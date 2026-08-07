Pernambuco alcança 100% de cobertura do SAMU 192 em momento histórico para o atendimento pré-hospitalar móvel
Nova estrutura amplia a capacidade de atendimento pré-hospitalar móvel e integra os 184 municípios do Estado e Fernando de Noronha
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Pernambuco alcançou um marco na assistência pré-hospitalar móvel com a ampliação da cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para 100% da população.
A medida foi oficializada nesta sexta-feira (7), com a regionalização da Central de Regulação das Urgências (CRU) do SAMU 192 da IV Macrorregião de Saúde, sediada em Petrolina, no Sertão do Estado.
A nova Central será responsável por coordenar e regular o acesso aos atendimentos de urgência na região, com o objetivo de tornar o serviço mais ágil e qualificar a assistência à população.
Nesta primeira etapa, a regulação dos atendimentos será iniciada de forma gradativa, conforme os municípios concluam as etapas de implantação e passem a integrar o novo modelo regional de organização das urgências.
Ampliação do CRU em Pernambuco
Com a regionalização da CRU de Petrolina, Pernambuco passa a contar com uma estrutura composta por 219 Unidades de Suporte Básico (USB), 35 Unidades de Suporte Avançado (USA), 28 motolâncias e duas Unidades de Suporte Aéreo. A ampliação da frota e a implantação do serviço em áreas que anteriormente não tinham cobertura permitem a universalização do SAMU 192 em todo o território estadual.
A cobertura passa a alcançar os 184 municípios de Pernambuco e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a expansão também deve contribuir para o uso mais eficiente dos recursos públicos e para maior segurança e agilidade nos atendimentos e remoções de pacientes.
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“Agora o SAMU atinge a universalidade prevista no SUS, trazendo segurança nas remoções. Cada sirene ou helicóptero que passa representa vidas salvas de verdade e merece todo o nosso respeito”, afirmou Zilda Cavalcanti.
Participaram da solenidade os gerentes da VII Geres, com sede em Salgueiro, Auxiliadora Magalhães; da VIII Geres, sediada em Petrolina, Ana Célia Carvalho; e da IX Geres, com sede em Ouricuri, Fernando Parente. Também esteve presente a gerente da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Sheyla Vasconcelos.