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Saúde e Bem-estar | Notícia

Você está bebendo água suficiente? Saiba por que a hidratação merece mais atenção após os 60 anos

Mudanças naturais do envelhecimento podem reduzir a percepção da sede e aumentar o risco de desidratação entre pessoas idosas

Por Aisha Vitória Publicado em 20/08/2026 às 18:33
Dados do DataSUS apontam que pessoas idosas representam mais de 40% das internações por desidratação
Dados do DataSUS apontam que pessoas idosas representam mais de 40% das internações por desidratação - Foto: iStock

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Beber água é um dos hábitos mais simples para manter a saúde, mas pode acabar sendo deixado de lado com o avanço da idade. Após os 60 anos, mudanças naturais do envelhecimento podem reduzir a percepção da sede, fazendo com que muitas pessoas passem longos períodos sem ingerir líquidos, mesmo quando o organismo já apresenta sinais de desidratação.

Dados do DataSUS apontam que pessoas idosas representam mais de 40% das internações por desidratação no Sistema Único de Saúde (SUS). O quadro pode se desenvolver de forma silenciosa e comprometer diferentes funções do organismo, especialmente quando a ingestão de líquidos não acompanha as necessidades do corpo.

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Consequências

Entre os sinais e consequências da baixa ingestão de água estão tontura, fadiga e confusão mental. A desidratação também pode aumentar o risco de infecções urinárias, alterações da pressão arterial, constipação intestinal e sobrecarga dos rins.

A atenção deve ser ainda maior em períodos de temperaturas elevadas ou durante episódios de doenças, como gripes e infecções. Nessas situações, a perda de líquidos pode ser maior e contribuir para o agravamento da desidratação.

O envelhecimento também interfere na forma como o organismo regula a quantidade de água corporal. Com a redução da sensação de sede, esperar sentir vontade de beber água pode não ser suficiente para garantir uma ingestão adequada de líquidos.

"O envelhecimento modifica a forma como o organismo regula a água corporal. A sensação de sede deixa de ser um indicador tão confiável quanto na juventude. Por isso, a hidratação precisa ser encarada como um hábito planejado, e não apenas como uma resposta ao desejo de beber água", explica a geriatra Fernanda Sperandio, da MedSênior.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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