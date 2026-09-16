Ministério da Saúde intensifica preparação do SUS para impactos do El Niño

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O Ministério da Saúde intensificou as ações de preparação do Sistema Único de Saúde (SUS) para os impactos do El Niño, com atenção aos diferentes riscos climáticos previstos para cada região do país. A estratégia faz parte do AdaptaSUS, plano lançado na COP30 que reúne 93 ações e 27 metas, com planejamento até 2035 e investimentos estimados em R$ 9,8 bilhões para ampliar a resiliência da rede de saúde.

Participaram da coletiva o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha; diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ambiente e Saúde do Trabalhador, Agnes Soares; representante da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli; diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira; assessora técnica de saúde e ambiente da vice-presidência de ambiente, atenção e promoção da saúde da FioCruz, Marielle Barbosa; pesquisador da FioCruz, Paulo Gadelha.

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16), Alexandre Padilha afirmou que os efeitos das mudanças climáticas já representam um problema de saúde pública. Segundo ele, eventos extremos podem provocar a interrupção de serviços, aumentar a pressão sobre hospitais e unidades básicas e favorecer o surgimento ou a expansão de doenças em áreas onde antes não eram frequentes.

“Então, a crise climática é uma crise de saúde pública”, afirmou Padilha.

De acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde, um em cada 12 hospitais no mundo apresenta risco de paralisação por eventos extremos. O material também aponta que fatores ambientais estão relacionados a uma em cada quatro mortes no mundo. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), considerando o período de 2000 a 2019, estima ainda 120 mil óbitos no Brasil relacionados ao calor extremo.

O ministério também destacou o aumento da exposição de idosos a ondas de calor. Na América Latina, a exposição de pessoas com mais de 65 anos a esses eventos cresceu mais de 1.000% na comparação entre os períodos de 1981 a 2000 e 2015 a 2024. O aumento das temperaturas também está associado a maior risco de parto prematuro e impactos desiguais sobre diferentes grupos da população.

Preparação regional

A estratégia do governo considera as previsões climáticas, o histórico de eventos extremos, as vulnerabilidades socioambientais e a capacidade de resposta dos serviços de saúde. A expectativa apresentada pelo Ministério da Saúde é de uma janela crítica entre outubro deste ano e março de 2027, com impactos distintos conforme a região.

No Sul, a principal preocupação é com chuvas intensas, temporais e inundações, especialmente durante a primavera. Entre os riscos estão afogamentos, ferimentos, leptospirose, doenças transmitidas pela água, interrupção de medicamentos e tratamentos de doenças crônicas e impactos sobre a saúde mental. O SUS prevê, entre outras medidas, uma base da Força Nacional do SUS em Porto Alegre, Centros de Informação em Saúde e Clima em Porto Alegre e Curitiba e planos de contingência para chuvas intensas.

No Nordeste, o cenário considerado pelo ministério envolve estiagem severa e calor extremo. A insegurança hídrica e alimentar, doenças relacionadas à água, agravamento de doenças cardiovasculares e aumento da circulação da dengue estão entre as preocupações. A região contará com bases da Força Nacional do SUS em Salvador, Recife e Fortaleza, além de mapas de calor extremo, zonas de resfriamento e envio antecipado de medicamentos.

No Sudeste, o foco está na elevação das temperaturas, ondas de calor e temporais. O calor extremo pode provocar estresse térmico, sobrecarga cardíaca e respiratória e maior pressão sobre as unidades de terapia intensiva, além de favorecer a transmissão da dengue. Entre as medidas estão uma base da Força Nacional do SUS no Rio de Janeiro, um Centro de Informação em Saúde e Clima em Belo Horizonte, pontos de hidratação e zonas de resfriamento.

No Centro-Oeste, a previsão de ausência de chuvas, calor intenso, estiagem e risco de incêndios florestais aumenta a preocupação com problemas respiratórios provocados pela fumaça, estresse térmico, acidentes durante o manejo do fogo e dificuldade de acesso à água potável. O ministério prevê a atuação de bases da Força Nacional do SUS em Campo Grande e Brasília e um Centro de Informação em Saúde e Clima em Cuiabá.

Já no Norte, o cenário é marcado por seca severa, estiagem prolongada, redução das chuvas e maior risco de queimadas. A situação pode ampliar a insegurança hídrica e alimentar, a desnutrição e a ocorrência de doenças transmitidas pela água, além de dificultar o acesso de populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas aos serviços de saúde. Estão previstas bases da Força Nacional em Porto Velho, Manaus e Belém e Centros de Informação em Saúde e Clima em Santarém e Belém.

