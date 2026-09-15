Recife promove mutirão contra o Aedes aegypti nos dias 18 e 19 de setembro

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Ação será realizada nos oito Distritos Sanitários, com identificação de criadouros e orientações para prevenir dengue, zika e chikungunya

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A Secretaria de Saúde do Recife realiza, nos dias 18 e 19 de setembro, um mutirão de prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A mobilização será coordenada pela Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, com a participação de equipes dos oito Distritos Sanitários da cidade.

Durante a ação, os profissionais vão percorrer áreas consideradas prioritárias para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito. As equipes também vão orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar o acúmulo de água e reduzir os riscos de proliferação do Aedes aegypti.

A programação inclui ainda atividades de Educação em Saúde em áreas de comércio, parques e praças. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da participação da população no enfrentamento às arboviroses.

Segundo a Secretaria de Saúde, a atenção aos possíveis criadouros deve ser mantida durante todo o ano. Mudanças nas condições climáticas, como a combinação de temperaturas elevadas e água acumulada, podem favorecer o desenvolvimento do mosquito.

“É importante reforçar que o combate ao Aedes aegypti precisa acontecer durante todo o ano. As condições climáticas podem favorecer a proliferação do mosquito, por isso a população deve manter uma rotina de cuidados, observando quintais, vasos de plantas, recipientes e qualquer local que possa acumular água. A eliminação dos criadouros é uma atitude simples, mas fundamental para a prevenção das arboviroses”, destaca a gerente de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde do Recife, Vânia Nunes.

A orientação é que os moradores aproveitem o período do mutirão para vistoriar suas casas e os espaços de convivência. Entre os locais que devem ser verificados estão caixas-d’água, vasos de plantas, calhas, ralos, recipientes expostos e outros pontos que possam acumular água.

“Esse é um trabalho que precisa envolver toda a cidade. As equipes da Secretaria de Saúde estarão presentes em diferentes territórios, mas a participação da população é indispensável. Cada morador pode contribuir verificando regularmente sua casa, seu local de trabalho e os espaços ao seu redor. Quanto mais cedo identificarmos e eliminarmos um possível criadouro, menor será a oportunidade de desenvolvimento do mosquito”, reforça Vânia.

Programação

Quinta-feira (18)

8h — Serviço Integrado de Saúde (SIS)

Rua Lindolfo Color, 65, Engenho do Meio, Torrões.

Sexta-feira (19)

- USF+ Ilha de Santa Terezinha: Rua Artemis, 09, Santo Amaro.

- Antigo terminal de ônibus de Dois Unidos: Rua Hildebrando de Vasconcelos, s/n, Dois Unidos.

- USF+ Professor Mário Ramos: Rua Oscar de Barros, 175, Casa Amarela.

- Sede do Distrito Sanitário IV: Rua Cantora Clara Nunes, 183, Cordeiro.

- Clube Sargento Wolff: Rua Sargento Wolff, 113, Afogados.

- USF+ do Pina/Professor João Rodrigues: Rua Barreiros, 120, Pina.

- USF+ Mário Monteiro de Melo: Rua Nova Descoberta, 20, Nova Descoberta.

- USF+ Jordão Alto: Rua Dona Carentina, Jordão.



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