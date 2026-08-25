Real Hospital Português une esporte e prevenção em corrida de rua

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Evento esportivo acontecerá no dia 27 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km, e reforça importância da prevenção dos cânceres de mama e próstata

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O Real Hospital Português realiza, no dia 27 de setembro, a 5ª Corrida Real Hospital Português, que já está com inscrições abertas. A largada acontece no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com percursos de 5 km e 10 km.

O evento tem como principal propósito estimular a prática de atividade física e reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.soucorredor.com.br.

Neste ano, a corrida será realizada em setembro e amplia a abordagem para duas importantes campanhas de conscientização em saúde: o Outubro Rosa, voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, e o Novembro Azul, que chama atenção para a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata.

HÁBITOS SAUDÁVEIS CONTRA O CÂNCER

A proposta é aproveitar o evento esportivo para reforçar que cuidar da saúde também passa por manter hábitos saudáveis e realizar consultas e exames de forma preventiva.

A atividade física regular é uma importante aliada na promoção da saúde e na prevenção de diversas doenças. Por isso, a corrida busca ir além da prática esportiva, levando ao público uma mensagem de conscientização sobre a importância de incorporar o cuidado com a saúde à rotina.

A iniciativa reforça também o compromisso do Real Hospital Português com a promoção da saúde e a disseminação de informações que contribuem para a prevenção e o diagnóstico precoce.

A expectativa é reunir mais de 3 mil corredores profissionais e amadores, além de pessoas que desejam começar a praticar atividade física. Com diferentes distâncias, a corrida oferece uma experiência para participantes com diferentes níveis de preparo, transformando o esporte em um momento de integração, saúde e conscientização.

Na edição de 2025, a Corrida do Real Hospital Português ganhou destaque entre influenciadores e veículos especializados em corrida, sendo apontada como uma das três melhores corridas realizadas em Pernambuco.

Para esta quinta edição, a expectativa é ampliar ainda mais a participação do público e consolidar o evento no calendário esportivo do Estado.



Serviço:

5ª Corrida Real Hospital Português

Data: 27 de setembro

Local de largada: Parque Dona Lindu, Boa Viagem – Recife (PE)

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: www.soucorredor.com.br