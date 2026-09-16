Centro ambulatorial do Hospital Jayme da Fonte une tecnologia, cuidado e praticidade para o paciente

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Complexo ambulatorial da instituição oferece diversos serviços e diferenciais que facilitam a jornada de cuidado à saúde com menos burocracia

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O paciente no centro. Essa é a premissa que guia toda a linha de atendimento no centro ambulatorial do Hospital Jayme da Fonte. Pensando em cuidar da saúde de forma mais integrada, prática e resolutiva, o complexo adotou uma série de medidas que vão desde o acompanhamento do paciente antes e após a consulta, como também um sistema interno que facilita o acesso a prontuários, exames e afins.

"O diferencial está em oferecer mais do que a consulta. A proposta é facilitar os próximos passos do paciente, com acesso a diferentes especialidades, exames e serviços, além do suporte de uma equipe que auxilia em agendamentos, autorizações e encaminhamentos", destaca Annelise Albuquerque, gerente dos consultórios.



Annelise Albuquerque, gerente dos consultórios do Hospital Jayme da Fonte - Junior Souza/JC Imagem

Atualmente, o Hospital Jayme da Fonte oferece mais de 30 especialidades em seu complexo, que incluem atendimentos por convênios. Divididos em três unidades ambulatoriais instaladas (na Rua das Pernambucanas 207, 227 e Rua Ambrosino Leite 93), os espaços disponibilizam de ambientes confortáveis, acessibilidade para pessoas com locomoção reduzida, estacionamento - incluindo manobristas - além da facilidade do agendamento por WhatsApp (81 3125-8860).

Sistema integrado: os benefícios para o paciente

Falar em sistema integrado pode parecer algo mais ligado à tecnologia, mas está relacionado também com o bem-estar e jornada de cuidados de cada paciente. Na prática, esse modelo possibilita os profissionais de saúde a terem acesso em tempo real aos dados necessários ao diagnóstico.

"A proximidade entre os serviços facilita a organização e pode evitar deslocamentos desnecessários do paciente", acrescenta a gerente. "Isso favorece uma avaliação mais completa e uma tomada de decisão mais segura e qualificada".

Além disso, a integração das informações permite ao profissional ter uma visão mais ampla do histórico do paciente e dos exames realizados, especialmente quando ele precisa passar por diferentes especialidades.

Para o paciente, esse conjunto de medidas impacta diretamente na maior praticidade e menor burocracia. "Para o Jayme da Fonte, representa processos mais organizados, melhor aproveitamento da estrutura e uma atuação mais integrada entre os serviços", finaliza Annelise Albuquerque.

Hospital Jayme da Fonte

Referência na área de saúde, o Jayme da Fonte é um complexo hospitalar que cuida do paciente em sua integralidade. Em sua estrutura, um dos mais modernos centros cirúrgicos do Estado, UTIs completas – incluindo uma cardiológica e um serviço de Urgência e Emergência nas áreas de clínica médica, traumato-ortopedia e cardiologia. Conta, ainda, com um centro de diagnóstico por imagem, oferecendo exames de ressonância magnética, ultrassom, tomografia, entre outros.

