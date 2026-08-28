Real Hospital Português entra no Porto Digital e avança na criação de Centro de Inovação em Saúde

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Parceria foi anunciada durante o REC'n'Play Capítulo Saúde e aproxima hospital de startups, empresas de tecnologia e instituições de pesquisa

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O Real Hospital Português (RHP) anunciou, nesta quinta-feira (27), durante o REC'n'Play Capítulo Saúde, sua entrada oficial no Porto Digital, no Recife. Com a parceria, o hospital passa a integrar o distrito de inovação e se torna Sponsor do NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), plataforma de negócios do Porto Digital.

A iniciativa representa uma nova etapa na estratégia de inovação do RHP e marca o primeiro passo para a criação do CIS (Centro de Inovação em Saúde). A proposta é aproximar o hospital de startups, empresas de tecnologia, instituições de ensino e centros de pesquisa para desenvolver soluções voltadas à área da saúde.

Como parte da parceria, o Real Hospital Português terá uma célula própria dentro do Porto Digital. A estrutura deve facilitar a conexão entre os desafios enfrentados no setor de saúde e empresas que desenvolvem novas tecnologias e modelos de negócio.

Para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a chegada do hospital fortalece a integração entre os setores de saúde e tecnologia.

“Esse momento representa o embarque do Real Hospital Português no Porto Digital: com isso, o hospital passa a estar inserido em um ambiente que desenvolve tecnologias, conecta empresas e gera novos negócios. Teremos uma célula do RHP aqui dentro, aproximando ainda mais a saúde desse ecossistema. A partir de agora, esses três quilômetros que nos separam do hospital, na prática, não existem mais”, afirmou.

Segundo o CEO do Real Hospital Português, Vaninho Antonio, a parceria permitirá aproximar as necessidades da área da saúde de profissionais e empresas que trabalham no desenvolvimento de novas tecnologias.

“A inovação não pode estar distante da realidade de quem cuida. Queremos aproximar os desafios concretos da saúde de quem está desenvolvendo as tecnologias que podem transformar o nosso setor”, disse.

O executivo também destacou que a iniciativa representa o início da estruturação do Centro de Inovação em Saúde. “Este é também o primeiro passo para a criação do CIS - Centro de Inovação em Saúde, um projeto do RHP que vai conectar hospital, tecnologia, ciência e novos negócios para construir as soluções que vão transformar a saúde do futuro”, completou.

A criação do CIS deve ampliar a capacidade do hospital de acompanhar novas tecnologias, identificar tendências e estabelecer parcerias estratégicas. A proposta também prevê transformar essas inovações em soluções que possam ser aplicadas à rotina dos serviços de saúde.

Com a entrada no Porto Digital, o Real Hospital Português passa a integrar um dos principais ambientes de tecnologia e empreendedorismo da América Latina. A expectativa é que a aproximação facilite a criação de projetos conjuntos e estabeleça uma conexão permanente entre o setor hospitalar e o ecossistema de inovação do Recife.

Real Hospital Português

Fundado em 1855, o Real Hospital Português é um complexo hospitalar de referência no Norte e Nordeste. A instituição atua em áreas como assistência de alta complexidade, inovação, ensino, pesquisa e extensão.

O hospital possui mais de 800 leitos, parque de cirurgia robótica, centro de oncologia, maternidade, unidades de terapia intensiva e centros de diagnóstico e tratamento. A instituição conta com mais de seis mil colaboradores e mais de quatro mil médicos cadastrados.

Porto Digital

O Porto Digital é um distrito de inovação localizado na área histórica do Recife. O ecossistema reúne empresas e instituições dos setores de tecnologia da informação e comunicação, produção de software e economia criativa.

Segundo o Porto Digital, atualmente o distrito reúne mais de 24 mil colaboradores e mais de 540 empresas, com faturamento anual de R$ 7,4 bilhões.

Além do Recife, o Porto Digital mantém hubs de inovação em Caruaru, Goiânia, Rio Verde e Aveiro, em Portugal.



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