Campanha de multivacinação reforça imunização de crianças e adolescentes em Pernambuco
Mobilização segue até o dia 1º de setembro e inclui vacina Pneumo 20 e novo reforço contra a poliomielite. Pernambuco recebeu mais de 600 mil doses
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O Ministério da Saúde iniciou a Campanha de Multivacinação 2026 para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e ampliar as coberturas vacinais no país. A mobilização segue até 1º de setembro, com o Dia D nacional marcado para 22 de agosto.
Para a campanha, 1,5 milhão de doses de vacinas foram distribuídas aos estados. Em Pernambuco, a mobilização conta com o reforço de 657,7 mil doses destinadas aos estoques estaduais. Ao longo de 2026, o estado já recebeu quase 9 milhões de doses de vacinas.
Pneumo 20 é novidade na campanha
A edição de 2026 é a primeira Campanha de Multivacinação a contar com a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada neste ano ao Calendário Nacional de Vacinação.
O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, como pneumonias e meningites. A vacina é indicada para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal. Para a campanha, Pernambuco recebeu mais de 28 mil doses da Pneumo 20.
A mobilização também contempla atualizações recentes do calendário nacional, como a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e a imunização contra a covid-19 para crianças, de acordo com as indicações específicas de cada imunizante.
Novo reforço contra a poliomielite
Outra mudança incluída na estratégia é a atualização do esquema de vacinação contra a poliomielite. Desde 3 de agosto de 2026, o calendário passou a contar com um segundo reforço da vacina poliomielite (VIP) aos 4 anos de idade.
A alteração complementa o esquema de vacinação exclusivamente com a VIP, adotado pelo Brasil desde 2024, e reforça a proteção contra a poliomielite, doença que ainda não foi erradicada mundialmente. Para a mobilização, Pernambuco recebeu mais 48 mil doses da vacina.
Vacinas disponíveis
Durante a Campanha de Multivacinação, crianças e adolescentes poderão receber as doses indicadas para sua faixa etária e situação vacinal. A estratégia oferece 20 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.
Veja a lista:
- BCG;
- hepatite B;
- pentavalente (DTP/Hib/HB);
- poliomielite (VIP);
- rotavírus humano;
- pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;
- meningocócica C;
- influenza;
- covid-19;
- febre amarela;
- meningocócica ACWY;
- tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- varicela;
- DTP;
- hepatite A;
- dT;
- HPV4;
- dengue tetravalente.
A vacinação é a principal forma de prevenção contra doenças imunopreveníveis. A manutenção de altas coberturas vacinais contribui para proteger crianças e adolescentes, reduzir a circulação de vírus e bactérias e evitar o retorno ou a disseminação de doenças que podem provocar complicações graves, sequelas e mortes.
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Entre as doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas estão formas graves de tuberculose, hepatites A e B, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, infecções por rotavírus, pneumonias e meningites causadas por pneumococos e meningococos, influenza (gripe), covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela (catapora), infecções pelo papilomavírus humano (HPV) e dengue.