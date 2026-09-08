fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Cuidar além do câncer de mama: mastologistas ampliam o olhar para a mulher

Jornada de Mastologia de Pernambuco debate avanço terapêutico, reconstrução mamária, IA e desafios enfrentados por mulheres durante e após tratamento

Por Cinthya Leite Publicado em 08/09/2026 às 15:05
"A 11ª Jornada de Mastologia de Pernambuco foi pensada para discutir temas que estão realmente transformando a nossa prática e a maneira como cuidamos dessas mulheres"
"A 11ª Jornada de Mastologia de Pernambuco foi pensada para discutir temas que estão realmente transformando a nossa prática e a maneira como cuidamos dessas mulheres" - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, nos dias 11 e 12 de setembro, a 11ª Jornada de Mastologia de Pernambuco, no RioMar Trade Center, no Pina, Zona Sul da cidade. Com o tema Ciência, inovação e cuidado: conectando presença e futuro em mastologia, o encontro reúne especialistas para discutir os avanços no tratamento do câncer de mama e, ao mesmo tempo, ampliar o olhar sobre o cuidado com a mulher depois do diagnóstico e do tratamento.

Organizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Pernambuco, a jornada terá uma programação científica multidisciplinar, com temas que passam pelas novas estratégias cirúrgicas, ferramentas diagnósticas, reconstrução mamária, inteligência artificial e os desafios enfrentados pelas mulheres que sobrevivem ao câncer.

Um dos assuntos de destaque será o descalonamento da cirurgia axilar. Em termos simples, trata-se de reduzir a extensão da cirurgia para retirar os linfonodos da axila (ou, em situações selecionadas, até evitar esse procedimento) quando isso é possível, sem comprometer a segurança do tratamento. A mudança busca evitar intervenções maiores e suas possíveis consequências, como o linfedema, sem abrir mão do controle do câncer. 

Dessa maneira, com tratamentos sistêmicos cada vez mais eficazes e pacientes com melhores respostas, a mastologia passa a questionar a necessidade de intervenções tão invasivas em todos os casos.

Para a mastologista Nancy Ferreira, presidente da SBM-PE, o momento exige uma revisão das estratégias adotadas no tratamento.

"A 11ª Jornada de Mastologia de Pernambuco foi pensada para discutir temas que estão realmente transformando a nossa prática e a maneira como cuidamos dessas mulheres. Vamos falar sobre descalonamento da cirurgia axilar. Hoje temos tratamentos sistêmicos cada vez mais eficazes e pacientes que apresentam respostas excelentes. Diante disso, precisamos perguntar: podemos mudar realmente nossa estratégia cirúrgica? Em alguns pacientes poderíamos até deixar de abordar a axila. E isso vamos discutir na nossa jornada", afirma.

A biópsia líquida e a análise de biomarcadores também estarão entre os temas discutidos, especialmente em relação à sua utilidade prática nas decisões terapêuticas atuais. Outro debate envolve as doenças benignas com características histológicas preocupantes e a necessidade, ou não, de intervenção cirúrgica em todos os casos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A programação também marca a participação ativa, pela primeira vez, da cirurgia plástica. A especialidade entra nas discussões sobre condições como mamas tuberosas e ginecomastia, além dos debates relacionados à reconstrução mamária.

Nesse campo, a preocupação com a segurança oncológica caminha ao lado da preservação da imagem corporal. Entre as técnicas que serão discutidas, está a lipoenxertia, que utiliza a própria gordura da paciente para restaurar volume e recuperar tecidos comprometidos pela radioterapia.

"Nosso objetivo é tratar o câncer, mas também preservar quanto possível a imagem corporal e autoestima dessas pacientes. Hoje contamos com inúmeras estratégias, inclusive a lipoenxertia", destaca Nancy.

O cuidado com a mulher também ganha espaço para além do tratamento da doença. A jornada terá uma mesa-redonda sobre survivorship ou sobrevivência (modelo de cuidado voltado para a qualidade de vida após o fim do tratamento ativo e abrange pacientes em tratamento e remissão) e advocacy (conjunto de ações organizadas para defender direitos e garantir que pacientes tenham assistência adequada). 

Com o aumento da sobrevida após o diagnóstico de câncer, a discussão passa a envolver aspectos que ultrapassam a dimensão clínica, como autoestima, sexualidade, vida profissional e o retorno pleno à sociedade.

"Hoje nossas pacientes vivem mais e melhor após esse câncer. E precisamos olhar para essa mulher além do tratamento, sua autoestima, sua sexualidade, vida profissional e seu retorno pleno à sociedade, uma sociedade que precisa empregar mais essas pacientes. Qual é o nosso papel nessa trajetória enquanto médicos que lidam com esse no dia a dia com esse tipo de paciente?", questiona Nancy.

Além desses temas, a programação inclui discussões sobre a integração entre radiologia e patologia e o impacto da inteligência artificial na prática médica.

A jornada também representa, segundo a diretoria da SBM-PE, um movimento de fortalecimento da mastologia em Pernambuco. A construção do encontro tem sido tratada como uma missão institucional, com o convite para que mastologistas da capital e do interior participem ativamente.

Leia também

Coleta seletiva no Recife atinge 5 mil pontos, mas 30% do lixo é reciclável
RECICLAGEM

Coleta seletiva no Recife atinge 5 mil pontos, mas 30% do lixo é reciclável
Senai Park entrega primeira planta modelo para produção de hidrogênio verde desenvolvida para a chinesa CTG que mira no mercado no Nordeste
Coluna JC Negócios

Senai Park entrega primeira planta modelo para produção de hidrogênio verde desenvolvida para a chinesa CTG que mira no mercado no Nordeste

Compartilhe

Tags

Imagem de Cinthya Leite

Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

Siga Cinthya Leite