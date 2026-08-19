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Saúde e Bem-estar | Notícia

Inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla ainda enfrenta barreiras no Brasil

A Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ocorre de 21 a 28 de agosto e reforça debate sobre inclusão

Por Aisha Vitória Publicado em 19/08/2026 às 18:21
Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que 14,4 milh&otilde;es de pessoas com dois anos ou mais de idade no pa&iacute;s t&ecirc;m alguma defici&ecirc;ncia, o equivalente a 7,3% dessa popula&ccedil;&atilde;o
Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que 14,4 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade no país têm alguma deficiência, o equivalente a 7,3% dessa população - Foto: iStock

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Entre 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla amplia o debate sobre inclusão, acessibilidade e garantia de direitos no Brasil. Instituída pela Lei nº 13.585/2017, a iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas dessa população e reforçar o combate ao preconceito e à discriminação.

Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 14,4 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade no país têm alguma deficiência, o equivalente a 7,3% dessa população. O levantamento considerou dificuldades permanentes relacionadas a enxergar, ouvir, andar ou subir degraus, realizar movimentos com as mãos, comunicar-se ou desempenhar atividades relacionadas à cognição.

Para a psicóloga Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade, promover a inclusão exige mais do que reconhecer as diferenças. “Não basta reconhecer que as pessoas são diferentes. É preciso garantir condições para que elas possam participar da sociedade com autonomia, dignidade e segurança. A inclusão depende de adaptações, mas também de uma mudança de postura para que as barreiras não sejam colocadas sobre a própria pessoa”, afirma.

Deficiência não é sinônimo de incapacidade

A deficiência pode ser física, sensorial, intelectual ou múltipla e não deve ser compreendida apenas a partir das limitações individuais. Barreiras presentes no ambiente, na comunicação e nas relações sociais também podem dificultar a participação e a autonomia.

“Uma escola sem recursos de acessibilidade, por exemplo, pode dificultar a aprendizagem de um aluno. Da mesma forma, ambientes de trabalho sem adaptações podem limitar a autonomia e a participação profissional de pessoas com deficiência”, explica Frínea.

No caso da deficiência intelectual, podem existir impactos em áreas como aprendizagem, comunicação, autonomia e adaptação às situações do cotidiano. Com o suporte adequado, a pessoa pode desenvolver suas potencialidades e ampliar sua participação na vida social.

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Diagnóstico e suporte precoce

A deficiência intelectual envolve limitações no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas necessárias para atividades da vida cotidiana. A identificação das necessidades de suporte ainda na infância pode contribuir para o direcionamento de intervenções e estratégias de desenvolvimento.

“Crianças com deficiência intelectual podem apresentar um desenvolvimento mais lento do que o esperado para a idade e encontrar desafios na adaptação e na aprendizagem. Identificar essas necessidades precocemente permite oferecer o suporte adequado”, afirma a psicóloga.

Autismo e deficiência intelectual

Deficiência intelectual e transtorno do espectro autista (TEA) são condições diferentes, embora possam ocorrer simultaneamente. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento e pode estar associado à deficiência intelectual em algumas pessoas, enquanto outras pessoas autistas não apresentam essa condição.

“O diagnóstico correto é importante para que as intervenções sejam feitas de forma coerente”, destaca Frínea Andrade.

Família também tem papel na inclusão

A família é uma das principais redes de apoio para pessoas com deficiência, especialmente durante a infância e em períodos de transição para novas etapas da vida. No entanto, a responsabilidade pela inclusão não deve ficar restrita aos familiares.

“A presença ativa da família fortalece os vínculos, ajuda a identificar as necessidades da pessoa e também contribui para que seus direitos sejam respeitados. Mas a inclusão não pode terminar dentro de casa. Ela precisa acontecer na escola, nos espaços públicos, no trabalho e em toda a sociedade”, afirma a psicóloga.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforça, assim, a importância de ampliar a conscientização e reduzir barreiras que dificultam a participação social. A construção de ambientes acessíveis e o respeito às necessidades individuais são fundamentais para garantir que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos com autonomia e dignidade.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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