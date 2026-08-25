Congresso de reprodução assistida reúne 2,5 mil profissionais em sua primeira edição no Recife
Evento chega à 30ª edição com especialistas do Brasil e exterior, debatendo sobre fertilidade, genética, tecnologia e cuidado integral
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A capital pernambucana será sede, pela primeira vez, do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA), que chega à 30ª edição reunindo cerca de 2,5 mil profissionais entre médicos, embriologistas, pesquisadores, enfermeiros, psicólogos e especialistas de outras áreas da saúde. O evento acontece de 9 a 12 de setembro, no Recife Expo Center, e terá uma programação dedicada aos avanços e aos novos desafios da medicina reprodutiva.
Com o tema "O cuidado integral no hoje", o congresso da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) pretende ampliar a discussão sobre reprodução assistida para além dos procedimentos médicos, abordando também os aspectos físicos, emocionais e sociais envolvidos na busca pela maternidade e pela paternidade.
Especialistas internacionais
A programação terá nomes de destaque da medicina reprodutiva mundial. A palestra de abertura, no dia 10 de setembro, será conduzida pelo francês René Frydman, um dos pioneiros da reprodução humana e responsável pelo primeiro nascimento por fertilização in vitro na França e o segundo do mundo.
Também participará o espanhol José Remohí, fundador do Instituto Valenciano de Infertilidade (IVI), além de representantes da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE).
A programação inclui discussões sobre genética, embriologia, preservação da fertilidade, saúde reprodutiva masculina e feminina, inteligência artificial e novas tecnologias aplicadas à reprodução assistida. Entre os assuntos previstos estão os testes genéticos para doenças poligênicas, sistemas de rastreabilidade de embriões e gametas e técnicas de congelamento ultrarrápido de óvulos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segurança nos tratamentos
Um dos temas que serão discutidos é a utilização de sistemas de rastreabilidade, como o Witness, que utiliza códigos de barras para acompanhar embriões e gametas durante os procedimentos. A tecnologia será apresentada como uma ferramenta para reduzir a possibilidade de falhas humanas, especialmente diante do aumento do número de pacientes atendidos pelas clínicas de reprodução assistida.
O congresso também terá um curso prático sobre o congelamento ultrarrápido de óvulos, técnica utilizada na preservação da fertilidade.
Além da programação científica, a organização também destaca a estrutura médico-hospitalar do Recife como um dos fatores que favorecem a realização de eventos científicos na área da saúde. A capital pernambucana é apontada como o segundo maior polo médico do Brasil e o maior do Norte e Nordeste.
30º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA 2026)
- Data: 9 a 12 de setembro de 2026
- Local: Recife Expo Center
- Endereço: Cais de Santa Rita, 156, bairro de São José, Recife
- Tema: "O cuidado integral no hoje"
- Organização: Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA)