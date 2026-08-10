Jovens em risco: o perigo cardiovascular por trás do "suquinho" de testosterona

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Uso de testosterona para estética e performance pode estar associado a infarto, AVC, arritmia e trombose; e exames normais não significam risco zero

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RIO DE JANEIRO* - A busca por mais músculos, disposição e desempenho sexual tem levado homens e mulheres a recorrerem ao uso de testosterona e outros hormônios sem indicação médica precisa. O que costuma ser chamado de "suquinho" (gíria popular usada para se referir ao uso de esteroides anabolizantes e hormônios sintéticos, como a testosterona) pode, porém, estar associado a complicações cardiovasculares graves, como eventos tromboembólicos, arritmias e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

O alerta parte de especialistas que acompanham pacientes com complicações relacionadas ao uso de hormônios e chamam atenção para um problema adicional: a falsa sensação de segurança provocada por exames de rotina aparentemente normais.

Entre a indicação médica e a busca estética

A testosterona tem indicações médicas específicas. Em homens, a reposição pode ser considerada em casos de hipogonadismo devidamente diagnosticado. Para mulheres, o uso hormonal também possui indicações específicas e deve levar em conta sintomas, histórico clínico, riscos e benefícios.

O problema, segundo os especialistas ouvidos para esta reportagem, está no uso com finalidade predominantemente estética ou de performance, especialmente quando ocorre em doses e condições diferentes das estabelecidas para tratamentos médicos.

"A reposição de testosterona com fins estéticos ou com fins de performance aumenta o risco de problemas cardíacos, de infarto e AVC. E a gente vê isso com frequência no hospital", destacou o cardiologista Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).



O alerta do médico foi feito durante o Congresso Internacional de Cardiologia da Rede D'Or, realizado neste mês, no Rio de Janeiro.

Segundo ele, um dos pacientes atendidos recentemente foi um homem de 39 anos que sofreu um infarto e, na avaliação médica, tinha como fator de risco relevante o uso do hormônio.

O relato ajuda a dimensionar uma preocupação que não se restringe aos consultórios de endocrinologia ou às academias: eventos cardiovasculares podem ocorrer em pessoas relativamente jovens e sem o perfil clássico de paciente com doença cardíaca.

O risco não termina no coração

Os especialistas também chamam atenção para outras possíveis complicações associadas ao uso de hormônios androgênicos, entre elas fenômenos tromboembólicos e alterações do ritmo cardíaco.

Nesse contexto, Antônio Aurélio cita o estudo TRAVERSE, publicado em 2023, que avaliou a segurança cardiovascular da reposição de testosterona em homens com hipogonadismo e indicou que o tratamento, nas condições estudadas, não aumentou o risco global de eventos cardiovasculares maiores.

O trabalho, entretanto, registrou diferenças em alguns eventos adversos, como fibrilação atrial e tromboembolismo pulmonar.

A distinção é importante: os resultados de um estudo feito com pacientes com indicação médica e acompanhamento controlado não podem ser automaticamente transferidos para o uso de testosterona com finalidade estética, em doses diferentes ou sem acompanhamento adequado.

Para mulheres, a indicação também exige cautela

A utilização de testosterona por mulheres envolve ainda mais particularidades, e a presença de uma alteração em exame laboratorial não significa, por si só, que exista indicação para reposição.

A cardiologista Olga Ferreira de Souza, diretora nacional da Cardiologia da Rede D'Or, chama atenção para o risco de transformar resultados de exames em uma espécie de autorização automática para o uso de hormônios.

"Não significa que, porque (nível de testosterona) está baixo no exame, você tem que repor. É tudo uma balança de risco e benefício", afirmou.

Segundo a médica, outro problema é que os pacientes nem sempre recebem informações suficientes sobre os possíveis riscos antes de iniciar o tratamento.

"A grande questão é que não são colocados para os pacientes os riscos associados ao uso de hormônios", disse.

Um exame normal não significa risco zero

Outro ponto destacado pelos especialistas é a interpretação equivocada de exames de rotina em pessoas que fazem uso de testosterona.

Um ecocardiograma, exames laboratoriais ou outros testes realizados em determinado momento podem mostrar que não há uma alteração detectável naquele instante. Isso, porém, não significa que uma pessoa (em uso de testosterona) esteja protegida contra um evento cardiovascular futuro.

"Pode fazer o exame agora e à noite ter um AVC", alertou Olga.

O cardiologista Antônio Aurélio relatou o caso de uma paciente que utilizava um chamado "chip de testosterona" e sofreu um AVC grave, com necessidade de procedimento cirúrgico para aliviar a pressão intracraniana. Mesmo depois das sequelas, segundo ele, a paciente manifestou interesse em continuar utilizando o hormônio.

O episódio, para o especialista, ilustra a dificuldade de comunicar ao paciente que exames normais não eliminam o risco de um evento agudo.

O problema das probabilidades

Na avaliação dos especialistas, a discussão não deve ser colocada apenas em termos de "vai acontecer" ou "não vai acontecer". Eventos cardiovasculares são influenciados por múltiplos fatores, e o risco individual varia conforme idade, histórico familiar, pressão arterial, colesterol, tabagismo, outras doenças, medicamentos e, no caso dos hormônios, substância, dose e tempo de uso.

É justamente por isso que o conceito de probabilidade é central. "A probabilidade de uma pessoa que não faz uso ter um AVC é muito menor do que a probabilidade de uma pessoa que faz uso. É uma ciência das probabilidades", destacou Olga.

Para os especialistas, a decisão de utilizar testosterona não deveria partir apenas do desejo de ganhar massa muscular, melhorar a aparência ou aumentar a disposição. Antes de qualquer prescrição, é necessário avaliar se existe indicação clínica e colocar na balança os potenciais benefícios e riscos.

O alerta, portanto, não é contra a testosterona como tratamento médico, e sim contra a banalização de um hormônio que pode ter efeitos sistêmicos importantes e cujo uso fora das indicações e do acompanhamento adequado pode transformar uma busca por resultados estéticos em um problema de saúde de consequências imprevisíveis.



*A jornalista acompanhou o congresso a convite da Rede D'Or.