fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Hospital Maria Lucinda lança plataforma digital para capacitar 5 mil profissionais de saúde em Pernambuco

Ferramenta fortalece educação permanente em hospitais, sete UPAs e duas unidades especializadas sob a gestão da Fundação Manoel da Silva Almeida

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 19:15
Iniciativa reforça o compromisso da instituição com o ensino, integrando qualidade e competência na humanização das técnicas e práticas curativas
Iniciativa reforça o compromisso da instituição com o ensino, integrando qualidade e competência na humanização das técnicas e práticas curativas - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife ganha, no próximo dia 10 de setembro, uma nova ferramenta de formação na área da saúde. A Fundação Manoel da Silva Almeida/Hospital Maria Lucinda (FMSA/HML) lança o Educa+ FMSA, plataforma digital de ensino a distância (EAD) destinada à capacitação e atualização de cerca de 5 mil colaboradores que atuam nas unidades de saúde sob sua gestão.

A cerimônia de lançamento acontece às 15h, no auditório Ariano Suassuna do HML, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.

A ferramenta foi estruturada para desenvolver competências, promover atualização técnica e fortalecer a educação permanente institucional. "Temos profissionais atuando em diferentes hospitais, serviços especializados e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) na capital pernambucana, Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Queremos facilitar o acesso ao conhecimento em assistência à saúde, ensino e pesquisa", explica a coordenadora de Educação Permanente, Danúbia Islândia, responsável pelo projeto.

Pelo Educa+ FMSA serão oferecidos cursos, treinamentos e capacitações, com gestão, organização e diretrizes estabelecidas pela própria Fundação.

"Com o monitoramento das atividades realizadas, o desempenho, os registros de participação dos inscritos e a conclusão dos treinamentos, vamos acompanhar indicadores educacionais, contribuindo para o estabelecimento de marcadores do desenvolvimento de nossos profissionais", acrescenta Danúbia.

Segundo o gerente de Tecnologia e Inovação, Eduardo Ferreira, a Educa + FMSA constitui uma ferramenta estratégica para ampliar e facilitar o acesso às ações de educação e desenvolvimento profissional, possibilitando a aprendizagem de forma remota, dinâmica e acessível.

"Por meio de recursos tecnológicos, permite que os colaboradores realizem os treinamentos em diferentes locais e horários, proporcionando maior flexibilidade e autonomia na organização dos estudos. Nosso objetivo é contribuir com o aprimoramento contínuo de conhecimentos técnicos e comportamentais, fortalecendo as competências profissionais", explica.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o ensino, integrando qualidade e competência na humanização das técnicas e práticas curativas. A Fundação entrega o projeto Educa+ FMSA como mais uma oportunidade de educação, utilizando a transformação digital para oferecer um ambiente enriquecedor e de capacitação profissional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"O investimento da Fundação visa promover um novo espaço de troca, diálogo e formação, sempre priorizando o cuidado humanizado, com foco em inovar, aprimorar tratamentos e transformar a experiência do paciente em cuidados mais precisos e eficazes", avalia a superintendente de Gestão Administrativa, Ana Cristina Passavante.

Leia também

4 exercícios de Pilates para aliviar a dor nas costas e melhorar a postura
PILATES

4 exercícios de Pilates para aliviar a dor nas costas e melhorar a postura
Quando H. pylori pode virar câncer de estômago? Bactéria acende alerta para doença; veja fatores de risco e quando investigar
CÂNCER GÁSTRICO

Quando H. pylori pode virar câncer de estômago? Bactéria acende alerta para doença; veja fatores de risco e quando investigar

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.