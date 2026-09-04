Quando o médico vira influencer: quais são os limites nas redes sociais?

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Presença digital pode aproximar médicos da sociedade, mas exige cuidado para evitar desinformação e promessas de resultados, alertam especialistas

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As redes sociais se tornaram um dos espaços utilizados pela população para buscar informações sobre saúde e conhecer profissionais antes de marcar uma consulta. Para médicos, estar presente nessas plataformas também pode representar uma oportunidade de divulgar o próprio trabalho e ampliar o contato com possíveis pacientes. Ao mesmo tempo, a exposição traz desafios relacionados aos limites éticos da profissão e à responsabilidade sobre o conteúdo publicado.

A atualização do Manual de Publicidade Médica, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2023, ampliou as possibilidades de divulgação profissional nas plataformas digitais. A presença do médico nas redes, no entanto, continua submetida a regras que buscam evitar práticas como sensacionalismo, concorrência desleal e promessas de resultados.

Para a dermatologista Lígia Pessoa de Melo, que é uma profissional ativa nas redes sociais, a mudança permitiu que os profissionais construíssem sua presença digital com mais liberdade, sem deixar de lado os princípios éticos da medicina.

“Hoje a gente pode ficar mais à vontade para construir uma presença digital, não só informando nossos pacientes, mas mostrando sobre o nosso trabalho e divulgando o nosso trabalho. Isso realmente nos deixou mais à vontade, apesar de termos que respeitar a ética em primeiro lugar”, afirma.

A especialista ressalta que a autoridade associada à profissão pode fazer com que declarações de um médico sejam recebidas pelo público com maior credibilidade. Por isso, considera necessário diferenciar o conhecimento adquirido ao longo da formação geral daquele desenvolvido com a especialização e a experiência profissional.

“Quanto mais especialista ele for, mais ele tem autoridade para falar naquela área em que se especializou”, explica Lígia.

Ela também chama atenção para o cuidado necessário quando médicos comentam assuntos que não fazem parte de sua área de atuação. Segundo a dermatologista, a profissão não deve ser utilizada como argumento de autoridade para influenciar o público em temas nos quais o profissional não possui conhecimento específico.

“O médico é um cidadão como outro qualquer. Ele tem as opiniões dele sobre sociedade, religião, política, mas as pessoas têm que ter cuidado, porque o médico é uma autoridade na área dele, naquilo que ele estuda”, afirma.

Combate à desinformação

Em um ambiente marcado pela circulação de informações falsas ou sem comprovação científica, os profissionais de saúde também podem atuar como fontes de informação qualificada. Para Lígia, o acesso dos médicos à produção científica aumenta a possibilidade de esclarecer conteúdos que circulam na internet, especialmente quando estão relacionados à área de especialização do profissional.

“Eu acho que o médico tem obrigação de esclarecer alguma coisa. Ainda que ele não saiba, que ele vá à fonte. A gente tem acesso à ciência, a informações de qualidade”, diz.

A cirurgiã Luciana Siqueira também defende a presença dos médicos nas plataformas digitais como uma forma de aproximar a população de informações confiáveis. Para ela, a questão principal não é a existência da divulgação profissional, mas a maneira como ela é feita.

“Eu não vejo conflito entre o médico estar nas redes sociais e preservar a ética da sua profissão. A rede social é um espaço onde as pessoas procuram informação em saúde e escolhem os profissionais em que vão confiar”, afirma.

A médica, porém, faz uma ressalva sobre a utilização de situações de vulnerabilidade dos pacientes para promover serviços. Segundo ela, a relação entre médico e paciente envolve uma diferença de conhecimento que precisa ser considerada na comunicação.

“Você não pode utilizar a vulnerabilidade e transformar isso numa ferramenta de marketing. A comunicação médica não pode ser tratada como publicidade de qualquer outro produto. Ela precisa ser tratada com seriedade e respeito acima de tudo”, destaca Luciana.

Alcance não reduz responsabilidade

O potencial de viralização das redes sociais acrescenta outra camada ao trabalho dos médicos. Um conteúdo publicado para um grupo restrito pode alcançar milhares de pessoas por meio de compartilhamentos e recomendações dos algoritmos.

Para Lígia, o número de seguidores não muda a obrigação ética do profissional, embora um alcance maior aumente o potencial de propagação de uma informação equivocada.

“Você pode estar falando com oito pessoas, pode estar falando com oito mil pessoas e a sua responsabilidade continua a mesma. Claro que o efeito de cascata é muito maior no público grande, então você tem que ter muito mais cuidado”, afirma.

Luciana destaca que o alcance não deve ser utilizado como principal indicador da qualidade de uma informação médica. Para ela, a preocupação com desempenho nas plataformas não pode se sobrepor à necessidade de transmitir informações responsáveis.

“Entre um conteúdo que performa melhor e outro que informa com mais responsabilidade, a gente tem a obrigação ética de escolher aquele que vai informar com mais responsabilidade”, afirma.

Informação sem perder a complexidade

Outro desafio está na adaptação do conhecimento médico aos formatos das redes sociais. Vídeos curtos, títulos chamativos e conteúdos simplificados tendem a favorecer o alcance, mas podem retirar informações importantes do contexto.

Nesse cenário, Luciana defende que o profissional não deve reduzir excessivamente a complexidade de uma questão de saúde apenas para aumentar o número de visualizações.

“O médico precisa resistir àquela tentação de sacrificar a complexidade da informação médica só para ter mais alcance. Se, de repente, o vídeo for mais longo, paciência. Você está cumprindo o seu papel de trazer informação de qualidade”, afirma.

A cirurgiã também alerta que conteúdos publicados nas redes não substituem uma consulta ou avaliação individual. Segundo ela, é necessário evitar que informações gerais sejam interpretadas pelo público como diagnóstico ou indicação de tratamento.

“O fato de você estar informando nas redes sociais não substitui uma avaliação médica. A gente tem que ter muito cuidado para não estimular o autodiagnóstico ou a autoprescrição”, explica.

Antes de publicar, Luciana considera importante que o médico avalie a finalidade daquele conteúdo e o impacto que ele pode produzir no público.

“O médico deve se perguntar: isso ajuda alguém a compreender melhor a sua saúde? Isso vai ajudar a tomar uma decisão mais consciente? Ou isso só foi construído para o próprio ego do médico, para gerar medo, comparação ou conversão em seguidor e paciente?”, questiona.

Para as especialistas, portanto, a presença médica nas redes sociais pode cumprir uma função de informação e aproximação com a sociedade, desde que a busca por visibilidade não se sobreponha à responsabilidade profissional.

Em um ambiente no qual conteúdos de saúde podem alcançar milhares de pessoas em poucos minutos, o desafio está em transformar a influência digital em uma ferramenta de informação sem transformar a medicina em promessa, espetáculo ou produto.



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