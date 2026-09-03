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Saúde e Bem-estar | Notícia

Cansaço, formigamento e queda de cabelo: entenda os sinais de deficiência nutricional

Uma alimentação inadequada está entre os fatores que podem contribuir para a falta de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo

Por Aisha Vitória Publicado em 03/09/2026 às 14:35
Entre os nutrientes que merecem atenção estão as vitaminas D e B12
Entre os nutrientes que merecem atenção estão as vitaminas D e B12 - Foto: Freepik

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Cansaço, fraqueza, queda de cabelo, unhas fracas, formigamento, dificuldade de concentração e alterações na pele são sintomas que podem fazer parte da rotina, mas também podem estar associados à deficiência de vitaminas e minerais. Uma alimentação inadequada está entre os fatores que podem contribuir para a falta de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Apesar dos sinais, a identificação de uma deficiência nutricional não deve ser feita apenas com base nos sintomas. Segundo a nutricionista Flávia Formiga, manifestações como cansaço, queda de cabelo e alterações na pele podem ter diferentes origens e, por isso, não devem ser atribuídas automaticamente à falta de vitaminas.

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Nutrientes necessários

Entre os nutrientes que merecem atenção estão as vitaminas D e B12, além de vitaminas e minerais que participam do funcionamento do sistema imunológico e da produção de energia. Para a nutricionista, uma alimentação variada é uma das principais formas de garantir o consumo adequado desses nutrientes.

“Frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, leite e derivados, castanhas e cereais fazem parte de uma alimentação que contribui para fornecer ao organismo os nutrientes de que ele precisa”, relata.

Uso de suplementos

Outro ponto de atenção é o uso indiscriminado de suplementos. A suplementação sem orientação pode não ser necessária e não deve substituir uma alimentação equilibrada.

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“Suplemento não deve ser usado por conta própria. Quando existe suspeita de deficiência, é importante avaliar a alimentação, os sintomas e, quando necessário, realizar exames”, orienta Flávia.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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