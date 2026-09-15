Musicoterapia ganha espaço no Recife, mas falta de profissionais na rede pública ainda limita acesso

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Apesar de lei municipal e oferta prática no SUS, profissionais apontam desinformação e falta de concursos como desafios para ampliar o atendimento

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A musicoterapia tem ampliado sua presença nos serviços de saúde e em outras áreas de atendimento em Pernambuco, mas ainda enfrenta obstáculos para chegar a um número maior de pessoas na rede pública.

No Recife, a atividade é contemplada pela Lei Municipal nº 19.035, de 15 de março de 2023, que prevê a oferta de serviços de musicoterapia à população e sua inclusão em equipes multidisciplinares da rede municipal.

O que é musicoterapia?

A musicoterapia é uma área da saúde que utiliza experiências e recursos musicais como parte de um processo terapêutico, conduzido por profissional com formação específica.

A música funciona como um meio para trabalhar aspectos relacionados à comunicação, expressão, interação, reabilitação e qualidade de vida, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por isso, a prática não se resume a ouvir músicas ou aprender a tocar um instrumento: o atendimento é planejado e conduzido pelo musicoterapeuta a partir de objetivos terapêuticos.

Segundo a musicoterapeuta Carmen Vasconcelos, presidente da Associação de Musicoterapia de Pernambuco (AMTPE), o número de profissionais que ingressaram na área cresceu na última década. A expansão, no entanto, não ocorreu na mesma proporção na rede pública de saúde.

“Infelizmente ainda não”, afirma Carmen ao avaliar se a oferta de musicoterapia acompanha a demanda existente. De acordo com ela, um dos principais fatores é a ausência de concursos públicos que contemplem o profissional de musicoterapia. Na rede privada, por outro lado, a procura em determinadas áreas favorece a inserção mais rápida dos profissionais.

Para Carmen, a realização de concursos nas redes municipais e estadual está entre os desafios para ampliar o acesso ao serviço. A medida, segundo ela, também contribuiria para a construção de políticas públicas voltadas às diferentes necessidades dos usuários.

Prática ainda é confundida com o uso da música

Outro obstáculo apontado pela profissional é a falta de informação sobre a musicoterapia. Segundo Carmen, ainda existe uma compreensão equivocada de que qualquer atividade que utilize música pode ser considerada musicoterapia.

“A musicoterapia é uma área específica do conhecimento, com respaldo científico e com aporte teórico e técnico próprio que vai além da música e precisa de formação específica”, explica.

A profissional destaca que a música é utilizada como meio dentro do processo terapêutico, e não como finalidade. A diferença também está na formação: de acordo com Carmen, o exercício profissional exige formação específica em Musicoterapia, obtida por meio de bacharelado na área, com duração de quatro anos e estágio supervisionado.

Ela ressalta ainda que cursos de pós-graduação não substituem a formação em Musicoterapia. Atualmente, segundo a profissional, a pós-graduação é voltada à especialização de quem já possui formação como musicoterapeuta.

A profissão foi regulamentada no Brasil pela Lei Federal nº 14.842, de 11 de abril de 2024. Mesmo após a regulamentação, Carmen avalia que a atividade ainda é pouco conhecida pela população e até por profissionais de outras áreas da saúde.

“É comum as pessoas se referirem à musicoterapia como ‘aula de música’ e ao musicoterapeuta como ‘professor de música’”, afirma.

A regulamentação também reforçou a necessidade de delimitar a atuação profissional. Carmen enfatiza que o musicoterapeuta possui formação própria e que o uso da música por outros profissionais, por si só, não caracteriza o exercício da musicoterapia.

Musicoterapia no SUS

A musicoterapia também está inserida no Sistema Único de Saúde (SUS), dentro das Práticas Integrativas e Complementares (PICS), além de estar presente em iniciativas da assistência social.

A atuação pode ocorrer em diferentes frentes da saúde, como saúde mental, reabilitação, cuidados paliativos e acompanhamento de idosos. Segundo Carmen, a prática pode ser utilizada com pessoas de diferentes faixas etárias e necessidades, desde a intervenção precoce com bebês até o atendimento de idosos.

“A música pode chegar onde as palavras nem sempre conseguem alcançar”, afirma.

A profissional explica que, no processo musicoterapêutico, os recursos sonoros e musicais podem contribuir para a comunicação e para a expressão dos pacientes. A prática também pode estar presente em hospitais, casas de acolhimento, serviços de saúde mental, reabilitação neurológica e motora e contextos de inclusão social e educacional.

Atendimento de pessoas com TEA

Com a ampliação dos serviços voltados às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), a musicoterapia também pode integrar equipes multidisciplinares responsáveis pelo acompanhamento desse público.

Para Carmen, a prática pode favorecer a abertura de canais de comunicação, especialmente em situações nas quais a expressão por meio da fala apresenta dificuldades.

“A musicoterapia traz em si essa função, de gerar e mobilizar o que está lá mais escondido e até abrir caminhos para outras intervenções”, explica.

A profissional ressalta, porém, que o atendimento não se restringe às pessoas com TEA. A musicoterapia pode ser aplicada em diferentes momentos da vida e em diversas áreas de cuidado.

Desinformação pode dificultar acesso

Para Carmen, ampliar o conhecimento sobre a profissão é fundamental para que a população saiba identificar o atendimento adequado e compreenda o papel do musicoterapeuta nas equipes de saúde.

A profissional defende que a divulgação das características e da formação específica da área deve acompanhar o crescimento da oferta de serviços. Para ela, a musicoterapia reúne arte, ciência e saúde e pode contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

“Informar para que todos conheçam a potência da música para a musicoterapia, hoje já reconhecida no meio científico, é um caminho que segue junto com formação adequada, competência e ética”, afirma.

Além da ampliação do acesso pela rede pública, a categoria ainda enfrenta questões relacionadas à valorização profissional, remuneração e relações de trabalho. Carmen também cita a necessidade de garantir que serviços contratados por planos de saúde sejam prestados por profissionais devidamente qualificados.

Dia do Musicoterapeuta

O alerta sobre os desafios da profissão ganha destaque nesta terça-feira (15), data em que é celebrado o Dia do Musicoterapeuta no Brasil.

Para Carmen, o momento também representa uma oportunidade para aproximar a sociedade da área e fortalecer o reconhecimento da profissão. À frente da Associação de Musicoterapia de Pernambuco, ela afirma que a entidade busca representar os profissionais, estimular a consolidação das práticas e fortalecer vínculos institucionais.

“Como toda profissão que acabou de ser regulamentada por lei, se depara com mais dificuldades do que facilidades, que fazem parte desse processo. A responsabilidade é de todos!”, conclui.



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