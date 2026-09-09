No Nordeste, Real Hospital Português lidera no Ranking IntelLat 2026; no Brasil, é o 8º em classificação latino-americana
Instituição lidera o Nordeste em quatro dimensões do ranking, além de estar entre os quatro melhores do Brasil em experiência do paciente
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O Real Hospital Português (RHP), no Recife, é o hospital do Nordeste mais bem colocado no Ranking IntelLat 2026 e ocupa a 8ª posição entre os hospitais brasileiros avaliados. Na classificação geral, a instituição aparece na 28ª colocação entre os 105 melhores hospitais da América Latina.
O resultado coloca o Real Hospital Português na liderança do Nordeste em um grupo de dimensões avaliadas pelo levantamento. A instituição é 1ª colocada da região em Ranking Geral, Experiência do Paciente, Tecnologia e Segurança, além de liderar o Nordeste em outras dimensões relacionadas ao desempenho hospitalar.
Entre os principais destaques, está a Experiência do Paciente, em que o RHP ocupa a 1ª posição no Nordeste e a 4ª entre os hospitais brasileiros. Na classificação latino-americana, a instituição aparece na 11ª colocação.
Em Tecnologia, o RHP também apresenta desempenho de destaque: é o 1º hospital do Nordeste e o 7º colocado entre os hospitais brasileiros, ocupando a 15ª posição na classificação latino-americana.
O desempenho também se estende a outras dimensões avaliadas pelo ranking. Em Segurança, o RHP é o 1º colocado do Nordeste e o 14º do Brasil. A instituição também aparece em posições de destaque regional em Prestígio, Eficiência, Telemedicina, Sustentabilidade, Conhecimento e Pessoas.
O Ranking IntelLat avalia hospitais da América Latina a partir de diferentes dimensões relacionadas ao desempenho das instituições, incluindo segurança e resultados clínicos, pessoas, criação de conhecimento, eficiência, tecnologia, telemedicina e hospitalização domiciliar, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.