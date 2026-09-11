Recife lança política de navegação de pacientes para integrar serviços do SUS

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Estratégia já acompanha cerca de 2,5 mil pessoas e busca reduzir faltas, descontinuidade do cuidado e gargalos na rede municipal

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A Secretaria de Saúde do Recife lançou a Política Municipal de Navegação de Pacientes, estratégia voltada a acompanhar a trajetória dos usuários pela Rede de Atenção à Saúde e facilitar a continuidade do cuidado. A iniciativa já conta com 43 navegadores, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais, e acompanha cerca de 2,5 mil pacientes.

O trabalho busca orientar os usuários sobre as etapas do atendimento, articular os diferentes serviços envolvidos e identificar obstáculos que possam dificultar o acesso ou a continuidade do tratamento. A navegação também é realizada na Atenção Básica, com o objetivo de fortalecer o acompanhamento desde a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A navegação coloca o paciente no centro do cuidado. Também estamos fazendo a navegação do cuidado na Atenção Básica, porque é importante que esse acompanhamento aconteça desde a porta de entrada e siga de forma integrada pelos demais pontos da rede. A ideia é que o usuário não precise percorrer sozinho os caminhos do sistema”, afirma a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

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Como funciona

A política está sendo estruturada por meio dos Núcleos de Gestão do Cuidado. Nesta primeira etapa, as unidades-piloto são as policlínicas Barros Lima, Ermírio de Moraes, Albert Sabin, Helena Moura, Amaury Coutinho e Clementino Fraga, além dos oito Centros TEA do município.

Entre os pacientes acompanhados estão todos os usuários dos Centros TEA, além de gestantes de alto risco, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, usuários com próteses e pacientes com quadros graves de diabetes e hipertensão.

Durante o acompanhamento, os navegadores identificam dificuldades que podem interferir no atendimento e na continuidade dos tratamentos. As informações também são utilizadas pela gestão para identificar possíveis falhas nos fluxos da rede, melhorar a comunicação entre os serviços e buscar soluções para os gargalos.

“A navegação coloca em evidência aquilo que muitas vezes não aparece quando olhamos apenas para um serviço isoladamente. Ao acompanhar o percurso do paciente, conseguimos identificar onde estão os gargalos e mobilizar a rede para enfrentá-los”, explica Lorena Sofia, coordenadora de Navegação de Pacientes do Recife.

A estratégia pretende contribuir para a redução do absenteísmo e da descontinuidade do cuidado, além de aumentar a eficiência dos tratamentos e fortalecer a integração entre a Atenção Primária, os serviços especializados, hospitais, Regulação e Telessaúde.

Linhas de cuidado prioritárias

Neste primeiro momento, a Política Municipal de Navegação de Pacientes está organizada em cinco linhas de cuidado prioritárias:

gestantes e puérperas de alto risco;

câncer de mama;

câncer do colo do útero;

transtornos do neurodesenvolvimento;

doenças cardiovasculares.

Segundo Lorena Sofia, o acompanhamento é adaptado às necessidades de cada usuário e às particularidades de cada linha de cuidado.

“Não existe um caminho único para todos os pacientes. A navegação considera as necessidades de cada pessoa e as características de cada linha de cuidado. O compromisso é acompanhar essa trajetória e fazer com que as barreiras sejam enfrentadas pela própria rede”, afirma.

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