Nilton Pereira Júnior, Secretário-Executivo Adjunto e Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Saúde - Fotos: Walterson Rosa/MS

Força Nacional do SUS terá nove bases regionais

Uma das principais medidas anunciadas é a expansão regional da Força Nacional do SUS. A meta é chegar a nove bases distribuídas pelas cinco regiões brasileiras, permitindo uma resposta de até 12 horas em emergências de saúde. As primeiras bases foram abertas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia.

Segundo dados apresentados na coletiva, em 2026 a Força Nacional realizou 11 missões em oito estados, sendo cinco relacionadas a desastres. As operações mobilizaram 139 profissionais de 14 categorias e resultaram em 4.899 atendimentos de saúde. Entre os trabalhos recentes está uma missão em Roraima, realizada entre 15 e 16 de setembro, para apoiar a preparação da rede diante da seca e dos efeitos do El Niño.

A estrutura também deverá atuar de forma preventiva. A proposta é integrar informações meteorológicas, epidemiológicas e assistenciais para antecipar riscos e orientar gestores sobre as medidas necessárias antes da ocorrência de eventos extremos.

Centros de Informação integram dados de clima e saúde

O Ministério da Saúde informou ainda que 13 cidades nas cinco regiões foram selecionadas para receber Centros de Informação em Saúde e Clima. Os espaços têm a função de integrar dados climáticos e epidemiológicos para apoiar a tomada de decisões.

A experiência do Rio de Janeiro foi utilizada como referência para a estratégia. Segundo Padilha, a integração entre dados meteorológicos e informações de saúde permite identificar, por exemplo, o aumento da procura por atendimento de idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou respiratórias e pacientes com condições crônicas durante períodos de temperaturas elevadas.

A Fiocruz participa da iniciativa com estruturas voltadas à produção e análise de evidências científicas. Entre elas está o Centro de Clima e Saúde da Amazônia, com atuação em Porto Velho e estações de coleta em diferentes estados da região. A instituição também mantém o Observatório do Clima e Saúde.

Investimentos incluem UBS, SAMU e acesso à água

O AdaptaSUS também prevê a adaptação da infraestrutura do sistema de saúde. No Sul, são 478 unidades básicas de saúde (UBS) resilientes previstas ou em execução, além de 709 novas ambulâncias do SAMU e 14 soluções de água potável em áreas indígenas. No Nordeste, são 968 UBS resilientes, 1,7 mil novas ambulâncias, 77 soluções de água potável em áreas indígenas e 18,7 mil cisternas no semiárido.

No Sudeste, estão previstas 764 UBS resilientes, 1,3 mil novas ambulâncias do SAMU, 26 soluções de água potável em áreas indígenas e 2,1 mil cisternas no semiárido de Minas Gerais. No Centro-Oeste, são mais de 200 UBS, 367 novas ambulâncias e 79 soluções de água potável em áreas indígenas. No Norte, o planejamento inclui 273 UBS resilientes, 377 ambulâncias e 587 soluções de água potável em áreas indígenas.

Segundo o ministério, a ampliação da infraestrutura é acompanhada por sistemas de monitoramento. Entre eles estão o VigiAr, voltado à poluição atmosférica e fumaça de queimadas; o Vigia Água, para monitoramento da qualidade da água; e o VigiDesastres, direcionado aos riscos e respostas a desastres climáticos. O Painel Nacional de Excesso de Calor permite ainda alertas com até cinco dias de antecedência e previsões de risco para os municípios.

Na Amazônia, o Ministério da Saúde também destacou a expansão da atenção básica. Entre 2023 e 2026, houve aumento de 24,6% na frota de UBS fluviais, que passou a contar com 71 unidades em áreas remotas. O número de equipes de saúde também cresceu 24,9%, de 261 para 326, enquanto a quantidade de pessoas vinculadas à Saúde da Família e à Saúde da Família Ribeirinha aumentou 95%.

Para Padilha, a preparação para os eventos climáticos deve considerar as desigualdades territoriais e sociais. “O impacto não é igual para todo mundo”, afirmou o ministro, ao defender a priorização de populações mais expostas a secas, enchentes, queimadas, calor extremo e dificuldades de acesso aos serviços de saúde.



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