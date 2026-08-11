Peso da mochila escolar pode causar dores e alterações posturais em crianças, alerta fisioterapeuta do IMIP
Escolha da mochila, distribuição dos materiais e excesso de peso estão entre os fatores que exigem atenção dos pais e responsáveis
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O peso e a forma como as crianças carregam a mochila escolar podem influenciar a postura e causar desconfortos ao longo do tempo. Livros, cadernos e outros materiais fazem parte da rotina escolar, mas o excesso de peso e a distribuição inadequada dos objetos podem aumentar a sobrecarga sobre os ombros e as costas.
A fisioterapeuta e coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Marcela Lima, orienta que a escolha da mochila deve levar em consideração o formato e a maneira como ela é utilizada. Modelos com duas alças simétricas ajudam a distribuir melhor o peso, especialmente quando possuem alças largas, acolchoadas e ajustáveis.
“Mochilas de duas alças simétricas distribuem melhor o peso, principalmente com alças acolchoadas, largas e ajustáveis, pois ajudam a reduzir a pressão nos ombros. Além disso, ela também precisa estar posicionada corretamente nas costas, minimizando alterações posturais”, explica.
O excesso de peso e o uso inadequado da mochila podem contribuir para dores nas costas, aumento da tensão muscular e compensações posturais, como a inclinação do corpo para a frente. A sobrecarga também pode influenciar desvios posturais, especialmente quando associada a hábitos inadequados e à rotina sedentária.
Peso deve ser controlado
Uma das principais recomendações é evitar que a mochila fique excessivamente pesada. Segundo artigos científicos recentes, o peso carregado pela criança deve ser de, no máximo, 10% do peso corporal.
Além de controlar o peso total, os responsáveis devem verificar diariamente os materiais que serão utilizados. A orientação é que a criança leve apenas os livros, cadernos e objetos necessários para as atividades daquele dia, evitando o acúmulo de itens que não serão utilizados.
A forma de carregar a mochila também merece atenção. As duas alças devem ser utilizadas simultaneamente, evitando que todo o peso fique concentrado em apenas um dos ombros. O ajuste adequado das alças ajuda a manter a mochila próxima às costas e contribui para uma distribuição mais equilibrada da carga.
Para Marcela Lima, os cuidados adotados durante a infância podem contribuir para evitar problemas musculoesqueléticos no futuro.
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“A prevenção e o cuidado ainda na infância são as maneiras mais eficientes de evitar problemas futuros”, pontua.