Atende Gestante oferece teleconsultas e teleorientações em Odontologia para gestantes e puérperas do Recife

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Novo serviço amplia o acesso ao acompanhamento odontológico e reforça a importância do pré-natal odontológico durante a gestação e o pós-parto

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Gestantes e puérperas do Recife passaram a contar com teleconsultas e teleorientações em Odontologia por meio do Atende Gestante. O serviço amplia o acesso ao acompanhamento em saúde bucal durante a gestação e o período após o nascimento do bebê, com orientações profissionais e acompanhamento especializado a distância.

A iniciativa é oferecida pela Secretaria de Saúde do Recife, por meio do Núcleo de Saúde Digital, e utiliza a tecnologia para aproximar as usuárias da rede municipal de cuidado. O objetivo é fortalecer ações de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal, além de facilitar o acesso às orientações durante o período gestacional e o puerpério.

“O pré-natal odontológico é uma estratégia fundamental dentro da linha de cuidado materno-infantil, contribuindo para a prevenção de agravos, a promoção da saúde e a oferta de orientações qualificadas em um período de tantas transformações”, destaca a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. Segundo ela, a inclusão da Odontologia no Atende Gestante também fortalece o uso da saúde digital para ampliar o acesso aos serviços.

Pré-natal odontológico

O acompanhamento odontológico durante a gestação, conhecido como pré-natal odontológico, contribui para prevenir, identificar e tratar alterações na saúde bucal. As mudanças hormonais próprias desse período podem aumentar a predisposição a problemas como gengivite, doença periodontal e cáries, tornando o acompanhamento com o cirurgião-dentista uma importante medida de cuidado.

A saúde bucal da gestante também está relacionada à saúde do bebê. Infecções odontológicas, especialmente as associadas às gengivas, podem desencadear processos inflamatórios no organismo e estão relacionadas a desfechos como parto prematuro e baixo peso ao nascer.

De acordo com o cirurgião-dentista Joás Araújo, responsável pelos atendimentos do serviço, as teleorientações ajudam a esclarecer dúvidas e orientar as gestantes sobre os principais cuidados com a saúde bucal durante esse período.

“O pré-natal odontológico é fundamental porque a gestante passa por diversas alterações hormonais e comportamentais que podem impactar a saúde da boca. Nosso papel é orientar, prevenir doenças e acompanhar situações como inflamação da gengiva, risco de cáries e desconfortos causados pelos enjoos e vômitos”, explica.

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Orientações no pós-parto

O atendimento também contempla o período após o nascimento do bebê. As puérperas recebem orientações sobre os primeiros cuidados com a saúde bucal da criança, incluindo higiene da gengiva, amamentação, nascimento dos primeiros dentes e cuidados relacionados ao uso de chupetas e mamadeiras.

Segundo Joás Araújo, esse acompanhamento permite preparar a mãe para os cuidados com a saúde bucal do bebê desde os primeiros dias de vida. “No puerpério, conseguimos preparar essa mãe para os primeiros cuidados de saúde bucal do bebê, desde a higiene da gengiva até os cuidados com os primeiros dentes”, afirma.

Como acessar

O acesso ao Atende Gestante pode ser feito pelos canais digitais da Prefeitura do Recife.

Pelo ConectaZap, WhatsApp oficial da Prefeitura do Recife, é necessário selecionar a opção “Atendimento” e, em seguida, “Atende Gestante”.

O serviço também está disponível pelo aplicativo ou site do Conecta Recife, na opção “Atende Gestante”.



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