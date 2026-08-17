Evento reúne mais de 1.500 participantes para discutir tecnologia e inovação na saúde em São Paulo
O Jornal do Commercio marca presença no evento com Cinthya Leite mediando o painel sobre burnout e saúde mental dos profissionais de saúde
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São Paulo recebe, nos dias 2 e 3 de setembro, a 11ª edição do MV Experience Forum (MEF), evento voltado à inovação e à tecnologia na área da saúde.
A programação será realizada no Transamerica Expo Center, na Zona Sul da capital paulista, e a expectativa é reunir mais de 1.500 participantes, entre executivos, médicos, gestores e especialistas do setor.
Programação e participantes
O evento contará com palestras e debates sobre as principais tendências de transformação digital na saúde. Entre os nomes confirmados estão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; a diretora médica executiva sênior da Amazon Web Services (AWS), Angela Shippy; a futurista e autora Martha Gabriel; além dos secretários de Saúde de Goiás, Rasível dos Reis Santos Júnior, e do Espírito Santo, Kim Abrahão.
A programação será distribuída em três palcos simultâneos: Plenária, Assistencial e Tecnologia. Entre os temas abordados estão inteligência artificial, automação, medicina preditiva, interoperabilidade, cibersegurança e analytics.
A abertura oficial está marcada para as 9h do dia 2 de setembro, com uma palestra magna do fundador e CEO da MV, Paulo Magnus, que abordará o tema “Conectar para cuidar: o verdadeiro sentido de uma Saúde de Portas Abertas”.
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Entre os destaques do primeiro dia estão a palestra de Martha Gabriel, às 9h30, sobre os impactos da tecnologia e da transformação dos negócios na saúde, e a apresentação de Rasível dos Reis Santos Júnior, às 14h25, sobre o uso de Command Centers na gestão em saúde. Às 17h20, Angela Shippy fala sobre as perspectivas para o futuro da assistência médica.
No dia 3 de setembro, às 9h, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da programação com uma palestra sobre como a inovação e a tecnologia estão transformando a saúde no Brasil.
“O nosso compromisso com o MEF é conectar os principais tomadores de decisão com o que há de mais avançado em inovação e inteligência aplicada à saúde. Queremos provocar reflexões e apresentar soluções que gerem valor para hospitais, operadoras, profissionais e pacientes”, afirma Paulo Magnus, CEO e fundador da MV.
Jornal do Commercio participa da programação
O Jornal do Commercio também estará presente no evento. A colunista de saúde Cinthya Leite será mediadora do painel “Cuidando de quem cuida: burnout, saúde mental e o colapso do profissional de Saúde brasileiro”.
O debate contará com a participação de Kleber Araújo, CMIO da MV, e Marco Carvalho, diretor de TI e CMIO da Unimed Piracicaba. A discussão será voltada aos desafios relacionados ao bem-estar e à saúde mental dos profissionais da área.
Realizado bienalmente, o MV Experience Forum já reuniu mais de 2,5 mil participantes em suas edições, além de mais de 160 palestrantes e 60 horas de conteúdo sobre saúde, inovação e tecnologia.