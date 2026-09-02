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Saúde e Bem-estar | Notícia

Instituto oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras

Atendimentos são realizados das 13h às 17h, na sede da instituição, com proposta de acolhimento e escuta para moradores da comunidade

Por Fagner Clemente Publicado em 02/09/2026 às 16:56
Instituto oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras
Instituto oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras - Divulgação

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O Instituto Vizinhos Solidários passou a oferecer atendimento psicanalítico gratuito à comunidade todas as sextas-feiras, das 13h às 17h. O serviço é realizado na sede da instituição e tem como proposta disponibilizar um espaço de escuta e acolhimento para pessoas que estejam passando por momentos difíceis.

Os atendimentos são conduzidos pelo psicanalista Onildo Trajano de Arruda. Segundo o profissional, a iniciativa busca oferecer um ambiente no qual as pessoas possam falar sobre dificuldades pessoais sem julgamentos.

A ação faz parte das atividades relacionadas ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. O instituto também orienta familiares e amigos de pessoas que estejam enfrentando dificuldades emocionais a procurar o serviço.

Segundo a presidente do Instituto Vizinhos Solidários, Maria Eduarda Fernandes, a iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a espaços de acolhimento e escuta.

Serviço

Atendimento psicanalítico gratuito
Quando: todas as sextas-feiras
Horário: das 13h às 17h
Local: Instituto Vizinhos Solidários
Profissional: Onildo Trajano de Arruda

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