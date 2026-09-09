Hospital Maria Lucinda lança plataforma digital para capacitar 5 mil profissionais de saúde em Pernambuco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ferramenta fortalece educação permanente em hospitais, sete UPAs e duas unidades especializadas sob a gestão da Fundação Manoel da Silva Almeida

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O Recife ganha, no próximo dia 10 de setembro, uma nova ferramenta de formação na área da saúde. A Fundação Manoel da Silva Almeida/Hospital Maria Lucinda (FMSA/HML) lança o Educa+ FMSA, plataforma digital de ensino a distância (EAD) destinada à capacitação e atualização de cerca de 5 mil colaboradores que atuam nas unidades de saúde sob sua gestão.

A cerimônia de lançamento acontece às 15h, no auditório Ariano Suassuna do HML, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.

A ferramenta foi estruturada para desenvolver competências, promover atualização técnica e fortalecer a educação permanente institucional. "Temos profissionais atuando em diferentes hospitais, serviços especializados e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na capital pernambucana, Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Queremos facilitar o acesso ao conhecimento em assistência à saúde, ensino e pesquisa", explica a coordenadora de Educação Permanente, Danúbia Islândia, responsável pelo projeto.

Pelo Educa+ FMSA serão oferecidos cursos, treinamentos e capacitações, com gestão, organização e diretrizes estabelecidas pela própria Fundação.

"Com o monitoramento das atividades realizadas, o desempenho, os registros de participação dos inscritos e a conclusão dos treinamentos, vamos acompanhar indicadores educacionais, contribuindo para o estabelecimento de marcadores do desenvolvimento de nossos profissionais", acrescenta Danúbia.

Segundo o gerente de Tecnologia e Inovação, Eduardo Ferreira, a Educa + FMSA constitui uma ferramenta estratégica para ampliar e facilitar o acesso às ações de educação e desenvolvimento profissional, possibilitando a aprendizagem de forma remota, dinâmica e acessível.

"Por meio de recursos tecnológicos, permite que os colaboradores realizem os treinamentos em diferentes locais e horários, proporcionando maior flexibilidade e autonomia na organização dos estudos. Nosso objetivo é contribuir com o aprimoramento contínuo de conhecimentos técnicos e comportamentais, fortalecendo as competências profissionais", explica.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o ensino, integrando qualidade e competência na humanização das técnicas e práticas curativas. A Fundação entrega o projeto Educa+ FMSA como mais uma oportunidade de educação, utilizando a transformação digital para oferecer um ambiente enriquecedor e de capacitação profissional.

"O investimento da Fundação visa promover um novo espaço de troca, diálogo e formação, sempre priorizando o cuidado humanizado, com foco em inovar, aprimorar tratamentos e transformar a experiência do paciente em cuidados mais precisos e eficazes", avalia a superintendente de Gestão Administrativa, Ana Cristina Passavante.

