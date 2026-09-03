Cansaço, formigamento e queda de cabelo: entenda os sinais de deficiência nutricional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma alimentação inadequada está entre os fatores que podem contribuir para a falta de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cansaço, fraqueza, queda de cabelo, unhas fracas, formigamento, dificuldade de concentração e alterações na pele são sintomas que podem fazer parte da rotina, mas também podem estar associados à deficiência de vitaminas e minerais. Uma alimentação inadequada está entre os fatores que podem contribuir para a falta de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Apesar dos sinais, a identificação de uma deficiência nutricional não deve ser feita apenas com base nos sintomas. Segundo a nutricionista Flávia Formiga, manifestações como cansaço, queda de cabelo e alterações na pele podem ter diferentes origens e, por isso, não devem ser atribuídas automaticamente à falta de vitaminas.

Padilha: SUS testa 80 ferramentas de IA para ampliar acesso e humanizar atendimento

Instituto oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras Leia Também

Nutrientes necessários

Entre os nutrientes que merecem atenção estão as vitaminas D e B12, além de vitaminas e minerais que participam do funcionamento do sistema imunológico e da produção de energia. Para a nutricionista, uma alimentação variada é uma das principais formas de garantir o consumo adequado desses nutrientes.

“Frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, leite e derivados, castanhas e cereais fazem parte de uma alimentação que contribui para fornecer ao organismo os nutrientes de que ele precisa”, relata.

Uso de suplementos

Outro ponto de atenção é o uso indiscriminado de suplementos. A suplementação sem orientação pode não ser necessária e não deve substituir uma alimentação equilibrada.

“Suplemento não deve ser usado por conta própria. Quando existe suspeita de deficiência, é importante avaliar a alimentação, os sintomas e, quando necessário, realizar exames”, orienta Flávia.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo