Adesão nacional à vacina contra covid-19 segue baixa; especialista avalia comportamento como efeito de fake news

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com cobertura de 55,38% entre gestantes, imunização contra covid-19 empaca no país diante da desinformação e do receio de médicos e pacientes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As vacinas contra covid-19 foram o divisor de águas para superar os piores anos da pandemia. Contudo, o alívio de ter os imunizantes no Sistema Único de Saúde (SUS) não se traduziu em adesão contínua. Hoje, a proteção contra o vírus empaca no país entre as gestantes, um dos grupos mais vulneráveis à doença: a cobertura vacinal no Brasil segue baixa e estagnada, travada pelo avanço da desinformação, por mitos persistentes e pela hesitação dentro dos próprios consultórios.

De acordo com o painel disponibilizado pelo Ministério da Saúde, até o início de agosto de 2026, a taxa de vacinação deste público por residência foi de 55,42%. O valor está abaixo da meta "ótima", que é de 95%.

Os dados mostram ainda que, em 2024, quando o imunizante foi incorporado ao Calendário Nacional de Vacinação para gestantes, crianças e idosos, a cobertura era de 6,75%. No ano seguinte, subiu para 54,94%. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de gestantes foram imunizadas desde a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo 1,3 milhão em 2025.

Apesar do aumento da adesão à vacina contra covid-19, a taxa ainda segue baixa, especialmente se comparada à imunização da dTpa (contra coqueluche, difteria e tétano) e VSR (Vírus Sincicial Respiratório), que registram respectivamente 82,72% e 85,14% de taxa de cobertura neste ano e também estão disponíveis de forma gratuita pelo SUS.

Leia Também Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes

Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Flávia Bravo, a baixa taxa de cobertura vacinal contra covid-19 entre grávidas está associada à desinformação, às fake news e à hesitação de profissionais de saúde. "Muitas pessoas acreditam em mitos - que inclusive já foram desmentidos pela ciência - em relação à vacinação contra covid. Também há uma falta de recomendação do próprio profissional da saúde - que nem sempre é um médico - dessa imunização. Essa parcela esquece o risco que a doença coloca sobre as gestantes e põe crenças e mitos acima da importância dessa proteção", afirma.

Flávia explica que a gestação causa alterações na fisiologia da mulher, como a diminuição da capacidade respiratória devido ao crescimento do útero, tornando as infecções respiratórias mais perigosas. A infecção por covid-19 ou influenza, por exemplo, aumenta drasticamente as chances de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), necessidade de oxigênio e óbito para a mãe. Além disso, a doença traz riscos severos ao bebê, incluindo aborto (especialmente no início da gravidez), partos prematuros e pré-eclâmpsia grave.

Entre as falsas associações que circulam, está uma suposta relação entre a vacinação de covid-19 em gestantes com autismo. "A associação com o autismo é requentada o tempo todo. A primeira vez que aconteceu isso foi com a tríplice viral (que combate sarampo, caxumba e rubéola) muito tempo atrás, e o artigo que apontava isso foi duramente criticado pela ciência pelos erros que tinha e por ser bancado por empresas de advocacia. Desde então, esse tema é requentado por pessoas pouco estudiosas ou que não levam a ciência a sério", destaca a especialista.

O médico a quem Flávia se refere é Andrew Wakefield, que em 1998, junto a outros 12 autores, publicou um artigo na revista The Lancet relacionando a vacina tríplice viral ao autismo regressivo e a doenças intestinais em crianças. O estudo provocou forte queda na cobertura vacinal na Inglaterra, caindo de 93% para 72%, o que tornou o sarampo novamente endêmico no país e causou mortes infantis.

Leia Também Tecnologia amplia acesso ao diagnóstico de autismo no Nordeste

Anos depois, o jornalista Brian Deer revelou graves desvios éticos e conflitos financeiros na pesquisa, incluindo a contratação de Wakefield por um advogado antivacinas, o pedido de patente para uma vacina concorrente e pagamentos a crianças em uma festa de aniversário para coleta de sangue. Diante das fraudes, falhas metodológicas e exames invasivos desnecessários, o General Medical Council (órgão que mantém o registro oficial de médicos no Reino Unido) cassou o registro médico de Wakefield em 2010, levando a The Lancet a retratar e recolher o artigo definitivamente.

