fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Recife constrói primeira UPAE municipal voltada ao diagnóstico e tratamento do câncer

Unidade em Casa Amarela recebe investimento superior a R$ 14 milhões, e terá capacidade para realizar cerca de 30 mil atendimentos mensais

Por Aisha Vitória Publicado em 08/09/2026 às 17:20
As obras começaram em março deste ano e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2027
As obras começaram em março deste ano e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2027 - Foto: Hélia Scheppa, Reidson Filho (aérea) e imagens do projeto/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou nesta terça-feira (8) o andamento das obras da nova Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE), em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade. Com investimento superior a R$ 14 milhões, provenientes do Governo Federal, a unidade será a quarta do município e a primeira da rede municipal voltada especificamente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer.

As obras começaram em março deste ano e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2027. A unidade será instalada na Avenida Norte, nº 5.600, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“Tratamento de câncer é sempre um desafio na saúde pública em todo o Brasil. Por isso, o Recife dá um passo inovador com uma UPAE dedicada ao diagnóstico e ao tratamento oncológico. Este equipamento terá capacidade para realizar mais de 30 mil atendimentos, além de ampliar o atendimento de pessoas que, hoje, enfrentam longas filas para conseguir diagnóstico e tratamento, inclusive na rede estadual. A Prefeitura do Recife está assumindo essa responsabilidade junto ao Governo Federal, ampliando a oferta de serviços e fortalecendo a saúde pública. Tenho certeza de que este será um grande equipamento para saúde pública de Pernambuco”, destacou o prefeito Victor Marques.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados nas etapas de movimentação de terra e execução da infraestrutura. As equipes atuam na consolidação das fundações e no início da montagem dos pilares. Com o avanço dessa fase, a obra deve iniciar em breve a execução da superestrutura, composta por elementos pré-fabricados de concreto.

Quando estiver pronta, a UPAE Casa Amarela terá um perfil diferente das outras três unidades do município, com estrutura direcionada ao atendimento oncológico. O equipamento contará, por exemplo, com espaço próprio para a realização de biópsias, ampliando a capacidade da rede municipal para o diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer e agilizando o encaminhamento dos pacientes para tratamento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Capacidade

A unidade terá capacidade para realizar cerca de 30 mil atendimentos mensais e oferecerá consultas em 15 especialidades médicas para usuários a partir dos 14 anos. Também serão disponibilizados atendimentos multiprofissionais, exames diagnósticos e procedimentos ambulatoriais.

Segundo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, o novo equipamento vai ampliar e agilizar a assistência oncológica na cidade.

“É mais um grande equipamento que a Saúde do Recife entrega à população. Esta é a nossa quarta UPAE, com capacidade para realizar 5 mil consultas médicas e não médicas, exames e 800 cirurgias. São duas salas cirúrgicas e uma sala de recuperação. A ideia é ampliar e agilizar, principalmente, o diagnóstico, o estadiamento e a realização de pequenas cirurgias para os principais tipos de câncer, como os de mama, útero, pele e do trato gastrointestinal. Vamos atender uma demanda que, até então, Recife não tinha e que, agora, passa a contar com esse serviço especializado na UPAE”, afirmou.

Com 3.702,50 m² de área construída, o térreo da unidade concentrará consultórios, atendimento de diferentes especialidades, farmácia e exames de imagem. No primeiro andar, ficarão os espaços destinados a exames especializados, teleconsultas, área administrativa e bloco cirúrgico.

De acordo com a secretária-executiva da Secretaria de Projetos Especiais do Recife, Julliana Aueiz, a conclusão das fundações está prevista para este mês de setembro. A próxima etapa, com a execução dos pilares e vigas da superestrutura, deve começar em outubro e ser concluída até o fim do ano.

“A previsão é que toda a parte da fundação, com as sapatas isoladas, seja concluída neste mês de setembro. Os pilares e as vigas, que são partes da superestrutura, serão iniciados em outubro, com conclusão prevista até o final do ano”, explicou.

Foto: Hélia Scheppa, Reidson Filho (aérea) e imagens do projeto/Prefeitura do Recife
Futura Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE), em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade - Foto: Hélia Scheppa, Reidson Filho (aérea) e imagens do projeto/Prefeitura do Recife

Mais especialistas na rede municipal

Com a inauguração da nova unidade, o Recife passará a contar com quatro UPAEs, somando-se às unidades já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. A ampliação da rede deve facilitar o acesso da população a consultas com especialistas e exames.

O acesso aos serviços das UPAEs ocorre por meio da Central de Regulação, a partir de encaminhamentos realizados pela Atenção Básica.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

Recife, minha Veneza da saudade
opinião

Recife, minha Veneza da saudade
Cuidar além do câncer de mama: mastologistas ampliam o olhar para a mulher
EVENTO

Cuidar além do câncer de mama: mastologistas ampliam o olhar para a mulher

Compartilhe

Tags

Imagem de Aisha Vitória

Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Siga Aisha Vitória