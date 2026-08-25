fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Real Hospital Português une esporte e prevenção em corrida de rua

Evento esportivo acontecerá no dia 27 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km, e reforça importância da prevenção dos cânceres de mama e próstata

Por Cinthya Leite Publicado em 25/08/2026 às 9:53 | Atualizado em 25/08/2026 às 9:54
Proposta é aproveitar o evento esportivo para reforçar que cuidar da saúde também passa por manter hábitos saudáveis e realizar consultas e exames de forma preventiva
Proposta é aproveitar o evento esportivo para reforçar que cuidar da saúde também passa por manter hábitos saudáveis e realizar consultas e exames de forma preventiva - RHP/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Real Hospital Português realiza, no dia 27 de setembro, a 5ª Corrida Real Hospital Português, que já está com inscrições abertas. A largada acontece no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com percursos de 5 km e 10 km.

O evento tem como principal propósito estimular a prática de atividade física e reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.soucorredor.com.br.

Neste ano, a corrida será realizada em setembro e amplia a abordagem para duas importantes campanhas de conscientização em saúde: o Outubro Rosa, voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, e o Novembro Azul, que chama atenção para a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata.

HÁBITOS SAUDÁVEIS CONTRA O CÂNCER

A proposta é aproveitar o evento esportivo para reforçar que cuidar da saúde também passa por manter hábitos saudáveis e realizar consultas e exames de forma preventiva.

A atividade física regular é uma importante aliada na promoção da saúde e na prevenção de diversas doenças. Por isso, a corrida busca ir além da prática esportiva, levando ao público uma mensagem de conscientização sobre a importância de incorporar o cuidado com a saúde à rotina.

A iniciativa reforça também o compromisso do Real Hospital Português com a promoção da saúde e a disseminação de informações que contribuem para a prevenção e o diagnóstico precoce.

A expectativa é reunir mais de 3 mil corredores profissionais e amadores, além de pessoas que desejam começar a praticar atividade física. Com diferentes distâncias, a corrida oferece uma experiência para participantes com diferentes níveis de preparo, transformando o esporte em um momento de integração, saúde e conscientização.

Na edição de 2025, a Corrida do Real Hospital Português ganhou destaque entre influenciadores e veículos especializados em corrida, sendo apontada como uma das três melhores corridas realizadas em Pernambuco.

Para esta quinta edição, a expectativa é ampliar ainda mais a participação do público e consolidar o evento no calendário esportivo do Estado. 

Serviço:

5ª Corrida Real Hospital Português

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Data: 27 de setembro

Local de largada: Parque Dona Lindu, Boa Viagem – Recife (PE)

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: www.soucorredor.com.br

Leia também

Estudantes de Pernambuco usam tecnologia para criar soluções na saúde pública
TECNOLOGIA

Estudantes de Pernambuco usam tecnologia para criar soluções na saúde pública
Canetas emagrecedoras: uso sem supervisão pode causar perda muscular
Saúde

Canetas emagrecedoras: uso sem supervisão pode causar perda muscular

Compartilhe

Tags

Imagem de Cinthya Leite

Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

Siga Cinthya Leite