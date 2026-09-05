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Saúde e Bem-estar | Entrevista

O paciente não cabe em um diagnóstico: "Nenhuma tecnologia deveria substituir o julgamento clínico", defende médico

Presidente do 3º Congresso Pernambucano de Clínica Médica, Gustavo Miranda fala sobre evolução da especialidade e papel do médico diante de pacientes

Por Cinthya Leite Publicado em 05/09/2026 às 15:59 | Atualizado em 05/09/2026 às 15:59
O m&eacute;dico cl&iacute;nico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Cl&iacute;nica M&eacute;dica, defende que a especialidade seja vista com papel pr&oacute;prio e cada vez mais relevante no cuidado de pacientes
O médico clínico Gustavo Miranda, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, defende que a especialidade seja vista com papel próprio e cada vez mais relevante no cuidado de pacientes - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A clínica médica ocupa um lugar estratégico em uma medicina cada vez mais especializada, tecnológica e fragmentada. Ao mesmo tempo em que o conhecimento médico avança e surgem novas ferramentas para diagnóstico e tratamento, os pacientes chegam aos consultórios com múltiplas doenças, diferentes medicamentos e acompanhamentos por vários especialistas. 

Esse cenário amplia a importância de profissionais capazes de integrar informações e enxergar o paciente de forma ampla. É nesse contexto que o 3º Congresso Pernambucano de Clínica Médica, de 10 a 13 de setembro, no Recife, reúne especialistas para discutir os desafios e as transformações da prática clínica.

Presidente do congresso, o médico clínico Gustavo Miranda defende que a especialidade não seja vista apenas como uma etapa para outras áreas, mas como um segmento com papel próprio e cada vez mais relevante no cuidado de pacientes.

Nesta entrevista à jornalista Cinthya Leite, titular de Saúde e Bem-Estar do JC, ele fala sobre as diferenças entre o médico generalista e o médico clínico, o papel deste diante da fragmentação do cuidado, os impactos da inteligência artificial e da tecnologia, a importância do raciocínio clínico e da escuta e os desafios de transformar informação em mudança de hábitos.

JC - Médico clínico e médico generalista parecem sinônimos, mas não são. Onde está, de fato, a diferença?

GUSTAVO MIRANDA - O generalista é o médico que atua de forma ampla, sem necessariamente ter formação especializada. O clínico, por sua vez, é especialista em clínica médica, com treinamento específico para diagnosticar, tratar e acompanhar doenças do adulto, especialmente quando há múltiplos problemas acontecendo ao mesmo tempo. É uma especialidade baseada, sobretudo, em raciocínio clínico e capacidade de integração.

JC - A clínica médica já foi vista como uma espécie de "porta de entrada" para outras especialidades. Hoje, qual é o lugar do clínico dentro da medicina?

GUSTAVO MIRANDA - A clínica médica não deve ser entendida apenas como uma etapa para outras especialidades. Ela é uma especialidade como as outras. O clínico tem papel central tanto no diagnóstico de casos complexos quanto no acompanhamento longitudinal e na coordenação do cuidado, principalmente de pacientes com múltiplas doenças e em pacientes internados.

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JC - A medicina está cada vez mais especializada. Ao mesmo tempo, os pacientes chegam ao consultório com múltiplas doenças, vários medicamentos e diferentes especialistas. O clínico se tornou ainda mais importante nesse cenário? 

GUSTAVO MIRANDA - Sem dúvida. Quanto mais fragmentada se torna a assistência, maior a necessidade de alguém que consiga enxergar o paciente como um todo. O clínico ajuda a conciliar tratamentos, avaliar interações medicamentosas, estabelecer prioridades e evitar que diferentes condutas, isoladamente corretas, acabem produzindo um cuidado inadequado quando combinadas.

JC - O que um bom clínico precisa enxergar que, muitas vezes, perde-se quando demais especialistas olham apenas para uma doença ou para um órgão?

GUSTAVO MIRANDA - Nós, clínicos, precisamos entender como os diferentes problemas de saúde interferem uns nos outros e, principalmente, como interferem na vida daquela pessoa. Idade, funcionalidade, hábitos, contexto familiar, uso de medicamentos, expectativas e objetivos do paciente muitas vezes são tão importantes para uma decisão quanto o diagnóstico isolado.

JC - Tecnologia, inteligência artificial e exames cada vez mais sofisticados estão mudando a prática médica. O que a tecnologia pode melhorar na clínica médica e o que ela nunca deveria substituir?

GUSTAVO MIRANDA - A tecnologia pode aumentar nossa capacidade de organizar informações, reconhecer padrões e tomar decisões com mais segurança. A inteligência artificial provavelmente será uma excelente ferramenta de apoio ao médico. Mas nenhuma tecnologia deveria substituir julgamento clínico, responsabilidade pelas decisões e a compreensão individual do paciente.

JC - Existe hoje um risco de a medicina ficar excessivamente dependente de exames? Qual é o papel do raciocínio clínico e da escuta do paciente diante de tanta informação disponível?

GUSTAVO MIRANDA - Exames complementares são extremamente importantes, mas precisam responder a uma pergunta clínica. Quando se investiga sem uma hipótese bem construída, aumenta o risco de encontrar alterações sem significado e gerar novas investigações desnecessárias. Uma boa história clínica continua sendo uma das ferramentas diagnósticas mais poderosas da medicina. 

JC - O clínico é, muitas vezes, quem precisa juntar as peças: sintomas, histórico, exames, medicamentos e estilo de vida. Essa capacidade de integração precisa ser mais valorizada?

GUSTAVO MIRANDA - Com certeza. O trabalho do clínico é transformar esses dados em uma interpretação coerente, definir prioridades e chegar a uma estratégia terapêutica que faça sentido para aquela pessoa.

JC - A prevenção e a mudança de estilo de vida têm ganhado mais espaço na prática clínica. O clínico de hoje precisa ser também um agente de prevenção?

GUSTAVO MIRANDA - Sim. Grande parte das doenças que mais impactam a população está relacionada a fatores modificáveis, como sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, tabagismo e sono ruim. O clínico não deve atuar apenas quando a doença aparece; precisa identificar riscos precocemente e ajudar o paciente a construir estratégias realistas para reduzi-los.

JC - O senhor costuma falar sobre a dificuldade de convencer o paciente a mudar hábitos. Por que é tão difícil transformar informação em comportamento?

GUSTAVO MIRANDA - Nesse contexto, é importante considerar que conhecimento é apenas uma parte do processo. A maioria das pessoas já sabe, por exemplo, que deveria se alimentar melhor ou praticar atividade física. O desafio está em incorporar esses comportamentos à rotina. Mudança de hábito depende de motivação, ambiente, metas realistas, acompanhamento e, principalmente, continuidade.

JC - A relação médico-paciente também mudou? O que continua sendo indispensável nessa relação, mesmo com toda a tecnologia disponível?

GUSTAVO MIRANDA - Sim, isso mudou bastante. O paciente hoje tem muito mais acesso à informação e participa mais das decisões sobre sua saúde, o que é positivo. Mas continuam indispensáveis a confiança, a escuta, a comunicação clara e a capacidade do médico de compreender o que realmente importa para aquele paciente. Tecnologia pode qualificar a consulta, mas a relação humana continua sendo parte essencial do cuidado.

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Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

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