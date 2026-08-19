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Saúde e Bem-estar | Notícia

Frio intenso exige cuidados redobrados com a pele de idosos, alerta SBD-RESP

Com o envelhecimento, a pele passa por alterações naturais que a tornam mais vulnerável às condições típicas do inverno

Por Aisha Vitória Publicado em 19/08/2026 às 15:38 | Atualizado em 19/08/2026 às 15:41
Os primeiros sinais de ressecamento costumam incluir sensação de repuxamento, aspereza, perda do brilho natural, descamação, vermelhidão e coceira
Os primeiros sinais de ressecamento costumam incluir sensação de repuxamento, aspereza, perda do brilho natural, descamação, vermelhidão e coceira - Foto: Divulgação

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O inverno, marcado por temperaturas mais baixas, menor umidade do ar, banhos quentes e redução no consumo de água, exige atenção especial com a saúde da pele da população com 60 anos ou mais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP), essa combinação pode aumentar o risco de ressecamento, dermatites, fissuras e infecções.

“O ressecamento intenso da pele não é apenas uma questão estética, uma vez que uma barreira cutânea comprometida aumenta os riscos de coceira persistente, dermatites, fissuras e até infecções”, explica a dermatologista Sylvia Ypiranga, diretora da SBD-RESP.

Com o envelhecimento, a pele passa por alterações naturais que a tornam mais vulnerável às condições típicas do inverno. Há redução da atividade das glândulas sebáceas, diminuição dos lipídios responsáveis pela proteção da pele e perda de colágeno, elastina e capacidade de retenção de água. Como consequência, a pele fica mais fina, menos hidratada e suscetível ao ressecamento.

“Quando somamos a isso o ar seco, as baixas temperaturas e o hábito de tomar banhos muito quentes, a perda de água pela pele aumenta ainda mais, favorecendo descamação, coceira e irritação”, explica Sylvia.

Sinais de alerta

De acordo com a SBD-RESP, os primeiros sinais de ressecamento costumam incluir sensação de repuxamento, aspereza, perda do brilho natural, descamação, vermelhidão e coceira. Nos casos mais intensos, podem aparecer pequenas rachaduras, principalmente nas pernas, braços, mãos e pés.

Essas fissuras comprometem a barreira de proteção da pele e podem facilitar o surgimento de problemas dermatológicos. Entre eles estão as dermatites, o eczema asteatósico, conhecido como eczema do inverno, e infecções bacterianas secundárias.

“O ato de coçar pode levar microrganismos para essas pequenas lesões. Além disso, a coceira persistente interfere no sono e reduz significativamente a qualidade de vida”, afirma a dermatologista.

Em pessoas mais frágeis, as lesões também podem funcionar como portas de entrada para agentes infecciosos, o que reforça a importância da prevenção durante os meses mais frios.

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Hidratação também merece atenção

A ingestão de líquidos é outro ponto importante durante o inverno. Com a menor perda de água pelo suor, a sensação de sede tende a diminuir. Entre os idosos, esse mecanismo pode ser ainda mais evidente.

“Com o envelhecimento, ocorre uma redução fisiológica da sensibilidade dos mecanismos cerebrais responsáveis pela percepção da sede. Isso significa que muitos idosos podem estar levemente desidratados sem perceber”, destaca Sylvia.

A recomendação é estabelecer uma rotina de ingestão de líquidos ao longo do dia, sem esperar a sede aparecer. Aplicativos de celular com lembretes podem ajudar a manter o hábito.

A pele, porém, nem sempre é o primeiro sinal de desidratação. Boca seca, fadiga, dor de cabeça, tontura e urina mais concentrada podem aparecer antes.

De forma geral, a ingestão diária de líquidos é estimada em cerca de 30 ml por quilo de peso corporal, mas a quantidade pode variar de acordo com as condições clínicas de cada pessoa e deve seguir orientação médica. Além da água, chás sem excesso de açúcar, sopas, leite, água de coco e frutas com alto teor de água também podem contribuir para a hidratação.

Cinco hábitos que podem prejudicar a pele no inverno

A SBD-RESP chama atenção para comportamentos comuns que podem intensificar o ressecamento:

  • Tomar banhos muito quentes e demorados;
  • Usar sabonetes agressivos em todo o corpo;
  • Aplicar hidratante apenas quando a pele já está ressecada;
  • Reduzir a ingestão de líquidos por sentir menos sede;
  • Deixar de usar protetor solar nos dias frios.

Outro erro frequente é concentrar os cuidados apenas no rosto e deixar de lado regiões como pernas, braços, mãos e pés, que costumam sofrer mais com o ressecamento.

Cuidados ajudam a prevenir complicações

Para preservar a barreira de proteção da pele, a orientação é priorizar banhos mornos, produtos de limpeza suaves e hidratação diária. O hidratante deve ser aplicado logo após o banho, quando a pele ainda estiver levemente úmida.

Produtos com ingredientes como ceramidas, glicerina e ureia, em concentrações adequadas, também podem auxiliar na manutenção da hidratação e na recuperação da barreira cutânea.

A fotoproteção deve ser mantida durante todo o ano. Mesmo no inverno, a radiação ultravioleta continua presente e está relacionada ao envelhecimento da pele e ao aumento do risco de câncer de pele.

“Pequenas mudanças de hábito são capazes de preservar a integridade da pele, reduzir desconfortos e prevenir complicações que podem ter impacto importante na saúde e na qualidade de vida da população idosa durante os meses mais frios”, finaliza Sylvia Ypiranga.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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