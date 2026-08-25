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Saúde e Bem-estar | Notícia

Ampliação do Procape chega a 42% e prevê 115 novos leitos no Recife

Obra no hospital universitário está 42,1% concluída e prevê 30 leitos de UTI, 85 de enfermaria e novos espaços para exames e reabilitação

Por Fagner Clemente Publicado em 25/08/2026 às 17:44
Governo de Pernambuco investe R$ 48,8 milhões em obras de ampliação do Procape no Recife
Governo de Pernambuco investe R$ 48,8 milhões em obras de ampliação do Procape no Recife - Isaías Silva/Secom

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A obra de ampliação do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), no bairro de Santo Amaro, no Recife, chegou a 42,1% de execução. O projeto tem investimento previsto de R$ 48,8 milhões e a conclusão está prevista para 2027.

Com a expansão, o hospital deverá ganhar 115 novos leitos, sendo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 85 de enfermaria. Com isso, a unidade passará a contar com 367 leitos.

O novo prédio também terá um Centro de Reabilitação Cardiovascular, um Centro de Diagnóstico para exames de média e alta complexidade e uma farmácia.

Ampliação do Procape

Segundo o Governo de Pernambuco, a expansão deve aumentar a capacidade de internação em UTI. A previsão é que o número de diárias mensais passe de cerca de 1,2 mil para 2,7 mil.

A expectativa também é de que a ampliação contribua para diminuir a espera por cirurgias cardiovasculares de alta complexidade. De acordo com o diretor do Procape, Pedro Cazé, a capacidade de atendimento do hospital deverá crescer entre 30% e 40% após a conclusão da obra.

Além da ampliação da estrutura, o Procape deverá receber uma nova máquina de ressonância magnética. O equipamento será utilizado para a realização de exames de ressonância cardíaca na própria unidade, evitando o deslocamento de pacientes para outros locais.

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O Procape é vinculado à Universidade de Pernambuco (UPE) e foi inaugurado em junho de 2006. A unidade é especializada no atendimento de casos de cardiologia de alta complexidade, principalmente situações de urgência e emergência.

Entre os procedimentos realizados no hospital estão cirurgias de emergência da aorta, revascularização do miocárdio, tratamento de cardiopatias congênitas e doenças das válvulas cardíacas, além de implantes de marcapassos e desfibriladores.

A Emergência Cardiológica do Procape funciona 24 horas para atendimento de pacientes que necessitam de assistência especializada.

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