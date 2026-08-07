HospitalMed 2026 reúne mais de 400 marcas e amplia programação voltada à inovação e gestão em saúde

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HospitalMed 2026 acontece de 21 a 23 de outubro, reúne mais de 400 marcas e promove debates sobre gestão, tecnologia, inovação e assistência em saúde

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A 14ª edição da HospitalMed será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, reunindo mais de 400 marcas expositoras e uma programação voltada à inovação, gestão, tecnologia e assistência em saúde. Consolidada como um dos principais encontros do setor nas regiões Norte e Nordeste, a feira reúne empresas, profissionais, gestores públicos, instituições de ensino, hospitais, clínicas e representantes da indústria para discutir tendências e apresentar soluções para diferentes segmentos da cadeia da saúde.

Além da área de exposição, o evento contará com oito espaços de conteúdo, reunindo congressos, fóruns e simpósios sobre temas como gestão hospitalar, engenharia clínica, controle de infecções, hotelaria hospitalar, inovação, tecnologia e envelhecimento.

Segundo o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte, a programação deste ano foi estruturada para discutir transformações que já fazem parte da rotina dos serviços de saúde. "A inteligência artificial aplicada à saúde, a transformação digital, a interoperabilidade de dados, a medicina de precisão, a engenharia clínica, a sustentabilidade, a eficiência operacional e a humanização do cuidado deixaram de ser tendências futuras para se tornarem necessidades estratégicas", afirma.

Ele destaca que o desafio das instituições será incorporar essas ferramentas mantendo equilíbrio entre inovação, sustentabilidade financeira e qualidade da assistência. "A tecnologia não substitui pessoas; ela potencializa decisões, aumenta a segurança do paciente, otimiza recursos e permite que os profissionais dediquem mais tempo ao que realmente importa: cuidar de vidas", diz.

Da Fonte ressalta que a proposta da HospitalMed é reunir diferentes segmentos para acelerar a adoção dessas mudanças no setor. "A HospitalMed sempre esteve na vanguarda desse movimento. Nosso compromisso é antecipar tendências, promover conhecimento qualificado e conectar todos os elos da cadeia da saúde para acelerar a transformação do setor", afirma.

Gestão, inovação e integração entre diferentes áreas

Entre os temas que devem concentrar as discussões da feira estão o crescimento da demanda por serviços de saúde, o controle de custos, a incorporação de novas tecnologias, a segurança do paciente, a gestão baseada em dados, a eficiência energética, a cibersegurança e a escassez de profissionais especializados.

Segundo Rodrigo da Fonte, esses desafios exigem uma atuação conjunta entre diferentes setores da cadeia da saúde. "Hoje, hospitais e clínicas precisam equilibrar o aumento da demanda por serviços com a necessidade de controlar custos, investir em tecnologia, garantir segurança do paciente, enfrentar a escassez de mão de obra especializada e atender a uma população cada vez mais exigente", declara.

Para ele, reunir indústria, distribuidores, operadoras, hospitais, clínicas, universidades e gestores públicos em um mesmo ambiente favorece o compartilhamento de soluções e experiências. "Acreditamos que o fortalecimento da saúde passa pelo diálogo entre todos esses atores, e é exatamente esse ecossistema que a HospitalMed proporciona há 14 edições", avalia o profissional.

A integração entre as diferentes áreas também está presente na programação científica do evento. A proposta, segundo o diretor, é aproximar especialistas de gestão, assistência, enfermagem, engenharia clínica, inovação e tecnologia para estimular soluções multidisciplinares. "A excelência na saúde não depende de uma única especialidade. Ela nasce da integração entre pessoas, processos, tecnologia e gestão", comenta.

"A troca de experiências permite reduzir riscos, aumentar a eficiência operacional, melhorar a segurança do paciente, otimizar investimentos e acelerar a adoção de boas práticas", continua.

Programação reúne congressos, fóruns e simpósios

A programação da HospitalMed 2026 contará com o 15º Congresso Norte/Nordeste de Gestão em Saúde, os Workshops para Profissionais de Saúde promovidos pelo SINDHOSPE, o 9º Fórum SINDHOSPE de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), o 10º Fórum de Hotelaria Hospitalar do Norte/Nordeste, a 10ª edição da StarHealth Innovation, o 8º Fórum de Líderes do Norte/Nordeste, o Fórum Facilities e Inovação, a 3ª edição da Vida 60+ Expo e o 3º Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC).

A edição de 2026 conta com patrocínio Ouro da Ultramega e patrocínio Bronze da iCare. O evento também recebe apoio da Mr Tech, Casa Bauducco e Diferencial Tributária, além do apoio institucional do SINDHOSPE, ABIMO, ANBIOTEC e FBH.

Parceria com o Jornal do Commercio

Nesta edição, a HospitalMed também amplia a parceria com o Jornal do Commercio para a cobertura do evento e produção de conteúdos voltados ao setor. Segundo Rodrigo da Fonte, a iniciativa busca ampliar a divulgação dos debates promovidos durante a feira. "A parceria com o JC fortalece o compromisso de dar visibilidade às discussões que realmente importam para o futuro da saúde", justifica.

"O Jornal do Commercio tem enorme credibilidade e forte conexão com Pernambuco e com a região Nordeste. Ter esse parceiro amplia o alcance dos debates, valoriza o conhecimento produzido durante a HospitalMed e aproxima a sociedade dos temas que impactam diretamente a vida das pessoas", diz.

A sócia-diretora e diretora de marketing da HospitalMed, Tatiana Menezes, afirma que a parceria com os veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação vem sendo construída ao longo dos últimos anos.

"O Jornal do Commercio tem um trabalho muito focado em resultado para o cliente e bastante segmentado por setores, o que faz diferença. Já atuamos há vários anos em parceria com os veículos do Sistema Jornal do Commercio, e isso tem trazido resultados importantes para a nossa empresa, especialmente no setor de saúde e na HospitalMed", diz.

Serviço:

A HospitalMed 2026 será realizada de 21 a 23 de outubro, das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções. O acesso é gratuito para profissionais da saúde. Para pessoa física, o credenciamento custa R$ 50.

Leitores do JC Saúde têm acesso gratuito mediante credenciamento no site da HospitalMed e utilização do cupom CONVIDADOJCSAUDE.