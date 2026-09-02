Instituto oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atendimentos são realizados das 13h às 17h, na sede da instituição, com proposta de acolhimento e escuta para moradores da comunidade

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O Instituto Vizinhos Solidários passou a oferecer atendimento psicanalítico gratuito à comunidade todas as sextas-feiras, das 13h às 17h. O serviço é realizado na sede da instituição e tem como proposta disponibilizar um espaço de escuta e acolhimento para pessoas que estejam passando por momentos difíceis.

Os atendimentos são conduzidos pelo psicanalista Onildo Trajano de Arruda. Segundo o profissional, a iniciativa busca oferecer um ambiente no qual as pessoas possam falar sobre dificuldades pessoais sem julgamentos.

A ação faz parte das atividades relacionadas ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio. O instituto também orienta familiares e amigos de pessoas que estejam enfrentando dificuldades emocionais a procurar o serviço.

Segundo a presidente do Instituto Vizinhos Solidários, Maria Eduarda Fernandes, a iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a espaços de acolhimento e escuta.

Serviço

Atendimento psicanalítico gratuito

Quando: todas as sextas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Local: Instituto Vizinhos Solidários

Profissional: Onildo Trajano de Arruda

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