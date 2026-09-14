Falta de integração entre terapias pode dificultar acompanhamento de crianças

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Especialista destaca que troca de informações entre profissionais, famílias e escolas ajuda a alinhar objetivos no desenvolvimento infantil

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A falta de comunicação entre profissionais que acompanham uma mesma criança pode dificultar a construção de um cuidado integrado, especialmente no atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes. Segundo especialistas, a realização de diferentes terapias não significa, necessariamente, que os atendimentos estejam articulados.

Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia e nutrição, entre outras áreas, podem fazer parte do acompanhamento de uma criança. No entanto, quando cada profissional trabalha de forma isolada, sem compartilhar informações sobre objetivos, dificuldades e avanços, a família pode acabar assumindo a responsabilidade de conectar as diferentes orientações.

Para a fonoaudióloga Valéria Lima, responsável técnica e coordenadora clínica, a integração é importante porque o desenvolvimento infantil envolve diferentes aspectos que estão relacionados entre si.

“A criança é uma só em todos os ambientes. Comunicação, comportamento, aprendizagem, alimentação, aspectos motores, autonomia e interação não funcionam de maneira isolada”, afirma.

Segundo a especialista, informações observadas em uma área podem ajudar a compreender dificuldades identificadas em outra. Um comportamento apresentado durante uma atividade, por exemplo, pode estar relacionado não apenas à atenção, mas também à comunicação, a questões sensoriais, às habilidades motoras ou ao próprio ambiente.

Um exemplo é o de uma criança que apresenta dificuldade para permanecer sentada durante uma atividade escolar. Para compreender a situação, seria necessário considerar diferentes fatores, em vez de analisar apenas o comportamento observado.

“Às vezes, uma dificuldade percebida em uma área traz informações importantes para outra. Quando existe comunicação entre os profissionais, conseguimos ampliar o olhar sobre aquela criança e evitar que cada acompanhamento siga por um caminho completamente independente”, explica Valéria.

Família

Pais e responsáveis costumam participar diretamente da troca de informações entre os profissionais. Eles podem relatar ao terapeuta o que ocorreu na escola, levar orientações recebidas em outro atendimento e comunicar mudanças percebidas em casa.

A participação da família é considerada importante, mas, segundo os especialistas, ela não deve ser a única responsável por fazer a ligação entre as diferentes áreas do acompanhamento.

Para Leonardo Félix, diretor do Espaço Multidisciplinar Colorir, a comunicação entre os profissionais também pode reduzir a sobrecarga de pais e responsáveis, que precisam conciliar consultas, terapias, escola e outras demandas da rotina.

“Quando diferentes profissionais acompanham uma criança, a família não pode receber várias peças de um quebra-cabeça e ficar responsável por descobrir sozinha como elas se encaixam”, afirma.

A integração, porém, não significa que todos os profissionais devam aplicar as mesmas estratégias ou seguir um único protocolo. Cada especialidade mantém suas atribuições e objetivos próprios, enquanto informações consideradas relevantes podem ser compartilhadas para que o acompanhamento tenha uma direção comum.

Escola

A escola também pode contribuir para a compreensão do comportamento e do desenvolvimento da criança. Isso porque uma habilidade ou dificuldade pode aparecer de maneiras diferentes conforme o ambiente.

Uma criança pode apresentar determinado comportamento durante uma sessão de terapia e reagir de outra forma em casa ou na sala de aula, por exemplo. Relatos de professores e familiares podem ajudar os profissionais a identificar situações recorrentes e avaliar quais estratégias funcionam em diferentes contextos.

De acordo com Valéria, o objetivo do cuidado integrado não é padronizar tratamentos, mas reunir diferentes perspectivas para definir objetivos compatíveis com as necessidades de cada criança.

“Cuidado integrado não significa colocar todas as crianças no mesmo protocolo. É justamente o contrário: significa reunir diferentes olhares para compreender melhor aquela criança e construir objetivos coerentes com suas necessidades, seu momento de desenvolvimento e sua realidade familiar”, diz.

Para os especialistas, além de observar a quantidade de terapias realizadas, as famílias podem verificar se os profissionais conhecem os objetivos trabalhados pelas outras áreas, se informações importantes são compartilhadas e se as metas são revistas conforme a evolução da criança.

A proposta é que os diferentes atendimentos não sejam apenas uma sequência de sessões independentes, mas façam parte de um acompanhamento articulado, considerando também a realidade da família e, quando necessário, as informações do ambiente escolar.

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