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Saúde e Bem-estar | Notícia

Quando o médico vira influencer: quais são os limites nas redes sociais?

Presença digital pode aproximar médicos da sociedade, mas exige cuidado para evitar desinformação e promessas de resultados, alertam especialistas

Por Aisha Vitória Publicado em 04/09/2026 às 15:42
Em um mundo marcado pela circulação de fake news, os profissionais de saúde podem atuar como fontes de informação qualificada
Em um mundo marcado pela circulação de fake news, os profissionais de saúde podem atuar como fontes de informação qualificada - Foto: Pexels

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As redes sociais se tornaram um dos espaços utilizados pela população para buscar informações sobre saúde e conhecer profissionais antes de marcar uma consulta. Para médicos, estar presente nessas plataformas também pode representar uma oportunidade de divulgar o próprio trabalho e ampliar o contato com possíveis pacientes. Ao mesmo tempo, a exposição traz desafios relacionados aos limites éticos da profissão e à responsabilidade sobre o conteúdo publicado.

A atualização do Manual de Publicidade Médica, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2023, ampliou as possibilidades de divulgação profissional nas plataformas digitais. A presença do médico nas redes, no entanto, continua submetida a regras que buscam evitar práticas como sensacionalismo, concorrência desleal e promessas de resultados.

Para a dermatologista Lígia Pessoa de Melo, que é uma profissional ativa nas redes sociais, a mudança permitiu que os profissionais construíssem sua presença digital com mais liberdade, sem deixar de lado os princípios éticos da medicina.

“Hoje a gente pode ficar mais à vontade para construir uma presença digital, não só informando nossos pacientes, mas mostrando sobre o nosso trabalho e divulgando o nosso trabalho. Isso realmente nos deixou mais à vontade, apesar de termos que respeitar a ética em primeiro lugar”, afirma.

A especialista ressalta que a autoridade associada à profissão pode fazer com que declarações de um médico sejam recebidas pelo público com maior credibilidade. Por isso, considera necessário diferenciar o conhecimento adquirido ao longo da formação geral daquele desenvolvido com a especialização e a experiência profissional.

“Quanto mais especialista ele for, mais ele tem autoridade para falar naquela área em que se especializou”, explica Lígia.

Ela também chama atenção para o cuidado necessário quando médicos comentam assuntos que não fazem parte de sua área de atuação. Segundo a dermatologista, a profissão não deve ser utilizada como argumento de autoridade para influenciar o público em temas nos quais o profissional não possui conhecimento específico.

“O médico é um cidadão como outro qualquer. Ele tem as opiniões dele sobre sociedade, religião, política, mas as pessoas têm que ter cuidado, porque o médico é uma autoridade na área dele, naquilo que ele estuda”, afirma.

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Combate à desinformação

Em um ambiente marcado pela circulação de informações falsas ou sem comprovação científica, os profissionais de saúde também podem atuar como fontes de informação qualificada. Para Lígia, o acesso dos médicos à produção científica aumenta a possibilidade de esclarecer conteúdos que circulam na internet, especialmente quando estão relacionados à área de especialização do profissional.

“Eu acho que o médico tem obrigação de esclarecer alguma coisa. Ainda que ele não saiba, que ele vá à fonte. A gente tem acesso à ciência, a informações de qualidade”, diz.

A cirurgiã Luciana Siqueira também defende a presença dos médicos nas plataformas digitais como uma forma de aproximar a população de informações confiáveis. Para ela, a questão principal não é a existência da divulgação profissional, mas a maneira como ela é feita.

“Eu não vejo conflito entre o médico estar nas redes sociais e preservar a ética da sua profissão. A rede social é um espaço onde as pessoas procuram informação em saúde e escolhem os profissionais em que vão confiar”, afirma.

A médica, porém, faz uma ressalva sobre a utilização de situações de vulnerabilidade dos pacientes para promover serviços. Segundo ela, a relação entre médico e paciente envolve uma diferença de conhecimento que precisa ser considerada na comunicação.

“Você não pode utilizar a vulnerabilidade e transformar isso numa ferramenta de marketing. A comunicação médica não pode ser tratada como publicidade de qualquer outro produto. Ela precisa ser tratada com seriedade e respeito acima de tudo”, destaca Luciana.

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Alcance não reduz responsabilidade

O potencial de viralização das redes sociais acrescenta outra camada ao trabalho dos médicos. Um conteúdo publicado para um grupo restrito pode alcançar milhares de pessoas por meio de compartilhamentos e recomendações dos algoritmos.

Para Lígia, o número de seguidores não muda a obrigação ética do profissional, embora um alcance maior aumente o potencial de propagação de uma informação equivocada.

“Você pode estar falando com oito pessoas, pode estar falando com oito mil pessoas e a sua responsabilidade continua a mesma. Claro que o efeito de cascata é muito maior no público grande, então você tem que ter muito mais cuidado”, afirma.

Luciana destaca que o alcance não deve ser utilizado como principal indicador da qualidade de uma informação médica. Para ela, a preocupação com desempenho nas plataformas não pode se sobrepor à necessidade de transmitir informações responsáveis.

“Entre um conteúdo que performa melhor e outro que informa com mais responsabilidade, a gente tem a obrigação ética de escolher aquele que vai informar com mais responsabilidade”, afirma.

Informação sem perder a complexidade

Outro desafio está na adaptação do conhecimento médico aos formatos das redes sociais. Vídeos curtos, títulos chamativos e conteúdos simplificados tendem a favorecer o alcance, mas podem retirar informações importantes do contexto.

Nesse cenário, Luciana defende que o profissional não deve reduzir excessivamente a complexidade de uma questão de saúde apenas para aumentar o número de visualizações.

“O médico precisa resistir àquela tentação de sacrificar a complexidade da informação médica só para ter mais alcance. Se, de repente, o vídeo for mais longo, paciência. Você está cumprindo o seu papel de trazer informação de qualidade”, afirma.

A cirurgiã também alerta que conteúdos publicados nas redes não substituem uma consulta ou avaliação individual. Segundo ela, é necessário evitar que informações gerais sejam interpretadas pelo público como diagnóstico ou indicação de tratamento.

“O fato de você estar informando nas redes sociais não substitui uma avaliação médica. A gente tem que ter muito cuidado para não estimular o autodiagnóstico ou a autoprescrição”, explica.

Antes de publicar, Luciana considera importante que o médico avalie a finalidade daquele conteúdo e o impacto que ele pode produzir no público.

“O médico deve se perguntar: isso ajuda alguém a compreender melhor a sua saúde? Isso vai ajudar a tomar uma decisão mais consciente? Ou isso só foi construído para o próprio ego do médico, para gerar medo, comparação ou conversão em seguidor e paciente?”, questiona.

Para as especialistas, portanto, a presença médica nas redes sociais pode cumprir uma função de informação e aproximação com a sociedade, desde que a busca por visibilidade não se sobreponha à responsabilidade profissional.

Em um ambiente no qual conteúdos de saúde podem alcançar milhares de pessoas em poucos minutos, o desafio está em transformar a influência digital em uma ferramenta de informação sem transformar a medicina em promessa, espetáculo ou produto.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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