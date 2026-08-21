Entorse no tornozelo é grave? Saiba quando procurar atendimento médico

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Ortopedista dá orientações de como identificar a gravidade da lesão, quando procurar atendimento e como evitar sequelas a longo prazo

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De "dar um mau jeito" a "revelar o pé", o entorse no tornozelo é um problema que costuma ser negligenciado pela maioria das pessoas. Frequente nos pronto-socorros, tal condição musculoesquelética está relacionada com até 85% de todos os traumas na região do tornozelo.

No entanto, 40% dos pacientes podem desenvolver uma instabilidade crônica na região, justamente por negligenciarem o atendimento inicial e tentarem tratamentos caseiros. As informações foram apontadas por estudo publicado no Journal of Athletic Training, assim como dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

De acordo com o ortopedista do Hospital Jayme da Fonte, Marcelo Torres, a dor é um parâmetro subjetivo e não deve ser o único indicador utilizado pelo paciente para avaliar a gravidade da lesão.

"Às vezes o paciente tem uma lesão ligamentar complexa, ou até uma fratura, e tolera um pouco mais o desconforto. Para não correr o risco de uma lesão tratada indevidamente evoluir com entorses de repetição, a avaliação médica é indispensável. Só é possível firmar o real grau da lesão através de exames de imagem, que mostram o dano exato causado àquelas estruturas", justifica.

O ortopedista Marcelo Torres, do Hospital Jayme da Fonte - Junior Souza/JC Imagem

Qual é a diferença entre entorse, luxação e contusão?

Muito utilizadas como sinônimos no dia a dia, as palavras entorse, luxação e contusão possuem diferenças médicas e na questão do trauma. Além disso, saber diferenciar a intensidade e natureza de cada um é fundamental para entender os níveis de gravidade e como buscar a assistência médica adequada.

"O entorse é caracterizado por um movimento violento da articulação, que promove um estiramento ou até a ruptura dos ligamentos", explica o ortopedista.

Já a luxação, embora popularmente usada para definir qualquer pancada, se caracteriza pela perda da congruência articular — uma separação anômala dos ossos provocada por um trauma de alta energia, levando invariavelmente a uma deformidade visível.

A contusão, por sua vez, é uma lesão por impacto direto na pele, músculo ou osso, também acompanhada de dor e limitação, mas sem o desalinhamento da articulação.

'Esperar passar' custa caro para mobilidade

A ausência de um diagnóstico preciso com brevidade após uma torção aumenta a possibilidade de um desfecho desfavorável, fazendo com que as pessoas voltem a "virar o pé" ao longo da vida, em outras ocasiões.

"Postergar o início do tratamento, além de ter uma tendência maior a um quadro mais arrastado, aumenta a possibilidade de uma instabilidade ligamentar crônica, diminuindo as chances de sucesso do tratamento conservador, que vem a ser o tratamento não cirúrgico", acrescenta Marcelo Torres.

Na prática, o entorse tratado de forma incorreta pode ocasionar quadros de entorses por repetição e limitação funcional da região. Assim, o paciente pode ter dificuldades em atividades diárias e esportivas, o que compromete consideravelmente sua qualidade de vida.

Como é o tratamento de uma entorse?

O sucesso no tratamento de uma entorse no tornozelo e a prevenção de sequelas dependem da agilidade no início dos cuidados, divididos didaticamente em duas etapas complementares. A primeira fase é voltada para a analgesia e o controle do processo inflamatório inicial, utilizando repouso, crioterapia (gelo), medicações e, quando necessário, uma imobilização temporária.

Após isso, a fisioterapia torna-se essencial para devolver a mobilidade da região, assim como fortalecer os músculos e restabelecer a estabilidade. O processo é feito de forma interdisciplinar, unindo profissionais da medicina e da fisioterapia, para a resolução do quadro de forma integrada.

Ainda segundo o ortopedista, o objetivo central de toda a linha de cuidado é assegurar a cicatrização correta dos tecidos para evitar complicações futuras.

"Todo o tratamento é voltado não apenas para o controle da dor e da inflamação, mas para o reparo tecidual e a estabilização do tornozelo, para que a lesão seja devidamente cicatrizada e o paciente não corra o risco de evoluir com uma instabilidade ligamentar crônica", finaliza.

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde de Pernambuco, unindo pioneirismo, modernidade e um atendimento humanizado no coração do Recife. A instituição dispõe hoje de uma infraestrutura de alta complexidade, centro de diagnóstico por imagem de última geração, UTIs modernas e um corpo clínico multiprofissional altamente qualificado