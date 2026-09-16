OSS se reúnem no Recife para debater sustentabilidade dos contratos de gestão em saúde
Seminário do IBROSS reúne representantes de organizações sociais, poder público e órgãos de controle nesta sexta-feira (18)
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Representantes de Organizações Sociais de Saúde (OSS), do poder público e de órgãos de controle se reúnem nesta sexta-feira (18), no Recife, para discutir a gestão de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de contratos de gestão. O seminário “Sustentabilidade Operacional dos Contratos de Gestão” é promovido pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde (IBROSS) e será realizado na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), a partir das 8h.
O encontro contará com representantes das secretarias de Saúde de Pernambuco e do Recife, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE-PE), além de integrantes de organizações sociais.
Entre os temas discutidos estão a relação entre as OSS e o poder público, a autonomia das organizações e a sustentabilidade dos contratos. A programação também aborda a definição de metas, indicadores, avaliação de desempenho, monitoramento, renegociação e repactuação dos contratos, além do pagamento por excesso de produção e aplicação de descontos.
De acordo com o IBROSS, a proposta é discutir o aprimoramento do modelo de gestão por organizações sociais e dos instrumentos utilizados nas parcerias com o poder público. A entidade defende contratos com metas pactuadas e critérios objetivos de acompanhamento para dar maior previsibilidade à gestão e orientar a prestação dos serviços por resultados.
“O modelo de gestão por Organizações Sociais deixou de ser exceção para se tornar um componente estruturante da saúde pública brasileira. Atualmente, são centenas de contratos em todo o país. Essa consolidação exige instrumentos de gestão cada vez mais robustos, com contratos capazes de incorporar avaliação de desempenho, metas pactuadas e critérios objetivos de monitoramento, sem deixar de estimular inovação e melhoria contínua”, afirma Samuel Gomes, superintendente-geral da FGH e diretor administrativo-financeiro do IBROSS.
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Programação
A programação começa às 8h, com um coquetel de boas-vindas, seguido pela mesa de abertura, às 9h.
A primeira mesa, das 9h30 às 10h20, discutirá o cenário das Organizações Sociais de Saúde no Brasil e a atuação das OSS em Pernambuco. Participam Samuel Gomes, Helton Zuccon, Filipe Bitú e André Meira.
Entre 10h25 e 11h35, a segunda mesa tratará das responsabilidades das OSS e do papel do contratante na sustentabilidade da relação com as organizações. O debate terá a participação de representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Saúde do Recife, SCGE-PE e TCE-PE.
A última mesa, das 11h40 às 12h20, será dedicada à estrutura dos contratos de gestão, com discussão sobre metas, repactuação, pagamento de excesso de produção e descontos. Participam Renilson Rehem, consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), e Vinícius Augusto Guimarães, auditor-chefe adjunto da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde do Tribunal de Contas da União (TCU).
Serviço
Evento: Seminário Sustentabilidade Operacional dos Contratos de Gestão
Data: 18 de setembro de 2026, a partir das 8h
Local: Auditório Desembargador Itamar Pereira da Silva — Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), Recife
Realização: Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde (IBROSS)
Apoio: FGH, HCP Gestão, IFRI, Ismep, Secretaria de Saúde do Recife e Governo de Pernambuco.