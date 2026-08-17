Afastamentos por transtornos mentais crescem e acendem alerta para empresas em expansão

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Previdência registrou 546,2 mil afastamentos em 2025; especialistas relacionam sobrecarga de gestores à qualidade das decisões e à rotina de trabalho

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O número de trabalhadores afastados por transtornos mentais e comportamentais aumentou em 2025 e reforçou o alerta sobre os impactos da organização do trabalho na saúde. Segundo dados da Previdência Social citados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), foram concedidos 546,2 mil afastamentos no ano passado, alta de 15,7% em relação a 2024.

O cenário também ganhou atenção com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a considerar fatores de risco psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A mudança amplia a necessidade de as empresas avaliarem aspectos relacionados à organização das atividades, sobrecarga e condições de trabalho.

Sobrecarga também afeta quem está à frente das empresas

Em negócios que passam por expansão, a pressão pode se concentrar nos responsáveis pela tomada de decisões. Além de acompanhar resultados, empresários costumam acumular funções comerciais, financeiras, operacionais e estratégicas, especialmente em empresas que ainda dependem diretamente do fundador.

Para o empresário e investidor Macário Moraes, a condição de quem lidera também interfere na capacidade de crescimento do negócio. Segundo ele, o excesso de trabalho pode comprometer a tomada de decisões e aumentar a centralização das atividades.

“Uma empresa em expansão exige decisões melhores, não apenas mais horas de trabalho. Quando o empresário está sem energia, ele tende a decidir no improviso, centralizar mais, adiar conversas importantes e transformar cada oportunidade em mais uma fonte de pressão”, afirma.

Entre os sinais de alerta estão a dificuldade de diferenciar situações urgentes de prioridades, a sensação constante de atraso, a concentração de decisões em uma única pessoa e a falta de tempo para analisar os rumos da empresa.

A sobrecarga também pode aparecer na rotina das equipes. Reuniões pouco objetivas, problemas operacionais que chegam constantemente à liderança e a ausência de responsáveis definidos para determinadas tarefas podem aumentar a pressão sobre quem está à frente do negócio.

Para Moraes, uma das alternativas é distribuir responsabilidades e estabelecer processos que permitam à equipe tomar decisões sem depender constantemente do empresário.

“Funcionários precisam ter condições de fazer a empresa funcionar. O empresário, por sua vez, precisa olhar para oportunidades, nichos, expansão e decisões que movem o negócio para uma nova fase”, diz.

A organização da rotina, segundo o especialista, pode incluir definição de responsáveis por áreas, acompanhamento de indicadores, reuniões com pautas estabelecidas e períodos destinados à análise de resultados e planejamento.

O objetivo é evitar que o crescimento da empresa dependa exclusivamente do esforço do fundador. A estruturação das funções pode permitir que a liderança se concentre em decisões estratégicas, enquanto atividades operacionais são distribuídas entre os integrantes da equipe.

A discussão sobre saúde mental no ambiente corporativo, porém, não se restringe aos empresários. A inclusão dos riscos psicossociais na NR-1 coloca a forma como o trabalho é organizado entre os aspectos que devem ser considerados pelas empresas na gestão dos riscos ocupacionais.

Para empresas em crescimento, a necessidade de ampliar equipes e operações pode vir acompanhada de novas cobranças e responsabilidades. A avaliação das condições de trabalho e da distribuição das atividades passa, portanto, a fazer parte do desafio de sustentar a expansão do negócio.

“Capital, equipe e mercado são importantes, mas a empresa também precisa de uma liderança com clareza e energia para decidir. Crescer sem enlouquecer é organizar a empresa para que o crescimento seja sustentável para o negócio e para as pessoas envolvidas”, conclui Moraes.



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