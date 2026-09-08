Enxaqueca: Anvisa aprova novo medicamento para prevenção de crises em adultos

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A nova terapia oferece alternativa para pacientes sem resposta suficiente aos tratamentos atualmente disponíveis para controlar a doença

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o atogepanto (Aquipta, nome comercial), da farmacêutica AbbVie, para a prevenção da enxaqueca em adultos com pelo menos quatro dias de enxaqueca por mês. O medicamento, já usado nos Estados Unidos e na Europa, é um antagonista oral do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) para prevenção da doença.

A nova terapia atua diretamente em um dos principais mecanismos envolvidos na fisiopatologia da enxaqueca e oferece uma alternativa para pacientes que apresentam resposta insuficiente aos tratamentos atualmente disponíveis.

A aprovação do atogepanto pela Anvisa foi baseada principalmente nos resultados dos estudos internacionais de fase 3 Advance e Progress, que avaliaram a eficácia, segurança e tolerabilidade do medicamento em adultos com enxaqueca episódica e crônica, respectivamente.

A enxaqueca é uma das doenças neurológicas mais prevalentes e incapacitantes do mundo e está entre as principais causas de incapacidade em pessoas com menos de 50 anos. No Brasil, estima-se que cerca de 31 milhões de pessoas convivam com a doença.

A condição ainda pode comprometer a rotina profissional, social e familiar dos pacientes, além de estar associada à perda de produtividade e redução da capacidade funcional, ao consumir 1,6% do PIB do País, o que equivale a aproximadamente R$ 168 bilhões, como consequências da redução de produtividade.

"A enxaqueca é uma doença neurológica crônica e muitas vezes invisível para quem não convive com ela. Não se trata apenas de dor de cabeça. As crises podem comprometer o trabalho, os estudos, a vida familiar e a saúde mental, ao levar muitos pacientes a uma perda importante de qualidade de vida", afirma o neurologista Alexandre Venturi, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e Preceptor do Serviço de Neurologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo.

O especialista explica que o avanço no conhecimento dos mecanismos envolvidos na doença permitiu o desenvolvimento de terapias mais direcionadas. "A compreensão do papel do CGRP na fisiopatologia da enxaqueca possibilitou o desenvolvimento de medicamentos com mecanismos de ação específicos. Essa evolução representa uma mudança importante no cuidado dos pacientes, pois permite ampliar as possibilidades terapêuticas e buscar abordagens mais individualizadas para diferentes perfis clínicos."

O CGRP é um neuropeptídeo envolvido na transmissão da dor e na ativação de vias relacionadas às crises de enxaqueca, sendo considerado um dos principais mediadores da fisiopatologia da doença. O bloqueio da interação entre o CGRP e seu receptor tornou-se uma estratégia terapêutica relevante para o desenvolvimento de novas abordagens de tratamento.

"Na AbbVie, sabemos que viver com enxaqueca pode ser debilitante e que as pessoas continuam enfrentando uma necessidade médica significativa ainda não atendida. A aprovação do atogepanto reforça nosso compromisso com o avanço da ciência e com a ampliação das alternativas terapêuticas disponíveis no país, com o objetivo de ajudar as pessoas a terem menos dias de enxaqueca e, potencialmente, maior controle sobre suas vidas", acrescenta o diretor médico da AbbVie Brasil, Fernando Mos.

A Anvisa autorizou duas apresentações do Aquipta (atogepanto): comprimidos de 10 mg e de 60 mg, em caixas com 28 unidades.

O medicamento ainda passará pela avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer os preços máximos dos medicamentos comercializados no Brasil. Por isso, ainda não se sabe quanto o atogepanto custará no País e nem quando ele deve chegar às farmácias brasileiras.