Dia D da Multivacinação acontece neste sábado (22) em todo o Recife

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Mobilização terá 169 pontos de vacinação, entre salas de vacina, pontos volantes, equipes do Consultório na Rua e Centros de Vacinação

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A Prefeitura do Recife realiza, neste sábado (22), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2026. A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes. Ao todo, serão 169 pontos de vacinação espalhados pela cidade.

A estrutura contará com 148 salas de vacina, 14 pontos volantes e três equipes do Consultório na Rua, que funcionarão das 8h às 17h. Os três Centros de Vacinação, instalados nos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, estarão abertos das 9h às 19h.

A lista completa dos pontos pode ser consultada através deste link. A abertura oficial da mobilização será realizada no Parque da Tamarineira, a partir das 8h.

Atualização da carteira de vacinação

A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde do Recife dentro da campanha do Ministério da Saúde, tem como objetivo identificar pessoas com vacinas em atraso e atualizar a caderneta de vacinação. A estratégia busca ampliar o acesso aos imunizantes e reduzir o número de pessoas com esquemas vacinais incompletos.

“Nosso compromisso é com a ampliação do acesso às vacinas, a recuperação das coberturas vacinais e a redução do número de indivíduos com esquemas vacinais incompletos, contribuindo para a prevenção, o controle e a eliminação de doenças imunopreveníveis”, afirma a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Embora o público prioritário da campanha seja formado por crianças e adolescentes menores de 15 anos, a mobilização também contempla pessoas de outras faixas etárias, conforme as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com CPF ou Cartão SUS, documento do responsável, no caso de menores de idade, comprovante de condição de saúde, quando necessário, e a caderneta de vacinação. O documento será conferido pelos profissionais de saúde para verificar as doses já recebidas, identificar possíveis atrasos e orientar sobre a necessidade de completar o esquema. Quem não tiver a caderneta poderá receber uma nova no momento do atendimento.

Campanha segue até setembro

Iniciada em maio, a Campanha de Multivacinação 2026 segue até 1º de setembro, com cerca de 18 tipos de vacinas disponíveis, de acordo com a situação vacinal e as recomendações para cada faixa etária. Entre os imunizantes estão os que protegem contra poliomielite, penta, DTP, covid-19, HPV, dengue, febre amarela, influenza, meningite, rotavírus, pneumonia, varicela e hepatites A e B.

Segundo a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro, a busca por pessoas não vacinadas ou com esquemas incompletos é importante para manter a população protegida e evitar o reaparecimento de doenças já controladas ou eliminadas no país.

“Este resgate de não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos é fundamental para garantir a proteção da população contra doenças imunopreveníveis, promovendo a saúde pública e reduzindo a incidência de agravos, risco de complicações e óbitos, além de evitar o retorno de enfermidades já eliminadas ou controladas no país, como a poliomielite e o sarampo”, ressalta.

População em situação de rua

Neste sábado, as equipes do Consultório na Rua também atuarão de forma volante, das 8h às 17h, em áreas com maior concentração de população em situação de rua nos Distritos Sanitários 1, 5 e 6.

As equipes estarão presentes nos bairros do Recife, Santo Amaro, Boa Vista, Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, São José, Coelhos, Soledade e Ilha Joana Bezerra, no DS 1; Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, Sancho, San Martin, Tejipió e Totó, no DS 5; e Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina, no DS 6.

Além da vacinação, serão realizadas ações educativas e abordagens para identificar pessoas que precisam atualizar a situação vacinal.



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