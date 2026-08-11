Saúde bucal dos bebês: odontopediatras orientam sobre higiene, escovação e cuidados com os primeiros dentes

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Higienização deve começar com o nascimento do primeiro dente, e escolha da escova e do creme dental são importantes para prevenir cáries

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A saúde bucal dos bebês ainda gera dúvidas entre pais e responsáveis. Quando começar a higienização? É necessário limpar a gengiva antes do nascimento dos dentes? Qual escova escolher? E qual a quantidade adequada de creme dental? Odontopediatras consultadas pela MAM Baby, marca de produtos para bebês, explicam os principais cuidados durante os primeiros anos de vida.

Segundo as profissionais, as orientações atuais da Associação Brasileira de Odontopediatria (ABO) indicam que não é necessário limpar a boca do bebê que ainda não possui dentes. A recomendação é iniciar a higiene bucal a partir do nascimento do primeiro dente de leite.

“Não é necessário limpar a boca do bebê que ainda não tem dentes. Essa é a indicação mais atual da Associação Brasileira de Odontopediatria, sustentada pela falta de evidências de que a limpeza prévia proteja de alguma doença ou melhore a aceitação da higienização no futuro”, afirma a odontopediatra Bruna Vieira.

Nascimento dos primeiros dentes

Com o início da erupção dentária, é comum que a gengiva fique inchada, sensível e com coceira. Nesse período, mordedores podem ser utilizados para ajudar a aliviar o desconforto.

De acordo com a odontopediatra Graziele Mendonça, objetos com diferentes texturas podem proporcionar estímulos nas gengivas. Modelos que podem ser resfriados na geladeira também podem ajudar a amenizar a sensibilidade durante a fase de dentição.

“O estímulo tátil das ranhuras aliado ao efeito térmico do frio, quando mantido na geladeira, proporciona um alívio suave e seguro para as gengivas sensíveis do bebê”, explica.

Cuidados começam com o primeiro dente

Assim que o primeiro dente de leite nasce, a escovação deve fazer parte da rotina da criança. A recomendação é que ela seja realizada pelo menos duas vezes ao dia, com produtos adequados para a idade.

Os dentes de leite também precisam de cuidados, apesar de serem temporários. Segundo Bruna Vieira, a dentição decídua pode desenvolver cáries profundas, infecções e abscessos e, em alguns casos, exigir tratamento odontológico.

Além da saúde bucal, os dentes de leite têm funções importantes durante o desenvolvimento infantil. Eles auxiliam na mastigação, na fala e orientam a posição dos dentes permanentes. A perda precoce pode favorecer alterações na formação da dentição.

“A rotina de higiene estabelecida na infância cria comportamentos de autocuidado que se estendem por toda a vida”, destaca a odontopediatra.

Para a escovação, a orientação é utilizar uma escova com cerdas macias e cabeça pequena. O creme dental deve conter flúor em concentração entre 1.000 e 1.100 ppm. Para crianças menores de três anos, a quantidade deve ser pequena, equivalente a meio ou um grão de arroz cru.

Escolha da escova exige atenção

A escova também deve acompanhar o desenvolvimento da criança. Modelos com cabeça pequena ajudam a alcançar a boca do bebê sem causar desconforto. As cerdas devem ser macias e ter altura uniforme para evitar lesões na gengiva.

Outro ponto destacado pelas especialistas é a segurança. Escovas destinadas aos bebês devem permitir que os responsáveis tenham firmeza durante a higienização e contar, quando possível, com mecanismos que impeçam a introdução excessiva do objeto na boca.

Para Graziele Mendonça, começar a escovação com uma escova proporcional ao tamanho da cavidade bucal é importante para facilitar a adaptação da criança.

“Paralelamente ao tamanho, é fundamental optar por cerdas extremamente macias e cortadas na mesma altura, assegurando uma limpeza eficaz sem machucar a gengiva sensível”, orienta.

Dentista ajudando sua filha a escovar os dentes - Foto: Pexels

Alimentação também influencia a saúde bucal

Além da escovação com creme dental fluoretado, a alimentação é um dos fatores importantes para a prevenção da cárie na primeira infância. O consumo frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis está relacionado ao desenvolvimento da doença.

Por isso, a orientação é evitar a introdução precoce do açúcar na alimentação da criança e manter uma rotina adequada de higiene bucal.

As especialistas também recomendam que a primeira consulta com um odontopediatra seja realizada a partir do nascimento do primeiro dente, permitindo que a família receba orientações preventivas e acompanhe o desenvolvimento da saúde bucal desde os primeiros anos de vida.



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