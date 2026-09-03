Padilha: SUS testa 80 ferramentas de IA para ampliar acesso e humanizar atendimento

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Durante o MV Experience Forum, em São Paulo, Padilha apresentou as frentes em que o governo aposta para avançar na humanização com tecnologia

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SÃO PAULO* - A tecnologia pode ser uma aliada da humanização na saúde pública. Essa é a visão defendida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para quem ferramentas como inteligência artificial e telessaúde podem ampliar o acesso, aproximar o paciente e melhorar a prestação de serviços no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em palestra na manhã desta quinta-feira (3), durante o MV Experience Forum, em São Paulo, Padilha apresentou as frentes em que o governo aposta para avançar nessa transformação: adaptar a regulação às novas tecnologias, testar soluções de inteligência artificial no SUS, fortalecer a indústria nacional e ampliar o uso da telessaúde para atender populações que enfrentam barreiras de acesso.



Regulação ainda precisa acompanhar a tecnologia

A tecnologia avança mais rápido do que as regras que organizam os serviços de saúde. Hospitais já trabalham com fluxos digitais, mas ainda precisam, em muitos casos, seguir normas criadas para uma realidade em que os serviços dependiam da presença física de profissionais e documentos.

Para enfrentar esse descompasso, Padilha citou uma iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a criação de um sandbox regulatório em parceria com agências reguladoras da China, Índia e Coreia do Sul. A proposta é criar um ambiente controlado para testar e validar novos modelos de funcionamento dos serviços de saúde.

"A reorganização dos serviços também passa por uma adequação regulatória desses novos serviços. É isso que a Anvisa está fazendo com esse sandbox regulatório em parceria com países que já estão vivendo essa transformação, o que vai significar muitas vezes uma efetividade muito maior na gestão de recursos humanos, na instalação dos serviços, na construção dos serviços."

Um dos exemplos citados pelo ministro é o funcionamento dos laboratórios de anatomia patológica. Hoje, a presença física permanente do médico anatomopatologista é exigida em determinadas estruturas hospitalares, embora esses profissionais sejam escassos em várias regiões do País.

Com a telessaúde e a existência de centros de diagnóstico capazes de receber lâminas escaneadas digitalmente em tempo real, o diagnóstico pode ser feito a distância. A proposta do sandbox é adaptar as regras para reconhecer e permitir esses novos modelos de atendimento.

Inteligência artificial em teste no SUS

A inteligência artificial também deixou de ser apenas uma promessa no sistema público de saúde. Segundo Padilha, o Ministério da Saúde coordena testes com 80 ferramentas de inteligência artificial em todo o País.

As aplicações estão voltadas para diferentes frentes da operação do SUS. Entre elas, estão a identificação de registros duplicados e a organização das filas de regulação para priorizar casos mais graves; o cruzamento de dados de clima e saúde para antecipar surtos e planejar a distribuição de insumos; e modelos preditivos para apoiar médicos na tomada de decisão.

Padilha citou ainda o uso da IA no diagnóstico de câncer. Segundo ele, em hospitais privados avançados, um processo que levava duas semanas pode cair para dois dias com o apoio da tecnologia, que faz uma espécie de triagem para o anatomopatologista mais experiente.

"O uso da inteligência artificial, que já é uma realidade, está se desenvolvendo, é um campo ainda maior de inovação que eu acho que vai crescer cada vez mais no nosso País", disse. "A IA vem reduzindo, por exemplo, um diagnóstico de câncer que demorava duas semanas nos maiores hospitais privados. Isso cai para dois dias pela rapidez, da capacidade de ajudar a fazer uma espécie de triagem para o anatomopatologista mais experimentado."

Alexandre Padilha dividiu o palco com o fundador e CEO da MV, Paulo Magnus - MV/DIVULGAÇÃO

Uma transformação que precisa chegar ao paciente

A visão apresentada por Padilha coloca a tecnologia menos como substituta do cuidado e mais como uma ferramenta para ampliar seu alcance. A inteligência artificial pode ajudar na triagem de exames, enquanto a telessaúde pode levar atendimento a pessoas que encontram dificuldades para chegar a uma unidade física. Ao mesmo tempo, uma regulação adaptada pode abrir espaço para novos modelos de prestação de serviços.

Nesse cenário, a transformação digital do SUS depende não apenas de novas ferramentas, mas também da capacidade de adaptar regras, processos e estruturas a uma realidade que já mudou.

Para Padilha, é justamente aí que tecnologia e humanização deixam de ser conceitos opostos: a primeira pode abrir espaço para que o sistema de saúde chegue mais perto de quem precisa dele.

Tecnologia também pode humanizar o atendimento

Para Padilha, a discussão sobre transformação digital na saúde não pode partir da ideia de que tecnologia e humanização são opostos. O prontuário eletrônico e o atendimento a distância, por exemplo, podem ser ferramentas para aproximar o paciente do sistema de saúde.

"Para nós, o uso da tecnologia da informação não é desumanizar o cuidado. A tecnologia tem que aproximar as pessoas, reforçar o cuidado humanizado, o acolhimento... E é esse futuro que eu acredito, ele já está fazendo no Brasil."

O ministro citou três situações em que a telessaúde pode ajudar justamente pessoas que enfrentam dificuldades para buscar atendimento presencial.

Vítimas de violência

Um canal de teleatendimento por celular, integrado ao aplicativo digital de saúde do governo, permite que mulheres vítimas de violência doméstica agendem consultas psicológicas virtuais. Para Padilha, o atendimento remoto pode ajudar mulheres que têm medo de procurar uma unidade de saúde por causa do julgamento, da exposição ou da reação do agressor.

Dependência de apostas

A mesma lógica está sendo aplicada a pessoas que sofrem com o uso compulsivo e a dependência de apostas eletrônicas, as chamadas bets. O atendimento pelo celular pode reduzir a resistência de quem evita procurar presencialmente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por vergonha ou estigma.

Mães atípicas

Outro exemplo citado pelo ministro são as chamadas mães atípicas, que cuidam de filhos com neurodivergências, transtorno do espectro autista (TEA) ou doenças raras. Muitas dessas mulheres têm dificuldade de deixar a rotina de cuidados para procurar atendimento para si mesmas. A telemedicina permite que recebam assistência sem precisar se afastar do cuidado dos filhos.

O desafio de fortalecer a tecnologia produzida no Brasil

Para ampliar esse processo de transformação, Padilha também defendeu o fortalecimento da indústria nacional de saúde. A ideia é que o Brasil não seja apenas consumidor de tecnologias desenvolvidas no exterior, mas também produza e desenvolva soluções próprias.

Ao falar sobre a atuação da MV, o ministro destacou a importância de empresas nacionais para atrair investimentos e gerar emprego, renda e tecnologia no País.

"É muito importante a gente apostar no fortalecimento de empresas nacionais. Eu não tenho nada contra as empresas internacionais, muito pelo contrário, quero atraí-las cada vez mais aqui pro Brasil, mas para gerar emprego, renda, tecnologia aqui no Brasil. Então, tem empresas nacionais com um papel importante de atração desses investimentos."

Isso não significa, segundo Padilha, fechar o País para soluções estrangeiras. O Brasil mantém acordos de cooperação tecnológica com Estados Unidos, China, países europeus e parceiros da América do Sul e da América Latina, além de atuar na transferência e no desenvolvimento conjunto de soluções com países africanos.

*A jornalista acompanha e participa do evento como mediadora a convite da MV.