"Já existem estudos, inclusive de base populacional, de observação de países inteiros durante anos, com milhões de crianças que provaram que não há associação de vacina com autismo. O que houve foi um aumento de diagnósticos de autismo resultante de técnicas mais adequadas para identificar o transtorno", reforça a diretora da SBIm.

O argumento da especialista pode ser respaldado por pesquisas da Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) que demonstraram que os bebês cujas mães foram vacinadas contra covid-19 na gestação apresentam o mesmo desenvolvimento neurológico e as mesmas taxas de diagnóstico de autismo que os de mães não vacinadas.

Uma das pessoas que tiveram contato com esse tipo de teoria é a assistente financeira Suelen Sales, de 41 anos, que relata ter observado um crescimento significativo nos casos de autismo recentemente e buscou leituras para entender se havia alguma relação com a covid-19 ou com a vacinação. "Vemos que a quantidade de diagnósticos cresceu bastante e há um caso próximo de mim que a única conduta diferente que a mãe teve foi ter se vacinado contra covid na gestação. Então houve um momento que eu naturalmente cheguei a me questionar", conta.

Quando esteve grávida, a assistente financeira Suelen Sales foi orientada pela obstetra a não tomar a vacina contra covid-19 - Arquivo pessoal

A assistente financeira teve uma perda gestacional em 2021 após ser infectada pelo vírus da covid; quando engravidou novamente dois anos depois, foi orientada pela ginecologista obstetra a não aderir ao imunizante. "Eu já vinha com a insegurança da perda e eu fui muito por ela [opinião da médica]. Ela deu a opinião dela, mas me deixou muito aberta. Disse: 'Olha, eu não tomaria porque eu não estou vendo ainda estudos mais aprofundados e eu tomaria pós-gravidez'. E foi o que eu fiz: tomei pós-gravidez", relata Suelen.



Como optou por não se vacinar no período gestacional, Suelen e sua família adotaram medidas rígidas de proteção diária para evitar qualquer reinfecção por covid-19 ou outros vírus respiratórios, especialmente durante o primeiro trimestre de gestação. "Tomamos muito mais cuidado com essa terceira gravidez. Eu, a minha família e as pessoas próximas usamos com frequência máscara e álcool em gel. Também ficamos muito criteriosos com relação a locais públicos. E quando vínhamos da rua, ao chegar em casa, já íamos direto para o banheiro, tomar banho e trocar de roupa."

Suelen não se arrepende da escolha feita em 2023, mas, com a comprovação da segurança das vacinas e a observação de pessoas próximas vacinadas sem complicações, ela afirma que hoje tomaria a vacina se engravidasse novamente. "Naquele momento, acho que foi a decisão mais acertada. Hoje, vejo que as gestantes que tomaram não tiveram nenhum problema. Então, eu tomaria. Até porque as vacinas salvam vidas, elas foram criadas para isso", destaca.

Como funciona a imunização durante a gestação?

Os imunizantes recomendados na gestação servem para proteger a mãe, o bebê ou ambos. No caso das vacinas dTpa (tríplice bacteriana acelular, que protege o bebê contra coqueluche, tétano e difteria), influenza (gripe) e covid-19, a proteção chega ao feto por meio da transferência transplacentária de anticorpos (IgG), explica a diretora da SBIm.

Já a da coqueluche (dTpa) e a do VSR (Vírus Sincicial Respiratório) têm como foco principal blindar o recém-nascido, que só começará a receber suas próprias doses meses depois. A amamentação complementa esse processo ao fornecer anticorpos de mucosa (IgA) essenciais para deter vírus que entram pelas vias respiratórias, além de compostos que maturam a microbiota e o sistema imune da criança.

"Amamentar não é só anticorpo, é todo o resto que o leite fornece de proteção pro bebê. Tem um monte de substâncias no leite da mãe que ajudam até a microbiota. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento saudável da resposta e do sistema imune do neném", ressalta Flávia.

