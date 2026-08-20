Câmara do Recife concede Medalha de Mérito José Mariano à Fundação Altino Ventura pelos seus 40 anos

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Homenagem destacou trajetória da FAV como centro de excelência em oftalmologia e na reabilitação de pessoas com deficiência, com forte atuação no N/NE

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Em reconhecimento a quatro décadas de dedicação à saúde pública e à inclusão social, a Câmara Municipal do Recife realizou, na quarta-feira (19), uma Reunião Solene em homenagem ao Jubileu de Rubi da Fundação Altino Ventura (FAV).

A solenidade, promovida por iniciativa da vereadora Ana Lúcia no Plenário da Casa de José Mariano, culminou com a entrega da Medalha de Mérito José Mariano, a mais alta comenda do legislativo municipal.

A homenagem destacou a trajetória da FAV como centro de excelência em oftalmologia e na reabilitação de pessoas com deficiência, com forte atuação nas regiões Norte e Nordeste.

Durante o ato, foram enfatizados a relevância dos serviços prestados gratuitamente à população via Sistema Único de Saúde (SUS) e o compromisso da instituição com a formação acadêmica e científica. Ao longo de sua história, a fundação ultrapassou a marca de 29 milhões de procedimentos realizados e formou cerca de 780 médicos especialistas.

A sessão foi presidida pelo vereador Douglas Brito Ativista. A mesa de honra contou com a presença da presidente da FAV, a oftalmologista Liana Ventura; do presidente do Conselho Curador, o oftalmologista Marcelo Ventura; do vice-presidente do Conselho Curador, o oftalmologista Ronald Cavalcanti; da membro do conselho da instituição, Dra. Elani Cavalcanti; da vereadora Professora Ana Lúcia; e da secretária de Saúde de Serra Talhada, Lisbeth Rosa.

O evento reuniu ainda diretores, médicos, colaboradores, membros do conselho curador, voluntários, autoridades da saúde e parlamentares para celebrar o impacto contínuo do legado da instituição na qualidade de vida de milhares de pacientes em Pernambuco e no Brasil.

A dimensão do trabalho prestado pela instituição reflete-se em números de grande impacto para a saúde do Nordeste. O complexo assistencial conta com 147 consultórios, 59 salas de exames e 22 salas de cirurgia. Mensalmente, a estrutura viabiliza cerca de 160 mil exames diagnósticos, 30 mil consultas médicas e 6 mil procedimentos cirúrgicos, incluindo 2 mil cirurgias de catarata, uma das causas mais frequentes de cegueira reversível no país.

A atuação da FAV extrapola os cuidados com a visão por meio do Centro Especializado em Reabilitação "Menina dos Olhos" (CER IV). O espaço oferece atendimento multidisciplinar integrado a pessoas com deficiências, promovendo a autonomia de mais de 8 mil pacientes por ano.

Além da assistência direta, a instituição firmou-se como centro de referência em ensino e pesquisa. Por meio de residências médicas, programas de especialização e cooperação acadêmica, a exemplo do Doutorado Interinstitucional (Dinter), em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a FAV já formou centenas de profissionais que atuam no Brasil, na América Latina e em Angola, na África.