CBRA 2026 reúne especialistas em reprodução assistida no Recife a partir desta quarta-feira

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30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida será realizado entre os dias 9 e 12 de setembro, no Recife Expo Center

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O Recife recebe, entre os dias 9 e 12 de setembro, o 30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA 2026), considerado o maior encontro da América Latina sobre reprodução assistida e um dos principais eventos científicos da especialidade no país. Realizado no Recife Expo Center, na área central da capital pernambucana, o congresso deve reunir cerca de 2,5 mil participantes.

Promovido pela Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), o evento chega à capital pernambucana em um momento simbólico para a instituição, que celebra 30 anos de história. Com o tema “O cuidado integral no hoje”, o congresso propõe discussões sobre uma abordagem mais humanizada, multidisciplinar e centrada nas necessidades físicas, emocionais e sociais de pessoas que buscam realizar o sonho da maternidade e da paternidade.

A programação contará com especialistas nacionais e internacionais da área de reprodução assistida. A palestra de abertura será conduzida pelo médico francês René Frydman, reconhecido como um dos pioneiros da reprodução humana. Frydman participou do nascimento do primeiro bebê por fertilização in vitro da França e do segundo do mundo.

A palestra está marcada para o dia 10 de setembro, às 8h15, na Sala Boa Viagem 1.

O congresso também receberá o espanhol José Remohí, fundador do Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI), além de representantes da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE).

A programação reúne debates sobre os avanços científicos e tecnológicos da área, além de temas relacionados ao cuidado integral das pessoas que recorrem à reprodução assistida. A programação completa do congresso está disponível no site oficial do evento.

Serviço

30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA 2026)

Data: 9 a 12 de setembro de 2026

Local: Recife Expo Center – Cais de Santa Rita, 156, Bairro de São José

Público esperado: 2.500 participantes

Tema: “O cuidado integral no hoje”



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