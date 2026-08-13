Governo entrega UTI adulto do Hospital Barão de Lucena
Os 20 leitos são voltados ao atendimento de pacientes em estado grave. A obra de requalificação recebeu um investimento de R$ 235 mil
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O Hospital Barão de Lucena (HBL) recebeu, nesta quinta-feira (13), a entrega da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto totalmente requalificada. A obra do Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), teve investimento de R$ 235 mil e fortalece a assistência aos pacientes em situação de risco em um dos principais hospitais públicos do Estado, que completou 68 anos de atividade.
Os 20 leitos são voltados ao atendimento de pacientes em estado grave, que necessitam de monitoramento intensivo. O setor de UTI adulto está dividido em UTI geral; depósito de equipamentos; sala da chefia; sala de utilidades; banheiro para pessoa com deficiência; e dois isolamentos com antecâmaras.
Durante a requalificação, foram realizados os serviços de manutenção voltados à conservação e à melhoria da estrutura. O processo incluiu a requalificação da infraestrutura dos ambientes internos, a requalificação da rede elétrica e de iluminação, a intervenção para melhoria no sistema hidrossanitário, a climatização e revestimento e a pintura de forro e paredes.
“É mais uma entrega de espaços totalmente requalificados, com toda a estrutura de revestimento necessárias, estrutura elétrica, hidráulica e com muito mais conforto para os profissionais e mais segurança para os pacientes. Dando o tratamento e a atenção necessária para aqueles casos mais graves”, detalhou a secretaria estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.
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Hospital Barão de Lucena
Administrado pelo Governo de Pernambuco desde 1992, o Hospital Barão de Lucena, localizado na Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, funciona como hospital geral e maternidade, sendo referência em pediatria, obstetrícia de alto risco, oncologia, clínica médica e terapia renal substitutiva, além de cirurgias de alta complexidade.
A unidade também oferece emergência pediátrica e obstétrica, atendimento ambulatorial e serviços de apoio às mães de crianças internadas em UTI.