efeito por mais tempo e, na maioria dos casos, permite uma aplicação diária. A quantidade de aplicações, no entanto, depende da indicação e do esquema terapêutico de cada paciente.

Segundo a gerente de Assistência Farmacêutica do Recife, Bruna Lima, a redução no número de aplicações pode facilitar a rotina de pessoas que precisam fazer uso diário de insulina.

“Para quem convive com o diabetes, a redução no número de aplicações pode fazer diferença na rotina, especialmente para crianças, idosos e familiares responsáveis pelo acompanhamento do tratamento. A expectativa é que a utilização da glargina também contribua para um controle mais estável da glicemia, reduza o risco de episódios de hipoglicemia e favoreça a continuidade do tratamento”, afirmou.

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Como ter acesso

Os pacientes que fazem parte do público-alvo podem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF+) responsável pelo atendimento, levando a receita médica. A substituição da insulina NPH pela glargina não deve ser feita por conta própria. O paciente precisa passar por avaliação da equipe de saúde, que irá analisar o quadro clínico e a possibilidade de realizar a transição.

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Durante o atendimento, os usuários também recebem orientações sobre a técnica de aplicação e o armazenamento do medicamento. A distribuição inclui uma caneta reutilizável para aplicação, com validade prevista de três anos, além das agulhas necessárias para o tratamento.

A Secretaria de Saúde reforça que a chegada da glargina não significa que todos os pacientes que utilizam NPH serão automaticamente transferidos para o novo medicamento.

“A transição será realizada de forma gradual e seguirá os critérios definidos pelo SUS. Por isso, quem já faz tratamento com insulina deve manter o esquema prescrito pela equipe de saúde até receber orientação profissional para qualquer alteração”, alertou Bruna.

Tratamento para diabetes

Na atenção primária, pacientes com diabetes tipo 2 podem ter acesso a medicamentos como metformina e sulfonilureias, conforme indicação médica. A dapagliflozina também é oferecida pelo SUS, mas possui critérios específicos para dispensação.

Entre as insulinas disponíveis estão a NPH e a regular, indicadas para pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que necessitam desse tipo de tratamento. A rede municipal também fornece insumos para o acompanhamento da glicemia, como tiras para medição da glicose, conforme os critérios estabelecidos e a necessidade de cada paciente.

Capacitação

Para preparar os profissionais envolvidos na implantação da nova insulina, a Secretaria de Saúde do Recife realiza nesta quarta-feira (17), a partir das 8h, no Compaz Leda Alves, uma capacitação sobre o medicamento.

O curso “Insulina Glargina no SUS Recife: da Prescrição ao Cuidado Contínuo” será voltado a profissionais de nível superior da atenção básica e especializada que participam da prescrição, dispensação, administração e acompanhamento dos pacientes.

A capacitação é destinada principalmente a farmacêuticos, enfermeiros e médicos das Unidades de Saúde da Família, policlínicas e ambulatórios de especialidades, com prioridade para profissionais como endocrinologistas, pediatras, geriatras e clínicos.

O objetivo é preparar as equipes para a transição da insulina NPH para a glargina, desde a prescrição e dispensação até o acompanhamento dos usuários.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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