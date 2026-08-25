Congresso de reprodução assistida reúne 2,5 mil profissionais em sua primeira edição no Recife

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Evento chega à 30ª edição com especialistas do Brasil e exterior, debatendo sobre fertilidade, genética, tecnologia e cuidado integral

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A capital pernambucana será sede, pela primeira vez, do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), que chega à 30ª edição reunindo cerca de 2,5 mil profissionais entre médicos, embriologistas, pesquisadores, enfermeiros, psicólogos e especialistas de outras áreas da saúde. O evento acontece de 9 a 12 de setembro, no Recife Expo Center, e terá uma programação dedicada aos avanços e aos novos desafios da medicina reprodutiva.

Com o tema "O cuidado integral no hoje", o congresso da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) pretende ampliar a discussão sobre reprodução assistida para além dos procedimentos médicos, abordando também os aspectos físicos, emocionais e sociais envolvidos na busca pela maternidade e pela paternidade.

Especialistas internacionais

A programação terá nomes de destaque da medicina reprodutiva mundial. A palestra de abertura, no dia 10 de setembro, será conduzida pelo francês René Frydman, um dos pioneiros da reprodução humana e responsável pelo primeiro nascimento por fertilização in vitro na França e o segundo do mundo.

Também participará o espanhol José Remohí, fundador do Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI), além de representantes da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE).

A programação inclui discussões sobre genética, embriologia, preservação da fertilidade, saúde reprodutiva masculina e feminina, inteligência artificial e novas tecnologias aplicadas à reprodução assistida. Entre os assuntos previstos estão os testes genéticos para doenças poligênicas, sistemas de rastreabilidade de embriões e gametas e técnicas de congelamento ultrarrápido de óvulos.

Segurança nos tratamentos

Um dos temas que serão discutidos é a utilização de sistemas de rastreabilidade, como o Witness, que utiliza códigos de barras para acompanhar embriões e gametas durante os procedimentos. A tecnologia será apresentada como uma ferramenta para reduzir a possibilidade de falhas humanas, especialmente diante do aumento do número de pacientes atendidos pelas clínicas de reprodução assistida.

O congresso também terá um curso prático sobre o congelamento ultrarrápido de óvulos, técnica utilizada na preservação da fertilidade.

Além da programação científica, a organização também destaca a estrutura médico-hospitalar do Recife como um dos fatores que favorecem a realização de eventos científicos na área da saúde. A capital pernambucana é apontada como o segundo maior polo médico do Brasil e o maior do Norte e Nordeste.

30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA 2026)

Data: 9 a 12 de setembro de 2026

9 a 12 de setembro de 2026 Local: Recife Expo Center

Recife Expo Center Endereço: Cais de Santa Rita, 156, bairro de São José, Recife

Cais de Santa Rita, 156, bairro de São José, Recife Tema: "O cuidado integral no hoje"

"O cuidado integral no hoje" Organização: Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA)

Assista ao videocast Uma por Uma: O que não se vê, mas precisa ser dito