Flávia elenca os principais riscos de contrair as doenças que podem ser prevenidas no período gestacional através da vacinação:

Covid-19: Devido às alterações fisiológicas da gravidez, a gestante corre alto risco de desenvolver quadros graves (SRAG, necessidade de UTI, oxigênio e óbito), além de pré-eclâmpsia no terceiro trimestre. Para o bebê, a ausência da vacinação materna aumenta os riscos de aborto e parto prematuro, deixando o recém-nascido sem a transferência de anticorpos essenciais nessa fase inicial em que ainda não pode ser vacinado.

Devido às alterações fisiológicas da gravidez, a gestante corre alto risco de desenvolver quadros graves (SRAG, necessidade de UTI, oxigênio e óbito), além de pré-eclâmpsia no terceiro trimestre. Para o bebê, a ausência da vacinação materna aumenta os riscos de aborto e parto prematuro, deixando o recém-nascido sem a transferência de anticorpos essenciais nessa fase inicial em que ainda não pode ser vacinado. Influenza (Gripe): As gestantes integram o grupo de maior risco para complicações respiratórias graves da gripe, com chances elevadas de internação e suporte de UTI. Já o bebê deixa de receber a proteção passiva via cordão umbilical, ficando vulnerável a infecções respiratórias severas logo nos primeiros dias de vida.

As gestantes integram o grupo de maior risco para complicações respiratórias graves da gripe, com chances elevadas de internação e suporte de UTI. Já o bebê deixa de receber a proteção passiva via cordão umbilical, ficando vulnerável a infecções respiratórias severas logo nos primeiros dias de vida. Coqueluche (dTpa): Na mãe, a infecção costuma se manifestar como uma tosse seca crônica que pode passar despercebida, transformando-a em fonte de contágio. Para o recém-nascido, que só completa a própria imunização aos seis meses, a ausência de anticorpos maternos expõe a criança a crises intensas de tosse, cianose (ficar roxo), falta de ar e quadros severos da doença.

Na mãe, a infecção costuma se manifestar como uma tosse seca crônica que pode passar despercebida, transformando-a em fonte de contágio. Para o recém-nascido, que só completa a própria imunização aos seis meses, a ausência de anticorpos maternos expõe a criança a crises intensas de tosse, cianose (ficar roxo), falta de ar e quadros severos da doença. Tétano (protegido pela mesma dose da dTpa): A ausência da imunização impede a transferência de níveis elevados de anticorpos protetores da mãe para o recém-nascido, deixando o bebê totalmente desprotegido contra tétano neonatal nos primeiros meses de vida.

A ausência da imunização impede a transferência de níveis elevados de anticorpos protetores da mãe para o recém-nascido, deixando o bebê totalmente desprotegido contra tétano neonatal nos primeiros meses de vida. Vírus Sincicial Respiratório (VSR): Embora cause apenas sintomas de um resfriado comum na gestante, a falta da vacinação a partir da 28ª semana impede a passagem transplacentária de anticorpos para o bebê, deixando-o exposto a um alto risco de bronquiolite grave - uma das principais causas de internações em emergências e UTIs neonatais.

Diferente de imunizantes de aplicação universal durante a gestação, a vacina contra a hepatite B é indicada apenas após a verificação do histórico vacinal e do status imunológico da mulher no pré-natal, sendo administrada somente se ela não for imunizada ou não possuir anticorpos de proteção. O objetivo principal dessa vacinação é proteger a mãe contra a infecção pelo vírus e impedir a transmissão vertical para o recém-nascido durante o parto, momento de alto risco devido ao contato com sangue e fluidos maternos.

Essa prevenção é essencial porque a infecção neonatal evolui para hepatite crônica em mais de 90% dos bebês contagiados no nascimento, alerta Flávia. A longo prazo, o contágio não prevenido pode acarretar complicações graves ao longo da vida da criança, como cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado, tornando a imunização da gestante suscetível uma medida indispensável de proteção à saúde do bebê.

