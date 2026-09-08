Recife constrói primeira UPAE municipal voltada ao diagnóstico e tratamento do câncer

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Unidade em Casa Amarela recebe investimento superior a R$ 14 milhões, e terá capacidade para realizar cerca de 30 mil atendimentos mensais

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O prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou nesta terça-feira (8) o andamento das obras da nova Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE), em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade. Com investimento superior a R$ 14 milhões, provenientes do Governo Federal, a unidade será a quarta do município e a primeira da rede municipal voltada especificamente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer.

As obras começaram em março deste ano e têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2027. A unidade será instalada na Avenida Norte, nº 5.600, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“Tratamento de câncer é sempre um desafio na saúde pública em todo o Brasil. Por isso, o Recife dá um passo inovador com uma UPAE dedicada ao diagnóstico e ao tratamento oncológico. Este equipamento terá capacidade para realizar mais de 30 mil atendimentos, além de ampliar o atendimento de pessoas que, hoje, enfrentam longas filas para conseguir diagnóstico e tratamento, inclusive na rede estadual. A Prefeitura do Recife está assumindo essa responsabilidade junto ao Governo Federal, ampliando a oferta de serviços e fortalecendo a saúde pública. Tenho certeza de que este será um grande equipamento para saúde pública de Pernambuco”, destacou o prefeito Victor Marques.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados nas etapas de movimentação de terra e execução da infraestrutura. As equipes atuam na consolidação das fundações e no início da montagem dos pilares. Com o avanço dessa fase, a obra deve iniciar em breve a execução da superestrutura, composta por elementos pré-fabricados de concreto.

Quando estiver pronta, a UPAE Casa Amarela terá um perfil diferente das outras três unidades do município, com estrutura direcionada ao atendimento oncológico. O equipamento contará, por exemplo, com espaço próprio para a realização de biópsias, ampliando a capacidade da rede municipal para o diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer e agilizando o encaminhamento dos pacientes para tratamento.

Capacidade

A unidade terá capacidade para realizar cerca de 30 mil atendimentos mensais e oferecerá consultas em 15 especialidades médicas para usuários a partir dos 14 anos. Também serão disponibilizados atendimentos multiprofissionais, exames diagnósticos e procedimentos ambulatoriais.

Segundo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, o novo equipamento vai ampliar e agilizar a assistência oncológica na cidade.

“É mais um grande equipamento que a Saúde do Recife entrega à população. Esta é a nossa quarta UPAE, com capacidade para realizar 5 mil consultas médicas e não médicas, exames e 800 cirurgias. São duas salas cirúrgicas e uma sala de recuperação. A ideia é ampliar e agilizar, principalmente, o diagnóstico, o estadiamento e a realização de pequenas cirurgias para os principais tipos de câncer, como os de mama, útero, pele e do trato gastrointestinal. Vamos atender uma demanda que, até então, Recife não tinha e que, agora, passa a contar com esse serviço especializado na UPAE”, afirmou.

Com 3.702,50 m² de área construída, o térreo da unidade concentrará consultórios, atendimento de diferentes especialidades, farmácia e exames de imagem. No primeiro andar, ficarão os espaços destinados a exames especializados, teleconsultas, área administrativa e bloco cirúrgico.

De acordo com a secretária-executiva da Secretaria de Projetos Especiais do Recife, Julliana Aueiz, a conclusão das fundações está prevista para este mês de setembro. A próxima etapa, com a execução dos pilares e vigas da superestrutura, deve começar em outubro e ser concluída até o fim do ano.

“A previsão é que toda a parte da fundação, com as sapatas isoladas, seja concluída neste mês de setembro. Os pilares e as vigas, que são partes da superestrutura, serão iniciados em outubro, com conclusão prevista até o final do ano”, explicou.

Futura Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE), em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade - Foto: Hélia Scheppa, Reidson Filho (aérea) e imagens do projeto/Prefeitura do Recife

Mais especialistas na rede municipal

Com a inauguração da nova unidade, o Recife passará a contar com quatro UPAEs, somando-se às unidades já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. A ampliação da rede deve facilitar o acesso da população a consultas com especialistas e exames.

O acesso aos serviços das UPAEs ocorre por meio da Central de Regulação, a partir de encaminhamentos realizados pela Atenção Básica.



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