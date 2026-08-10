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Saúde e Bem-estar | Notícia

Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a medida, no entanto, depende de regulamentação específica a ser editada pela própria Anvisa

Por Agência Brasil Publicado em 10/08/2026 às 17:43
Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp
Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp - Paulo Pinto/Agência Brasil

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou, nesta segunda-feira (10), uma série de resoluções e medidas preventivas que proibiam a comercialização e a propaganda de medicamentos nas plataformas iFood, Rappi, Mercado Livre, Submarino e Americanas.

Na última quinta-feira (6), a Anvisa já havia revogado a proibição da comercialização e da propaganda de medicamentos na plataforma Shopee.

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Em nota, a agência destacou que as revogações não isentam essas empresas de cumprirem integralmente a regulamentação sanitária aplicável e também não implicam autorização automática de comercialização de produtos farmacêuticos.

No comunicado, a Anvisa destacou que a aplicação da Lei 15.357/2026, que passou a permitir que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para logística e entrega de medicamentos aos consumidores, depende de regulamentação específica a ser editada pela própria agência.

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