Vacinação de covid-19 em Pernambuco e no Recife



Com 33,35%, o Nordeste é a região com pior cobertura vacinal de covid-19 de gestantes em 2026, mostra o painel do Ministério da Saúde. Em Pernambuco, a taxa é de 36,80%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, e no Recife é de 67,56%, de acordo com a Secretaria de Saúde da capital.

Os números também se mostram baixos se comparados à cobertura de dTpa (80,67% em Pernambuco e 89,45% no Recife), VSR (75,02% em Pernambuco e 75,43% no Recife) e Influenza (88,4% em Pernambuco e 78,35% no Recife) registradas neste ano.

A Secretaria Estadual de Saúde afirma que a vacinação contra covid-19 tem a adesão incentivada junto às ações de intensificação da imunização contra influenza e VSR voltadas para esse grupo. Além disso, também são continuamente divulgadas informações sobre vacinação, campanhas e atualizações por meio dos canais oficiais da secretaria, reforçando a importância da imunização.

Leia Também Recife intensifica vacinação contra gripe com busca ativa em casas de crianças, gestantes e idosos

Ainda de acordo com a secretaria, Pernambuco mantém o abastecimento dos imunizantes contra covid-19 conforme o recebimento das remessas federais. Na última entrega do Ministério da Saúde, o Estado recebeu 37.440 doses, que serão distribuídas aos municípios para continuidade da vacinação da população elegível, incluindo as gestantes. Essas doses são distribuídas pelo Programa Estadual de Imunização (PEI) de forma proporcional à estimativa populacional de cada cidade.



Para garantir a vacinação das gestantes, a Secretaria de Saúde do Recife concentrou os estoques em 24 salas de referência. Os endereços estão disponíveis nos canais oficiais. Além disso, as equipes municipais monitoram o histórico vacinal durante as consultas e fazem a busca ativa nas comunidades para encaminhar as gestantes aos locais ativos.

Como se vacinar contra covid-19?

Em Pernambuco, não é necessário agendamento para a vacinação de covid-19, inclusive para gestantes. O atendimento ocorre por demanda espontânea nas unidades de saúde e pontos estratégicos de imunização de cada município. É necessário levar documento de identificação oficial com foto, CPF e cartão de vacinação (caso tenha).

VSR e anticorpos monoclonais

Flávia afirma que a alta adesão à vacina VSR (85,11%) ocorre porque a bronquiolite é uma complicação muito conhecida e temida pelas mães que já vivenciaram ou viram emergências pediátricas lotadas durante a sazonalidade do vírus. O imunizante começou a ser distribuído e aplicado pelo SUS em dezembro de 2025. Em maio de 2026, mais de 1 milhão de gestantes já haviam sido vacinadas pelo sistema contra o vírus, segundo o Ministério da Saúde.

A especialista também celebra a disponibilização dos anticorpos monoclonais no SUS na prevenção das complicações do VSR. O imunobiológico, disponível gratuitamente desde fevereiro de 2026, pode ser aplicado em recém-nascidos ou durante o primeiro ano de vida, além de crianças de até 23 meses e 29 dias que pertençam a grupos de risco.

Primeira remessa da vacina Abrysvo chegou em Pernambuco em dezembro de 2025 - Jonathan Phillipe/SES-PE

A diretora da SBIm destaca que países como Inglaterra e Argentina demonstraram dados concretos de efetividade após a introdução da vacinação materna e de anticorpos monoclonais, registrando uma redução drástica nas internações e casos graves de bronquiolite em recém-nascidos, o que também deve ocorrer no Brasil.

A especialista também faz um alerta para que a vacina do VSR não se torne "vítima do próprio sucesso". Isso porque, à medida que as hospitalizações caírem, existe o risco de a população esquecer a gravidade da bronquiolite e deixar de se vacinar no futuro - um fenômeno de esquecimento social que já provocou o reaparecimento de doenças como o sarampo.

E reforça o compromisso da SBIm no combate à desinformação e na elevação da cobertura de vacinação, inclusive da gestante: "Seguimos trabalhando em colaboração com o Ministério da Saúde e outras sociedades médicas para informar e conscientizar o público sobre imunização e saúde."

