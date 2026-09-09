Quando H. pylori pode virar câncer de estômago? Bactéria acende alerta para doença; veja fatores de risco e quando investigar

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Infecção por H. pylori é reconhecida como importante fator de risco para desenvolvimento da doença, que pode evoluir silenciosamente

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Uma bactéria capaz de colonizar o estômago e provocar inflamação persistente está entre os principais fatores associados ao câncer gástrico, popularmente conhecido como câncer de estômago. O Helicobacter pylori (H. pylori) merece atenção, mas ter a bactéria não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá câncer.

O processo é multifatorial e envolve a interação entre infecção, características da mucosa gástrica, genética, alimentação e outros fatores ambientais.

O alerta ganha força durante o Setembro Rubi, campanha de conscientização sobre o câncer gástrico. Em seus estágios iniciais, a doença frequentemente não apresenta sintomas específicos ou pode ser confundida com problemas digestivos bastante comuns, como gastrite, refluxo e desconforto após as refeições. Essa característica ajuda a explicar o desafio de identificar o tumor em fases iniciais.

Segundo a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 22.530 novos casos de câncer de estômago a cada ano entre 2026 e 2028. Desse total, 13.830 devem ocorrer em homens e 8.700 em mulheres. O risco estimado é de 13,25 casos para cada 100 mil homens e 7,92 para cada 100 mil mulheres.

"Ter H. pylori não significa ter câncer. O que precisamos é identificar os pacientes que devem ser investigados e, quando houver indicação, realizar o tratamento adequado e o acompanhamento necessário", diz médica Leliane Alencar, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva/PE - DIVULGAÇÃO

H. pylori é fator associado ao câncer gástrico

O Inca aponta a infecção pelo H. pylori como um importante fator associado ao câncer gástrico. A bactéria, entretanto, não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá câncer. O processo é multifatorial e envolve a interação entre infecção, características da mucosa gástrica, genética, alimentação e outros fatores ambientais.

"A idade é, sem dúvida, um fator importante quando falamos em câncer de estômago, mas não podemos transformar isso em uma regra absoluta. O que deve chamar atenção é a persistência dos sintomas, principalmente quando eles vêm acompanhados de perda de peso, falta de apetite, anemia ou outros sinais de alerta", informa a médica endoscopista Leliane Alencar, diretora médica da Endogastro Recife e presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva - Capítulo de Pernambuco (Sobed-PE).

"A avaliação médica é que vai determinar a necessidade ou não de investigação endoscópica", acrescenta.

A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc, da sigla em inglês), ligada à Organização Mundial de Saúde (OMS), reforça a dimensão do problema ao apontar o potencial de prevenção associado ao controle da infecção.

Em análise publicada em 2025, a Iarc estimou que uma parcela expressiva dos futuros casos de câncer gástrico poderia ser atribuída ao H. pylori. O dado reforça a importância da prevenção, mas não significa que cada caso individual possa ser atribuído exclusivamente à bactéria.

"O H. pylori merece muita atenção porque é uma bactéria capaz de provocar uma inflamação crônica no estômago e está entre os principais fatores relacionados ao câncer gástrico", frisa Leliane Alencar. "Mas ter H. pylori não significa ter câncer. O que precisamos é identificar os pacientes que devem ser investigados e, quando houver indicação, realizar o tratamento adequado e o acompanhamento necessário."

A idade aumenta o risco, mas não elimina o alerta para os mais jovens

O câncer gástrico acomete predominantemente homens e costuma atingir pessoas mais velhas. Segundo o Inca, cerca de 95% dos tumores gástricos são adenocarcinomas, que acometem predominantemente homens, geralmente entre 60 e 70 anos. Aproximadamente 65% dos diagnósticos ocorrem em pessoas com mais de 50 anos.

Embora o envelhecimento seja um dos principais fatores associados ao câncer gástrico, idade não deve funcionar como uma espécie de salvo-conduto. Uma pessoa jovem com sintomas persistentes ou fatores de risco relevantes também precisa de avaliação médica individualizada.

A questão central não é transformar qualquer desconforto abdominal em suspeita de câncer, mas evitar que sintomas recorrentes sejam naturalizados por meses ou anos sem investigação.

Sintomas persistentes merecem atenção. Dor abdominal recorrente, perda de peso sem explicação, anemia ou outros sinais de alerta devem motivar a procura por avaliação médica - BANCO DE IMAGENS

O número que chama atenção no Nordeste

Existe ainda um componente regional que merece destaque. A estimativa 2026–2028 do Inca mostra que o câncer de estômago tem importante presença no Norte e Nordeste.

Entre os homens nordestinos, é o terceiro câncer mais incidente, com risco estimado de 12,99 casos por 100 mil homens. Entre as mulheres, ocupa a sexta posição, com 8,00 casos por 100 mil mulheres.

O dado abre uma discussão que ultrapassa o consultório. A ocorrência do câncer gástrico resulta da interação entre fatores biológicos, ambientais, comportamentais e condições de vida, além das possibilidades de acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento.

A médica Leliane Alencar destaca que, quando se observa os números por região, percebe-se que o câncer gástrico também é uma questão de saúde pública.

"Não podemos olhar apenas para o indivíduo, mas para todo o contexto que envolve alimentação, condições de vida, fatores ambientais, acesso aos serviços de saúde e diagnóstico. No Nordeste, esse olhar precisa ser ainda mais atento."

Muito sal, cigarro e álcool: o que chega ao prato também importa

A prevenção do câncer de estômago não se resume à investigação do H. pylori. O Inca associa a doença a excesso de gordura corporal, consumo de álcool, tabagismo, ingestão excessiva de sal e alimentos conservados no sal, baixa ingestão de frutas e vegetais, além de outros fatores.

O instituto também cita a exposição a água proveniente de poços com alta concentração de nitrato e determinadas exposições ocupacionais.

O excesso de sal merece atenção especial. O padrão alimentar não deve ser analisado isoladamente, mas o consumo frequente de alimentos muito salgados ou preservados em sal aparece entre os fatores associados ao risco de câncer gástrico.

"A prevenção não está em um único alimento ou em uma dieta milagrosa. Ela está no conjunto de hábitos. Reduzir o excesso de sal, evitar o tabagismo, moderar o consumo de álcool, manter um peso adequado e ter uma alimentação com maior presença de frutas e vegetais são atitudes que fazem parte de uma estratégia mais ampla de prevenção do câncer", diz Leliane Alencar.

Endoscopia permite enxergar o que está acontecendo

A endoscopia digestiva alta tem papel fundamental na investigação do câncer gástrico. O exame permite visualizar diretamente o esôfago, o estômago e o duodeno. Quando existe uma alteração suspeita, é possível realizar biópsias durante o procedimento.

A confirmação do câncer depende da análise do material coletado. Outros exames podem ser solicitados posteriormente para avaliar a extensão da doença e orientar o tratamento.

Mas existe um ponto que precisa ficar muito claro: endoscopia não significa rastreamento indiscriminado para toda a população. O Inca informa que não há evidência suficiente para recomendar rastreamento populacional do câncer de estômago no Brasil.

"A endoscopia é uma ferramenta extremamente importante porque permite visualizar a mucosa e, quando necessário, retirar fragmentos para análise. Mas é importante deixar claro que não estamos falando de fazer endoscopia indiscriminadamente em toda a população. A indicação precisa considerar idade, sintomas, histórico familiar, fatores de risco e a avaliação médica de cada paciente", salienta Leliane.

